 "Укроборонпром" представил модернизированный основной боевой танк Т-72АМТ. ВИДЕО

На Т-72АМТ установили динамическую защиту нового поколения - "Нож", которая снижает эффективность вражеских кумулятивных и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. Кроме того, он также эффективен против боеприпасов, действующих по принципу "ударного ядра". Такая защита уже используется на танках "Булат" и "Оплот".
Для дополнительной защиты Т-72АМТ оборудован противокумулятивными решетками, которые защищают наиболее уязвимые зоны танке по бокам и на кормовой части. Эффективность такой защиты была уже неоднократно доказана в ходе боевых действий в зоне АТО.
Танк также оснастили приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Такие приборы установлены для всех членов экипажа. К тому же, оператор-наводчик получил ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат". Эта ракета имеет полуавтоматическое наведение по лазерному лучу и способна на расстоянии в пять километров пробить не менее 750 мм брони, при этом полностью игнорируется динамическая защита.
Модификация Т-72АМТ получила также новые цифровые радиостанции и современные спутниковые средства навигации.
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чукча не читатель? чукча писатель?
"ЗАБЕРІТЬ СОБІ "ОПЛОТ" - ВІН НЕ КРАЩИЙ ЗА Т-64БВ", - ТАНКІСТ ІЗ ПОЗИВНИМ ФЕРРУМ КРИТИКУЄ ТАНКОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ.
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North Korea's Missile Success Is Linked to Ukrainian Plant, Investigators Say
https://www.nytimes.com/2017/08/14/world/asia/north-korea-missiles-ukraine-factory.html?emc=edit_th_20170814&nl=todaysheadlines&nlid=15404638&_r=0&utm_content=buffer2f1cf&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Если коротко , то США подозревают Украину в продаже двигателей для ракет Северной Корее ... Кажется наши дебилі опять облажались во внешней политике ...
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Може и так . А если не , тогда шо
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пидорашка подогнала двигатели с разборки или старых заначек.
статья выбежала сразу после кучи статей в которых разведки мира говорят что поставки были кремлевские.
думаешь это совпадение?
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эти танки десятилетиями стояли законсервированные на нз.их донавесить современным оборудованием-и цены им нету
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Как дети, блд...
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воры, крысы и коррупционеры. Все что в АП это коррупционеры за 4 года с 110% гарантией. Все АП под замену.
Воры антонов раздеребанили, прибыльную часть антонова украли, остальное отправили в укроборонпром. Юга даже ухом не шевелит. Производство новой техники буксует, саботируется генштабом(каждый hуйнерал ждет чтобы ему положили в рыло).
Юга даешь закупки новой техники в армию и привлечение за саботаж.
ЗАКУПКИ НОВОЙ ТЕХНИКИ В АРМИЮ первый приоритет. Наладка и поддержка серийного производства. Каждое предприятие должно
от 2х человек и больше создавать Конструкторские Бюро по созданию и улучшению военной техники с наладкой сотрудничества с политехническими институтами, ПТУ под присмотром КБ Южного и КБ Морозова. Новые версии т-64-оплот, су-27, пво, ракеты, боеприпасы и тд.
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Если при падении цен на нефть не падают цены на заправках, значит пришло время менять антимонопольный комитет.
На все убыточные или малоприбыльные предприятия государства призывать западных менеджеров, желательно польских, чтобы они
меняли все как на укрзалізниці. Государство Украина должно действовать как корпорация Samsung(ведущая в мире после Apple) под одной крышей, которая до 10 раз богаче украины по прибыли и обороту. На все госпредприятия(отделения корпорации Samsung) должен
быть обновлен руководящий состав. Где есть просадки(воровство) менять на западных менеджеров(как поляк в укрзалізниці) пока они не приведут ГП в чувство, посредством удаление коррупции. Все предприятия должны быть доведены до развития. А не распродаваться нахрен как Запорожсталь.
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обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать "зрадофил" гарлапанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
"Зрадофил"-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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руцкого капитала. Водафон, он же МТС должен быть ограничен по причине капитала агрессора.
Каци для того чтобы смотреть в жопу украинцам(фсб версия "а что там у хахлов") должны приплачивать и раздавать инет
бесплатно.
П-сов, которые закинули идею паспортизации сим-карт нужно вешать.СБУ нужно немного уменьшить права в вмешательства дела народа, а больше направить на контрразведку+отлов ваты в украине, ГУР(военная разведка) увеличить права и создать новую независимую военную разведовательную ячейку для конкуренции ГУРу(в сша около 20 разведок и работают контролируя друг друга, в раше одна фсб монопольно полностью работизировала ватных рабов-результат на лицо), выделить в независимую ячейку, они имеют преимущественно отношения к военным угрозам и предательствам со стороны хенералитета.К рядовым они не должны иметь прямое отношение и к командирам нижнего звена, которые нападали или наступали на врага(чтобы не повторилось сидение в окопах при команде сверху, которая пришла от хуйла по линии компроматрисков).
Все ватные имперцы должны быть посчитаны и приписаны в нацисты, гибридные нацисты(под ихтамнет нападение). И все кто в инете поддерживает нападение на украину должны быть выловлены и умиротворенны, как это делают жиды с немецкими нацистами.
Составляйте списки гибридных неонацистов начиная с свинно-чавкающей ублюдочно-противной хари гиркина, несмияна-рахита, калашникова-ватише-швайне, их стороников и поддерживателей.
А тем временем хуйло продолжает прожигать ватное состояние на понты и кормление ваты величием, имитации понтов в перемешку с обратной жалостью(со знаком минус) с ватных суперзомбосми. Запасы ваты уже спущены в парашу(туалет), осталось отключить вату от продажи
украденных ресурсов в обмен на доллары или новые понты, то есть обмен нефть на продовольсвие. Нефть покупать у индии или у кого там поближе и подешевле, но не в раше, даже если дороже.
Все страны соседи помагают украине тем, что дают мелкому производителю в украине продаваться у них без пошлин, а крупному с пошлинами, украинских олигархов - с двойными пошлинами(противовес сговорных картелей). Каждый мелкий продавец орехов или малины должен иметь доступ до европейских приемщиков. Закупают украинскую военную технику другие страны. Так как в украине только утопилось больше чем погибло на войне с рашей, то ато для украинца это безопасный курорт, где погибнуть в разы меньше и где за твоей безопасностью смотрят профессора институтов(разработка технологий для устранение дыр в защите-тех же блиндажей) и военное командование.
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PS. Хто підкаже, що за "нові цифрові електростанції" установлені на Т72АМТ?
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