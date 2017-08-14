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 Общество
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Все про:похищение (1269) свидетель (116) Вербицкий (27) евромайдан (8062) Луценко Игорь (129)

 ГПУ ищет людей, которые были похищены во время Майдана. ВИДЕО

Департамент специальных расследований (ДСР) Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) просит помощи со стороны пострадавших от похищения в ходе событий Революции Достоинства в конце 2013 - начале 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Адвокатская совещательная группа на Facebook.

"Следствие по делу Юрия Вербицкого - Игоря Луценко уверено, что похищения и угрозы со стороны организованных групп "титушек" в конце января 2014-го были системным явлением и не ограничиваются этим случаем. В частности, учитывая только показания подозреваемых, может идти речь как минимум о 5-10 таких эпизодах. Однако, чтобы их расследовать, нужные показания потерпевших. И прокурор Алексей Донской призвал потерпевших обратиться в департамент специальных расследований, чтобы помочь следствию в суде по избранию меры пресечения новому подозреваемому - Александру Волкову", - сказано в сообщении.

"Это именно то, о чем мы говорили еще в январе-феврале 2014-го. То, что было очевидно всем тогда. Именно то, что просили следствие МВД проверить в ходатайствах в течение последующих лет. Однако следствие МВД ограничилось несколькими исполнителями только по одному эпизоду, которые бежали за границу, и отчиталось о раскрытии преступления. Сейчас это дело расследует ДСР. И за несколько месяцев сделано больше, чем за три года до того. Получено много информации, доказательства, установлен и задержан еще один подозреваемый", - подчеркнули в Адвокатской группе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне не знакомо его лицо, - Игорь Луценко о новом подозреваемом в его похищении

"Мы понимаем, что пострадавшие отчаялись и им трудно во что-то поверить через три года. Но мы, адвокаты, просим это сделать - обратиться в департамент специальных расследований (Борисоглебская, 18) - и тех, кого похищали, и возможных очевидцев таких преступлений. Или к Адвокатской совещательной группе (067 209 10 76, aap.adg.info@gmail.com). Это поможет не только вам, но и собрать доказательства и установить всех виновных в смерти Юрия Вербицкого. Доказать системность работы "титушек" и правоохранителей", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

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а еще при погоне его машину обстреляли и ....обосрали из нутри!!!))))
это мы помним))))
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Его бы носили так как в 2014 году было видео как автомайдановцы случайно засняли как менты в больших черных мешках переносили очень похожие на тела груз... ((
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Кстати может кто видео имеет а то не могу найти.
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Єшо шо за дурдом ? Кого они будут искать через три года ? Хоспади , ну и лохня тупая
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А чего так быстро спохватились,или только шо узнали о похищении людей с Майдана,а может надёжно улики припрятали ,и теперь видимость поисков?
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Не может быть..............Горбатюк проснулся.
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3 года действовало вето на данное направление расследований?!, лалала. ИБД - имитация бурной деятельности.
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Волова́н - пикантная закуска французского происхождения, небольшого размера выпечка из слоёного теста в форме башенки с начинкой из мясного, рыбного или грибного рагу.
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Понятно . Сало усьо равно вне конкуренции , а ежели на ржаной хлеб да под холодную самогоночку ...
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после майдана украина стала великой,могучей и сильной и направах сильнейшего просит грошей,кто скока даст,а долги,как известно отдают тока трусы
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Ну просто смешно!
Помощи хотите от тех кого похищали?
А помощи от тех кого убили и они числятся пропавшими без вести до сих пор - не хотите?!
Ломаете комедию, нихрена не собираетесь находить!
Вам не нужно находить убийц, потому что эти убийцы сейчас работают на вас?
В каждом городе Украины во время Майдана были люди, которые отправляли титушек в Киев.
Легко и просто их найти, и от них получить списки титушни, которая была на Майдане на стороне Януковича и его провластных подонков.
Они заседают в мисцэвых радах, они "успишни пидпрыемци", они - это и есть украинская мафия.
Огромное количество титушни во время Майдана - это мусора как бывшие, так и "работающие", а также криминал со всевозможными "борцами" и "боксёрами".
Естественно, они хорошо знают что такое статья 63.
И потому в "особлывый пэриод" к таким поганым тварям нужен "особлывый" подход.
Подскажу какой - точно такой же, какой они применяли к задержанным людям у себя "на работе", в застенках мвд.
Ещё как вариант - конфискация майна их семей с лишением пенсий и прочих льгот.
Тогда эти сволочи запоют соловьями и покажут где хоронили убитых пропавших безвести майдановцев.
В каждом городе обратитесь к активистам Майдана, они укажут, кто отправлял титушню в Киев.
Проще и понятнее не смогу написать никогда.
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Нужен закон о спецконфискации средств тех, кто спонсировал титушню, в пользу семей погибших и пострадавших на Майдане.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГПУ ищет людей, которые были похищены во время Майдана. ВИДЕО
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