EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Общество
  3859  17
Все про:армия (8052) РЛС (24) США (13214)

 Украинские бойцы осваивают американские РЛС под руководством иностранных инструкторов. ВИДЕО

На протяжении месяца украинские бойцы учились управлять радиолокационными системами производства США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, американские специалисты обучали работе с подвижной РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Следующим этапом работы иностранных специалистов станет подготовка инструкторов из числа украинских военных для дальнейшей подготовки экипажей подобных РЛС.

Загрузка видео...

Читайте также: Аргументы против поставок оружия Украине не выдерживают критики: они базируются на мифах или устаревших оценках, - экс-посол США Хербст
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хочу увидеть, как Украинские бойцы осваивают американские джавелины. В боевых условиях )
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дорогое удовольствие когда один снаряд стоит 70 штук зелени. А так как наши любят из ПТУРов валить по пехоте и по кустах то на долго етой американской помощи не хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Иди в военкомат, получи Джавелин, и вперед. Хватит сидеть и ждать, пока другие вытащат для тебя из костра каштаны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для грамотного использования данных типов вооружений необходимо длительное и дорогостоящее обучение, причем в стационарных классах, на тренажерах, а не в полевых условиях. Дорогостоящая техника требует квалифицированного обслуживания и в ходе эксплуатации.

Следующим этапом работы иностранных специалистов станет подготовка инструкторов из числа украинских военных для дальнейшей подготовки экипажей подобных РЛС.
ЦАМТО: поставка Украине американских систем ПВО может привести к непредсказуемым последствиям

Представитель пресс-службы Пентагона подтвердил изданию, что министр обороны Джеймс Маттис одобрил план поставок Украине, рамках которого она получит противотанковое вооружение, в том числе ПТРК Javelin, и зенитные установки.

и зенитные установки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОЛЬГИНЦЫ)))А НУ ЗАДЫМИТЕ ТУТ ВСЮ ВЕТКУ ГОРЯЩИМИ ПЕРДАКАМИ)))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это те что два года назад нам Америка дала,а Барыга их на складах Рошен прятал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Контр батарейные радары нам дали вроде еще до Дебальцево. Про инструкторов не знаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так их же вроде по версии зрады под дебальцево кацапне в качестве трофеев отдали...забыл предыдущую зраду шоле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надеюсь, вскоре продемонстрируете на сепарах свои глубокие знания и умения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
дорога в тысячу ли начинается с первого шага... а как будут смотреться способные нести ЯО комплексы ПРО где-нибудь в Черниговской губернии, к москалям поближе, где подлетное время неотразимо просто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, тупые лишнехромосомные придурки верили, что Крым отжали, чтоб там базы не разместили. Идиоты. С Сумской и Черниговской области ракеты быстрее долетают в москву, чем из Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а одесские "Зоопарки" почему не пустили в производство? наши ведь дальше брали чем американские.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где наша электронная промышленность? ПРОСРАЛИ? Или на драг металлы разокрали?
По заказу хула уничтожали Украинские заводы по электронике. С подачи и нынешних депутатов- олигархов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские бойцы осваивают американские РЛС под руководством иностранных инструкторов. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти