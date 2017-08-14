 ГПУ ищет людей, которые были похищены во время Майдана. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Адвокатская совещательная группа на Facebook.
"Следствие по делу Юрия Вербицкого - Игоря Луценко уверено, что похищения и угрозы со стороны организованных групп "титушек" в конце января 2014-го были системным явлением и не ограничиваются этим случаем. В частности, учитывая только показания подозреваемых, может идти речь как минимум о 5-10 таких эпизодах. Однако, чтобы их расследовать, нужные показания потерпевших. И прокурор Алексей Донской призвал потерпевших обратиться в департамент специальных расследований, чтобы помочь следствию в суде по избранию меры пресечения новому подозреваемому - Александру Волкову", - сказано в сообщении.
"Это именно то, о чем мы говорили еще в январе-феврале 2014-го. То, что было очевидно всем тогда. Именно то, что просили следствие МВД проверить в ходатайствах в течение последующих лет. Однако следствие МВД ограничилось несколькими исполнителями только по одному эпизоду, которые бежали за границу, и отчиталось о раскрытии преступления. Сейчас это дело расследует ДСР. И за несколько месяцев сделано больше, чем за три года до того. Получено много информации, доказательства, установлен и задержан еще один подозреваемый", - подчеркнули в Адвокатской группе.
"Мы понимаем, что пострадавшие отчаялись и им трудно во что-то поверить через три года. Но мы, адвокаты, просим это сделать - обратиться в департамент специальных расследований (Борисоглебская, 18) - и тех, кого похищали, и возможных очевидцев таких преступлений. Или к Адвокатской совещательной группе (067 209 10 76, aap.adg.info@gmail.com). Это поможет не только вам, но и собрать доказательства и установить всех виновных в смерти Юрия Вербицкого. Доказать системность работы "титушек" и правоохранителей", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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это мы помним))))
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Помощи хотите от тех кого похищали?
А помощи от тех кого убили и они числятся пропавшими без вести до сих пор - не хотите?!
Ломаете комедию, нихрена не собираетесь находить!
Вам не нужно находить убийц, потому что эти убийцы сейчас работают на вас?
В каждом городе Украины во время Майдана были люди, которые отправляли титушек в Киев.
Легко и просто их найти, и от них получить списки титушни, которая была на Майдане на стороне Януковича и его провластных подонков.
Они заседают в мисцэвых радах, они "успишни пидпрыемци", они - это и есть украинская мафия.
Огромное количество титушни во время Майдана - это мусора как бывшие, так и "работающие", а также криминал со всевозможными "борцами" и "боксёрами".
Естественно, они хорошо знают что такое статья 63.
И потому в "особлывый пэриод" к таким поганым тварям нужен "особлывый" подход.
Подскажу какой - точно такой же, какой они применяли к задержанным людям у себя "на работе", в застенках мвд.
Ещё как вариант - конфискация майна их семей с лишением пенсий и прочих льгот.
Тогда эти сволочи запоют соловьями и покажут где хоронили убитых пропавших безвести майдановцев.
В каждом городе обратитесь к активистам Майдана, они укажут, кто отправлял титушню в Киев.
Проще и понятнее не смогу написать никогда.
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