 Департамент спецрасследований ГПУ ищет людей, которые были похищены во время Майдана. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Адвокатская совещательная группа на Facebook.
"Следствие по делу Юрия Вербицкого - Игоря Луценко уверено, что похищения и угрозы со стороны организованных групп "титушек" в конце января 2014-го были системным явлением и не ограничиваются этим случаем. В частности, учитывая только показания подозреваемых, может идти речь как минимум о 5-10 таких эпизодах. Однако, чтобы их расследовать, нужные показания потерпевших. И прокурор Алексей Донской призвал потерпевших обратиться в департамент специальных расследований, чтобы помочь следствию в суде по избранию меры пресечения новому подозреваемому - Александру Волкову", - сказано в сообщении.
"Это именно то, о чем мы говорили еще в январе-феврале 2014-го. То, что было очевидно всем тогда. Именно то, что просили следствие МВД проверить в ходатайствах в течение последующих лет. Однако следствие МВД ограничилось несколькими исполнителями только по одному эпизоду, которые бежали за границу, и отчиталось о раскрытии преступления. Сейчас это дело расследует ДСР. И за несколько месяцев сделано больше, чем за три года до того. Получено много информации, доказательства, установлен и задержан еще один подозреваемый", - подчеркнули в Адвокатской группе.
"Мы понимаем, что пострадавшие отчаялись и им трудно во что-то поверить через три года. Но мы, адвокаты, просим это сделать - обратиться в департамент специальных расследований (Борисоглебская, 18) - и тех, кого похищали, и возможных очевидцев таких преступлений. Или к Адвокатской совещательной группе (067 209 10 76, aap.adg.info@gmail.com). Это поможет не только вам, но и собрать доказательства и установить всех виновных в смерти Юрия Вербицкого. Доказать системность работы "титушек" и правоохранителей", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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