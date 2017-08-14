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Все про:Винницкая область (449) несчастный_случай (231) ГСЧС (1293) вода (30)

 7 человек утонули в Винницкой области за выходные. ВИДЕО

За минувшие выходные (12-13 августа) в Винницкой области на водных объектах погибли 7 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, трагедии произошли в Жмеринском, Гайсинском и Погребищенском районах. На данный момент из воды извлечены тела двух человек.

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Напомним, с начала года до 1 августа на водоемах Украины погиб 591 человек, из которых 63 ребенка.


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Самогон ,солнце,вода - ВСЁ ! А куда пойти народу ,что есть оборудованные пляжи ,бассейны ,гидропарки - ВСЁ увы закономерно !
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Рита - а ты откуда пишешь, если не секрет? Сюда по твоему посту - таки россия.
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Не делай кацапам комплиментов ,они лживые и подлые а я пишу правду и её надо писать ,это надо не только мне,это в первую очередь надо Украине ! Ну давай ВСЕ будем писать,как всё хорошо в Украине,какая замечательная власть ,как здорово живёт народ-кому от этого станет легче,кто от этого выиграет - ДУМАТЬ ,ДУМАТЬ и ещё раз ДУМАТЬ надо .
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ДУМАТЬ ....Мигранты перепечатывая сайты российских пропагандонов с дерьмом в адрес Украины думают что они украинцам открывают глаза на происходящее в Украине.Это распространенная ошибка мигрантов.Украинцы прекрасно знают что есть что и кто есть кто в Украине.Сейчас Украина воюет с РФ, врагом сильным, воевавшим столетиями, хорошо вооруженным.Украинцам нужна информация о поддержке их в США,Германии, Италии и других странах.Но таких комментов от мигрантов нет.
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После школы как-то катались на лодке и рядом тонул ребёнок лет 12, так когда вытаскивали, то было впечатление, что вода не отпускает - вокруг головы был толстый слой воды и только когда по плечи вытянули вода стала уходить.
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Дети тонут... Или взрослые, которых топит водка...
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реки....моря...проливы.....
сколько от них .....вреда....
губит людей ....не пиво
губит людей ....вода!(с)
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самоликвидаторы? обычно я так называю мотоциклистов, но в этом году, судя по статистике, утопленники рулят. ппц
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И войны никакой не надо...Я вчера 2 раза за день купался - вода класс! Вылазить не хотелось. Но от берега - не дальше, чем на 50-70 метров. Все-таки уже не 20-40 лет, когда Припять переплывал на раз.
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Новина з такою назвою могла б бути позитивною, якби це були 7 найвідоміших на сьогодні громадян Вінницької області.
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шо, пеці/марини і їх виродка в футболці "раіся" серед них не було? дійсно, сумна новина
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Ща Геращенко будет кричать, что надо ужесточить санкции за управление авто в нетрезвом сстоянии...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия7 человек утонули в Винницкой области за выходные. ВИДЕО
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