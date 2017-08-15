 "Российских войск здесь нет? Есть. Окопы их недалеко. Если прислушаться - сплошной русский мат", - бойцы ВСУ в авдеевской промке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, украинские бойцы утверждают, что отвечают россиянам достойно. В том, что террористы российские наши воины не сомневаются.
"Окопы их здесь недалеко. Передвижение постоянное. Часто слышно как они матерятся. Сплошной русский мат", - говорит один из бойцов. Смотрите также: "Та ні, ну це п#здець! Це просто х#йня якась!", - народный депутат Надежда Савченко ругается матом в рекламе телеканала. ВИДЕО
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і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважае.
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Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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А может уже был бы мир и стремительное развитие.
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Если еще в российских фильмах у их актеров речь более правильная, без акцента, то все эти интервью с улиц москвы, кадыбурга или раша-глубинки, просто невозможно слушать, и это уже на уровне рефлекса.
Стараниями самих кацапов русофобия цветет буйным цветом.
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Хай вас всіх Бог береже!
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Именно трусость - главная черта "русского мира".
Главная и самая большая трусость - страх признаться в чем-то себе. Увидеть себя со стороны.
В начале они воевали с дикими "майдаунами", которые поработили большинство украинцев.
Потом с американскими наемниками и бандеровскими фашистами. И до сих пор с ними воюют.
Потом часть из них начала видеть каких-то укропов, преимущественно с "бандеровских" областей.
А почему? Потому что страшно. Страшно увидеть реальный мир. Реального врага. Страшно увидеть то, что воюешь против украинцев всей Украины, против русских, евреев. Воюешь потому что варвар, дикий тупой жадный и жестокий варвар.
Но легче воспаленному уму видеть "войну с Америкой за Украину". Страшно видеть войну с Украиной.
Подонки - трусливы. "Русский мир" - мир подонков. ,
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Хай береже вас Господь, рідні наші захисники.!!
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