 "Летит четко в жилые дома. Зачем? Мы не понимаем", - российские наемники обстреляли Новолуганское из БМП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, во время обстрела повреждено осколками несколько домов. Саперы нашли остатки зарядов к БМП-1 и БМП-2.
"Летит четко в жилые дома и мы не поймем зачем. Направление? Он оттуда можно посмотреть. Там, где находится Гольма, Горловка", - рассказывает сельский голова Константин Саркисов. Читайте также: Враг 25 раз обстрелял позиции ВСУ. Украинские воины накрывали террористов плотным ответным огнем, - штаб
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