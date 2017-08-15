EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Общество
  2412  33
Материалы по теме:
Все про:мат (77) Россия (71856) Авдеевка (1633)

 "Российских войск здесь нет? Есть. Окопы их недалеко. Если прислушаться - сплошной русский мат", - бойцы ВСУ в авдеевской промке. ВИДЕО

Российские наемники продолжают обстрелы промзоны Авдеевки из минометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, украинские бойцы утверждают, что отвечают россиянам достойно. В том, что террористы российские наши воины не сомневаются.

"Окопы их здесь недалеко. Передвижение постоянное. Часто слышно как они матерятся. Сплошной русский мат", - говорит один из бойцов.

Загрузка видео...

Смотрите также: "Та ні, ну це п#здець! Це просто х#йня якась!", - народный депутат Надежда Савченко ругается матом в рекламе телеканала. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слава славному Війську Українському, Козацтву істиному не запроданому,
і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважае.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України

Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только представь что бы было с Украиной объяви это он в 2014 году?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что бы было? Есть Закон, есть его требование. История не приемлет таких вариантов - что было бы...

А может уже был бы мир и стремительное развитие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
возможно живых было бы и больше, чем сейчас...
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Военная служба - вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неважно, кто засел в окопах на Донбассе и убивает украинцев - понаехавшие жители россии или регулярные российские войска или гопники из донецких шахтных поселков. Вся эта шваль - гнусный мракобесный "русский мир", место которому - за "поребриком".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они есть потому, что их не выгоняют. Нельзя же выгонять торговых партнёров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судить о наличии российских войск в Украине по звукам "русского мата из окоп" это вообще для кого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но не такой, как у русскоязычных граждан Украины... Прибалты, грузины, болгары почему-то сразу отличают русскоязычного украинца от россиянина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже ваш вариант подтверждает, что различие есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мы-то уж как их различаем!
Если еще в российских фильмах у их актеров речь более правильная, без акцента, то все эти интервью с улиц москвы, кадыбурга или раша-глубинки, просто невозможно слушать, и это уже на уровне рефлекса.
Стараниями самих кацапов русофобия цветет буйным цветом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
72-га !Хлопцы,тримайтеся- все буде 450!
Хай вас всіх Бог береже!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трусость.
Именно трусость - главная черта "русского мира".
Главная и самая большая трусость - страх признаться в чем-то себе. Увидеть себя со стороны.
В начале они воевали с дикими "майдаунами", которые поработили большинство украинцев.
Потом с американскими наемниками и бандеровскими фашистами. И до сих пор с ними воюют.
Потом часть из них начала видеть каких-то укропов, преимущественно с "бандеровских" областей.
А почему? Потому что страшно. Страшно увидеть реальный мир. Реального врага. Страшно увидеть то, что воюешь против украинцев всей Украины, против русских, евреев. Воюешь потому что варвар, дикий тупой жадный и жестокий варвар.
Но легче воспаленному уму видеть "войну с Америкой за Украину". Страшно видеть войну с Украиной.
Подонки - трусливы. "Русский мир" - мир подонков. ,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хлопці, бийте кацапню кляту!! Мочіть, всюди, де бачите її, чи чуєте..
Хай береже вас Господь, рідні наші захисники.!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вони не матеряться. Вони коли злі вбивають один одного.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Российских войск здесь нет? Есть. Окопы их недалеко. Если прислушаться - сплошной русский мат", - бойцы ВСУ в авдеевской промке. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти