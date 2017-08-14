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Все про:избиение (11166) Испания (360) Италия (846) Россия (71843)

 Задержаны россияне, забившие до смерти парня в Испании. ВИДЕО

Трое россиян задержаны в Испании по подозрению в избиении гражданина Италии, в результате чего тот скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, инцидент случился на испанском курорте Льорет-де-Мар. Россияне избили 22-летнего Никколо Чьятти. Он был в отпуске с друзьями. В пятницу вечером они отправились в ночной клуб.

Один из его друзей рассказал, что нападавшие продолжали избивать итальянца, когда тот был уже без сознания. "Они были похожи на животных", - сказал он. По его словам, никто не вмешался в инцидент, все просто стояли вокруг, снимая происходящее на свои мобильные телефоны.

По информации испанских СМИ, россияне жили во Франции, где искали политического убежища.

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