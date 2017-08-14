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Все про:армия (8050) модернизация (116) танк (759) Укроборонпром (457)

 "Укроборонпром" представил модернизированный основной боевой танк Т-72АМТ. ВИДЕО

ГП "Киевский бронетанковый завод", входящий в ГК "Укроборонпром", разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72А до вида Т-72АМТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при разработке новой боевой машины максимальное внимание было уделено опыту, который украинские войска получили в зоне АТО. Это помогло сделать танк более защищенным и эффективным.

На Т-72АМТ установили динамическую защиту нового поколения - "Нож", которая снижает эффективность вражеских кумулятивных и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. Кроме того, он также эффективен против боеприпасов, действующих по принципу "ударного ядра". Такая защита уже используется на танках "Булат" и "Оплот".

Для дополнительной защиты Т-72АМТ оборудован противокумулятивными решетками, которые защищают наиболее уязвимые зоны танке по бокам и на кормовой части. Эффективность такой защиты была уже неоднократно доказана в ходе боевых действий в зоне АТО.

Танк также оснастили приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Такие приборы установлены для всех членов экипажа. К тому же, оператор-наводчик получил ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат". Эта ракета имеет полуавтоматическое наведение по лазерному лучу и способна на расстоянии в пять километров пробить не менее 750 мм брони, при этом полностью игнорируется динамическая защита.

Модификация Т-72АМТ получила также новые цифровые радиостанции и современные спутниковые средства навигации.

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Смотрите также: В 2016 году "Укроборонпром" модернизировал для армии свыше 20 боевых вертолетов. ВИДЕО
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Когда уже эти красавцы будут давить кацапоидов?
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а зачем все рассказывать? где надо все что надо давит и утюжит. и кое что и стреляет и ровняет вату...
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Він буде біля АП стояти,шоб мєр Конотопа не пройшов.
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А що гадати , віддадут НГ !! І вперед на захист вселяких "Рошенів" !!!)))
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Танк чисто КАЦ@ПСКИЙ, произведен Уралвагон завод. Он сделан так, что особо там и не модернизируешь.
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МнЄ по барабану гдЄ он роизвЄдЬон, мені головне Шо б кацапів давив...
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Коли вже ці красені будуть чавити кацапоїдів?
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Чергове поповнення на стенді Укроборонпрому!!!Нажаль, як завжди лише на стенді!!!)))
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Зробили копію Булату з танка Т-72, але немає тепловізорів, немає активного захисту і це все одно старий танк який буде виходити з ладу кожні 10км! Нам не потрібен зоопарк в армії, в нас вже чого тільки немає, Т-64Б, Т-64БВ, Т-64Б1В, Т-64Б(В), Т-64БМ Булат, Т-80, Т-72 кількох модифікацій а тепер ще й Т-72АМТ !!!! А не забагато танків для однієї армії????? Як весь цей зоопарк забезпечувати запчастинами в умовах повномасштабної війни? Потрібно всі зусилля направити на виробництво нового танку БМ Оплот в потрібній кількості і не витрачати гроші на ці модернізації які не дозволять в бою отримати перевагу над більш чисельним ворогом! Тільки тотальна перевага над ворогом в бою дасть результат, модернізовані старі танки для цього не підходять!
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Це стаття не про Оплот, а про одного військового якому все не так. Він на Оплоті не воював і про експлуатацію Оплотів в бою нічого сказати не може, просто вирішив щось вякнути не по темі.
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Зробили копію Булату з танка Т-72, але немає тепловізорів, немає активного захисту і це все одно старий танк який буде виходити з ладу кожні 10км! Нам не потрібен зоопарк в армії, в нас вже чого тільки немає, Т-64Б, Т-64БВ, Т-64Б1В, Т-64Б(В), Т-64БМ Булат, Т-80, Т-72 кількох модифікацій а тепер ще й Т-72АМТ !!!! А не забагато танків для однієї армії????? Як весь цей зоопарк забезпечувати запчастинами в умовах повномасштабної війни? Потрібно всі зусилля направити на виробництво нового танку БМ Оплот в потрібній кількості і не витрачати гроші на ці модернізації які не дозволять в бою отримати перевагу над більш чисельним ворогом! Тільки тотальна перевага над ворогом в бою дасть результат, модернізовані старі танки для цього не підходять!
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Фактично ця модернізація танку Т-72 зроблена для того щоб задіяти бронетанкові ремонтні заводи які все життя робили модернізації Т-72 для африки, а це Київський та Львівський бронетанкові ремонтні заводи! Тобто замість того щоб переобладнати ці заводи для виробництва танків БМ Оплот Укроборонпром починає якісь дебільні модернізації Т-72 ???? Виникає питання, для чого??? А просто більше Укроборонпром нічого не може запропонувати! Для того щоб переозброїти Київський та Львівський БТРЗ та розпочати там виробництво Оплотів потрібно побудувати нові цехи, купити туди нове обладнання, знайти фахівців, запустити в серійне виробництво нову модель танку, а менегери Укроборонпрому ніколи сучасний машинобудівний завод в очі не бачили і вони не знають з якого кінця до цієї проблеми підходити! Вже б найняли закордонних фахівців які їм все спроектують та розкажуть, але навіть на це розуму не вистачає!
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А зачем проще же взять ржавый Т-72 с базы хранения отпескоструить его перекрасить к башне прикрутить резину потратим на это сотни тысяч а может быть и больше и сказать что это "модернизированный" Т-72!
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Ты тупой да?? Лутше переоборудовать под производство оплотов. Какой ты умница, вот без тебя никто не догадался...только есть маленькая проблемка..ну совсем маленькая это денежки.. Оплот к сожалению крайне дорогой в производстве..неприлично дорогой,прям вызывающе дорогой цена всего за 1 танк = 4 ляма вечнозелёных + последющая такая же дорогая цена тех обслуживания. Тебе в голову пустую не приходило что у Украины нет денег производить танки по 4 ляма за штучку. А к примеру кацапячий Т90 стоит в два раза дешевле. А тот же Булат стоит вобще около 1 ляма. Т.е 1 Оплот = 4 Булата. ВОпросы??
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каждая модификация выполняет свои задачи...в боевых условиях проверятся все и далее улучшается, а неудачное убирается....если делать все по уму, то у нас в войсках со временем будет присутствовать боевая техника похлеще всяких там пятых-сорокседьмых поколений.
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А что ты предлагаешь? давай блядь пересядем на колесницы и будем воевать!!! все им не нравится, не делают - не нравится, делают - тоже не нравится...хватит ныть сцука!
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Потрібно робити Оплот масово, а не по 5-6 танків на рік!!!!! А підбирати зі звалища мотлох та відправляти його в армію це шлях повних дебілів!
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Цензор , а слабо опубликовать нехилую статейку из New York Times

North Korea's Missile Success Is Linked to Ukrainian Plant, Investigators Say

https://www.nytimes.com/2017/08/14/world/asia/north-korea-missiles-ukraine-factory.html?emc=edit_th_20170814&nl=todaysheadlines&nlid=15404638&_r=0&utm_content=buffer2f1cf&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Если коротко , то США подозревают Украину в продаже двигателей для ракет Северной Корее ... Кажется наши дебилі опять облажались во внешней политике ...
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Гігля , тебя в детстве телевизором кантузило , тебе не можна о политике рассуждать
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Рассуждатєль, ти корисним чись замись, наприклад в носі поколупайся. Все ж користі більше ніж від перепосту всякого шлаку.
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та не...то у тебя добавочная хромосома воспалилась .кто эту фигню перепечатал,окромя рашисми?есть какие то доказательства?вроде бы санкции усилили с.корее,скаленвстану и ирану...а никак не украине.или ты считаешь,что американская разведка лохи по сравнению с блогом нйт?
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Дядя, ты тормоз? Уже все давно прочитали и сделали выводы, что большому другу СССР, какому-то прохвесору экономики что-то показалось за усиленную порцию кацапского ягеля. Одному тебе не ймется
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ну так читай внимательно.... их мог перепродать тот же ватный шайтанат
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Американська преса демократів в бажанні обісрати Трампа вже не знає що вигадати.
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Прочитал, да печально, но пока это только предположения
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Да,прочитали ,мы, уже эту заказную хрень на желтом Обозе.Хотелось бы узнать автора?Может это американский гужва или мураев?Которому по фиг,что писать лишь бы воняло посильнее.
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" Может это американский гужва или мураев?Которому по фиг,что писать лишь бы воняло посильнее. "

Може и так . А если не , тогда шо
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долбо тятел открой глаза и ты упидиш кажется ваши дебилі опять облажались во внешней политике проти украины
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ну в совке больше никто двигателей не делал.
пидорашка подогнала двигатели с разборки или старых заначек.
статья выбежала сразу после кучи статей в которых разведки мира говорят что поставки были кремлевские.
думаешь это совпадение?
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Може оно и так , я ж свечку не держал ... Но вони буде дюже много ... Читай Цензор ...
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Танків в період війни багато не буває. В добрий час!
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танчик красавец, таких бы в Марьинку или Крымское подавлять опорники дырявых абиззян.
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От того что на танк навесили защиту и оснастили приборами ночного видения новее он не стал, а производства именно новых танков практически нет.
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а чем новый от старого отличается?сталь по лицензии внеземных цивилизаций шоле? :D
эти танки десятилетиями стояли законсервированные на нз.их донавесить современным оборудованием-и цены им нету
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Сколько можно клепать "новые" танки на сасовко базе т-64 и т-72 и тратить миллионы гривен налогоплательщиков ? Неужели трудно посмотреть как выглядят современные танки стран NATO в который мы стремимся и делать подобные ?
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Старі танки гірші на порядок за той же БМ Оплот! Слабкі двигуни, слабка броня, на БМ Булат при спрацювання активного захисту на бортах розбиває катки і він стає нерухомим, тут буде та сама біда! Екіпаж лишиться живим, але танк буде приречено від одного влучання в борт! Потрібен саме БМ Оплот, який не втрачає здатність рухатись після спрацювання динамічного захисту на бортах!
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Когда наши танкисты с боевым опытом принимали участие в соревнованиях в Германии на Т-64 они заняли почетное 5 Место ! Наши танки морально устаревшие так может быть лучше 3 современных Абрамса Леопарда или Леклерка чем 10 совко-корыта т-72?
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Дело в деньгах, вместо 1 нового можно модернизировать несколько старых, другое дело что их запасы не бесконечны.
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За 3,5 роки війни не модернізували жодного танку до рівня Булату, виявилось що модернізовуваати їх немає кому, немає заводів, а завод Малишева в Харкові робить Оплоти для Тайланду і не може робити Булати, а завод ХБТРЗ знищено і він теж не може робити Булати!
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Да, надо немедленно Леопард-2 выпускать. Все же есть у нас!
Как дети, блд...
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Пока не обкатают его на сепарах и рашистах не поверю.
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А не тот ли это знаменитый киевский бронетанковый завод который клепает БТР-4Е из стали которая простреливается?
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Юга должен больше контролировать воровство в оборонпроме. Насирова за сверхбольшие кражи нужно залог 10-100кратный воровстве с его конфискацией + избавление от гражданства. АПе пети нужно менять под корень, туда протолкнулись одни
воры, крысы и коррупционеры. Все что в АП это коррупционеры за 4 года с 110% гарантией. Все АП под замену.
Воры антонов раздеребанили, прибыльную часть антонова украли, остальное отправили в укроборонпром. Юга даже ухом не шевелит. Производство новой техники буксует, саботируется генштабом(каждый hуйнерал ждет чтобы ему положили в рыло).
Юга даешь закупки новой техники в армию и привлечение за саботаж.
ЗАКУПКИ НОВОЙ ТЕХНИКИ В АРМИЮ первый приоритет. Наладка и поддержка серийного производства. Каждое предприятие должно
от 2х человек и больше создавать Конструкторские Бюро по созданию и улучшению военной техники с наладкой сотрудничества с политехническими институтами, ПТУ под присмотром КБ Южного и КБ Морозова. Новые версии т-64-оплот, су-27, пво, ракеты, боеприпасы и тд.
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Я так и не понял, это все таки "зрада" или нет?
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всё, чем руководит пашинский (или любой из этой касты), гниет с головы. На этом танке тоже сэкономили себе в карман, вопрос только на каких именно узлах. В бою они могут отказать. Это как пулепробиватемые БТРы.
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В АТО нужно призвать весь минус нации - всех бывших ментов, гаишников, маршрутчиков, все кто заканчивал юристов-экономистов.
Если при падении цен на нефть не падают цены на заправках, значит пришло время менять антимонопольный комитет.
На все убыточные или малоприбыльные предприятия государства призывать западных менеджеров, желательно польских, чтобы они
меняли все как на укрзалізниці. Государство Украина должно действовать как корпорация Samsung(ведущая в мире после Apple) под одной крышей, которая до 10 раз богаче украины по прибыли и обороту. На все госпредприятия(отделения корпорации Samsung) должен
быть обновлен руководящий состав. Где есть просадки(воровство) менять на западных менеджеров(как поляк в укрзалізниці) пока они не приведут ГП в чувство, посредством удаление коррупции. Все предприятия должны быть доведены до развития. А не распродаваться нахрен как Запорожсталь.
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Бірюков це говноспікер, від його ідіотських текстів стає сумно, здається що у владі всі ідіоти!
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Децентрализация украины это есть подготовка ваты к нападению, через дробление и захвату частями. Что гарантии себе петя
обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать "зрадофил" гарлапанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
"Зрадофил"-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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Сфера, где на коррупционеров можно закрыть глаза - раздача 4Г частот должна сопровождаться 10-100кратным вхождением для
руцкого капитала. Водафон, он же МТС должен быть ограничен по причине капитала агрессора.
Каци для того чтобы смотреть в жопу украинцам(фсб версия "а что там у хахлов") должны приплачивать и раздавать инет
бесплатно.
П-сов, которые закинули идею паспортизации сим-карт нужно вешать.СБУ нужно немного уменьшить права в вмешательства дела народа, а больше направить на контрразведку+отлов ваты в украине, ГУР(военная разведка) увеличить права и создать новую независимую военную разведовательную ячейку для конкуренции ГУРу(в сша около 20 разведок и работают контролируя друг друга, в раше одна фсб монопольно полностью работизировала ватных рабов-результат на лицо), выделить в независимую ячейку, они имеют преимущественно отношения к военным угрозам и предательствам со стороны хенералитета.К рядовым они не должны иметь прямое отношение и к командирам нижнего звена, которые нападали или наступали на врага(чтобы не повторилось сидение в окопах при команде сверху, которая пришла от хуйла по линии компроматрисков).
Все ватные имперцы должны быть посчитаны и приписаны в нацисты, гибридные нацисты(под ихтамнет нападение). И все кто в инете поддерживает нападение на украину должны быть выловлены и умиротворенны, как это делают жиды с немецкими нацистами.
Составляйте списки гибридных неонацистов начиная с свинно-чавкающей ублюдочно-противной хари гиркина, несмияна-рахита, калашникова-ватише-швайне, их стороников и поддерживателей.
А тем временем хуйло продолжает прожигать ватное состояние на понты и кормление ваты величием, имитации понтов в перемешку с обратной жалостью(со знаком минус) с ватных суперзомбосми. Запасы ваты уже спущены в парашу(туалет), осталось отключить вату от продажи
украденных ресурсов в обмен на доллары или новые понты, то есть обмен нефть на продовольсвие. Нефть покупать у индии или у кого там поближе и подешевле, но не в раше, даже если дороже.
Все страны соседи помагают украине тем, что дают мелкому производителю в украине продаваться у них без пошлин, а крупному с пошлинами, украинских олигархов - с двойными пошлинами(противовес сговорных картелей). Каждый мелкий продавец орехов или малины должен иметь доступ до европейских приемщиков. Закупают украинскую военную технику другие страны. Так как в украине только утопилось больше чем погибло на войне с рашей, то ато для украинца это безопасный курорт, где погибнуть в разы меньше и где за твоей безопасностью смотрят профессора институтов(разработка технологий для устранение дыр в защите-тех же блиндажей) и военное командование.
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Україні у спадок залишилося більше тисячі танків 64 і 72 модифікацій. Ці танки при відповідній доробці - ДОСТАТНЬО ЕФЕКТИВНІ У ВІЙНІ з кацапами і їх союзниками НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (зокрема - "Булат" класно пресував і пресує кацапню на Донбасі). І відносно дешеві в експлуатації. Та й виходу іншого у нас немає, як їх модернізовувати і використовувати і для цього у нас збережені виробничі потужності. "Оплот" - танк суперкласний (і такий же дорогий...), входить у першу десятку (на 8 місці) по рейтингу у світі. За кошти виручені від продажу 1 "Оплота" завод може модернізувати і відправити у війська у середньому 8 "Булатів" (Т64БМ). До слова - "Булат" НЕ ДУЖЕ СИЛЬНО ПОСТУПАЄТЬСЯ "ОПЛОТУ".
PS. Хто підкаже, що за "нові цифрові електростанції" установлені на Т72АМТ?
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Вы ошиблись в прочтении, на самом деле цифровые радиостанции. Все таки поставили турецкий Aselsan, который гораздо лучше по цене от израильских. Да и политически лучше.
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Отличная новость. Наконец то написали половину правды в части "модернизация". Но, Цензор, прекратите вот это "динамическую защиту нового поколения - "Нож"". Какое новое поколение? "Розробка комплексу «Ніж» почалася у 1997 році, У 2003 році, після всебічних випробувань із застосуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних протитанкових засобів, комплекс «Ніж» був прийнятий на озброєння."
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І в армії і зараз дивуюся механам, які так легко гуськову броню заганяють на вузенькі платформи вагонів і трейлерів.
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как это? не порядок... Геращенко говорил, что не можем мы ремонтировать Т-72, советник Авакова по всему не может ошибаться
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ОГО. Новая модернизация аж В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТУКА!
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что такое НАСИРОВ. Это бык-асименитель династии коррупционной дочери коррупционного отца дочери. Отец дочери использовал старые коррупционные связи, купил место быку чтобы бык отрабатывал. Быка уничтожить. дочь продолжительницу рода суперкоррупционеров к быку туда же с отцом династии. Это суперминус, который приносит войны, нищету и разграбления целого народа.
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Что то как то стыдно за наш ВПК все эти танки с резиной на башне автомат "Гопак" РПГ-7 с приваренным к нему прикладом от калаша и калиматорнным прицелом ПТРК "Корсар" и тд
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Ето на етом заводе вместо нормальной бронированной стали использовали обичное железо на БТР ах.Вот они попали в немилость - подумали -за ночь покрасили танчик и вкинули новость - типа работаем) "Модернизируем" че-то))......знаю я как все на самом деле обстоит))).На бтр - фуфло железо во всем остальном тоже фуфло....Ето наверно на етом заводе делали корпуса для Ирака что они потрескались пока их довезли и поржавели.....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Укроборонпром" представил модернизированный основной боевой танк Т-72АМТ. ВИДЕО
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