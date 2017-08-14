EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  199  4
Все про:похищение (1269) свидетель (116) Вербицкий (27) евромайдан (8062) Луценко Игорь (129)

 Департамент спецрасследований ГПУ ищет людей, которые были похищены во время Майдана. ВИДЕО

Департамент специальных расследований (ДСР) Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) просит помощи со стороны пострадавших от похищения в ходе событий Революции Достоинства в конце 2013 - начале 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Адвокатская совещательная группа на Facebook.

"Следствие по делу Юрия Вербицкого - Игоря Луценко уверено, что похищения и угрозы со стороны организованных групп "титушек" в конце января 2014-го были системным явлением и не ограничиваются этим случаем. В частности, учитывая только показания подозреваемых, может идти речь как минимум о 5-10 таких эпизодах. Однако, чтобы их расследовать, нужные показания потерпевших. И прокурор Алексей Донской призвал потерпевших обратиться в департамент специальных расследований, чтобы помочь следствию в суде по избранию меры пресечения новому подозреваемому - Александру Волкову", - сказано в сообщении.

"Это именно то, о чем мы говорили еще в январе-феврале 2014-го. То, что было очевидно всем тогда. Именно то, что просили следствие МВД проверить в ходатайствах в течение последующих лет. Однако следствие МВД ограничилось несколькими исполнителями только по одному эпизоду, которые бежали за границу, и отчиталось о раскрытии преступления. Сейчас это дело расследует ДСР. И за несколько месяцев сделано больше, чем за три года до того. Получено много информации, доказательства, установлен и задержан еще один подозреваемый", - подчеркнули в Адвокатской группе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне не знакомо его лицо, - Игорь Луценко о новом подозреваемом в его похищении

"Мы понимаем, что пострадавшие отчаялись и им трудно во что-то поверить через три года. Но мы, адвокаты, просим это сделать - обратиться в департамент специальных расследований (Борисоглебская, 18) - и тех, кого похищали, и возможных очевидцев таких преступлений. Или к Адвокатской совещательной группе (067 209 10 76, aap.adg.info@gmail.com). Это поможет не только вам, но и собрать доказательства и установить всех виновных в смерти Юрия Вербицкого. Доказать системность работы "титушек" и правоохранителей", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Єшо шо за дурдом ? Кого они будут искать через три года ? Хоспади , ну и лохня тупая
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоДепартамент спецрасследований ГПУ ищет людей, которые были похищены во время Майдана. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти