 7 человек утонули в Винницкой области за выходные. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, трагедии произошли в Жмеринском, Гайсинском и Погребищенском районах. На данный момент из воды извлечены тела двух человек.
Напомним, с начала года до 1 августа на водоемах Украины погиб 591 человек, из которых 63 ребенка.
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сколько от них .....вреда....
губит людей ....не пиво
губит людей ....вода!(с)
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