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 Большинство задержанных в оккупированном Симферополе пикетчиков отпустили: одного пожилого активиста будут судить, - адвокат. ВИДЕО+ФОТО

На одного из протестующих пожилого возраста, который вышел сегодня на одиночный пикет в оккупированном Крыму — на Давлатова Ярыкула Темировича 1953 года рождения — уже составляют протокол в "Железнодорожном отделении полиции" оккупированного Симферополя.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эдем Семедляев, который находится с ним в участке, передает Цензор.НЕТ.

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"Молодых ребят (которые снимали протест на камеру, - ред.) из Железнодорожного отделения полиции отпустили. На Давлатова Ярыкула Темировича 31.08.1953 года рождения составляют протокол", - добавил Семедляев.

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Ранее, в размещенном на этой же странице видео адвокат рассказал о деталях задержания: "Я нахожусь в Железнодорожном отделении полиции. Здесь сегодня задержали четырех людей, один из них - пожилого возраста. Этот мужчина вышел к Верховному суду в знак протеста против того, что задержали Сервера Караметова. Таким образом он выразил свой протест против того, что человека пожилого возраста задерживают. Он вышел практически с таким же плакатом, который был у Сервер-ага: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". После чего он был задержан и доставлен сюда, также задержали ребят, которые проходили рядом и снимали этого дедушку".


Большинство задержанных в оккупированном Симферополе пикетчиков отпустили: одного пожилого активиста будут судить, - адвокат 01

Давлатов Ярыкул доставлен в "суд" для рассмотрения составленного на него протокола.

Большинство задержанных в оккупированном Симферополе пикетчиков отпустили: одного пожилого активиста будут судить, - адвокат 02Большинство задержанных в оккупированном Симферополе пикетчиков отпустили: одного пожилого активиста будут судить, - адвокат 03

Семедляев также сказал, что задержанных попробовали допросить, но они по его совету отказались от дачи показаний, в соответствии с 51 статьей Конституции РФ.

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По информации Смедляева, всех задержанных ранее пикетчиков отпустили и из Киевского райотдела. Также отпустили всех активистов из Центрального райотдела.

В настоящее время точной информации о количестве задержанных сегодня в оккупированном Крыму нет. Как сообщила в Facebook координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева, количество задержанных 14 августа в Симферополе пикетчиков выросло до шести-семи человек.

Ранее оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов: "Путин, наши дети не террористы".
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