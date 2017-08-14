 Украинские бойцы осваивают американские РЛС под руководством иностранных инструкторов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, американские специалисты обучали работе с подвижной РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Следующим этапом работы иностранных специалистов станет подготовка инструкторов из числа украинских военных для дальнейшей подготовки экипажей подобных РЛС. Читайте также: Аргументы против поставок оружия Украине не выдерживают критики: они базируются на мифах или устаревших оценках, - экс-посол США Хербст
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Следующим этапом работы иностранных специалистов станет подготовка инструкторов из числа украинских военных для дальнейшей подготовки экипажей подобных РЛС.
ЦАМТО: поставка Украине американских систем ПВО может привести к непредсказуемым последствиям
Представитель пресс-службы Пентагона подтвердил изданию, что министр обороны Джеймс Маттис одобрил план поставок Украине, рамках которого она получит противотанковое вооружение, в том числе ПТРК Javelin, и зенитные установки.
и зенитные установки.
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По заказу хула уничтожали Украинские заводы по электронике. С подачи и нынешних депутатов- олигархов.
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