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 Политика Украины, Общество
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 "Летит четко в жилые дома. Зачем? Мы не понимаем", - российские наемники обстреляли Новолуганское из БМП. ВИДЕО

Российские террористы обстреляли жилые кварталы поселка Новолуганское вблизи Светлодарска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, во время обстрела повреждено осколками несколько домов. Саперы нашли остатки зарядов к БМП-1 и БМП-2.

"Летит четко в жилые дома и мы не поймем зачем. Направление? Он оттуда можно посмотреть. Там, где находится Гольма, Горловка", - рассказывает сельский голова Константин Саркисов.

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Тому що це терористи путіна і вони будуть тероризувати місцеве населення і вбивати його!
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А что местные не понимают ? Они же сами пукина просили .
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По другую сторону такая же картина.
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А лугандонцы в соцсетях это объясняют тем, что снаряды ВСУ могут облетат здание и разрушать с противоположной стороны...
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Вот только не надо втирать что ВСУ белое и пушистое, это война.
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Ты хочешь сказать, что ВСУ на своей земле должно утираться от всяких ублюдков прокацапленных и кацапоидов?!
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Та раніше чекали афігенних какцапських пензій. Вот зажівьом! При українських цінах. А тут облизня спіймали.
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Наш военный все сказал, в чем причина, а "вата" не понимает...
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Ничего утверждать не берусь, но военный ,вроде, сказал, что на той стороне воюют родственники местных и получается, что те вояки обстреливают своих родственников, а местные всё равно их поддерживают. Странно как-то.
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Так и есть и это повсеместно, с чем сталкиваются украинские военные. Враг напротив и враг в тылу.
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Так не понятно, как могут местные поддерживать родственников, их обстреливающих?
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"...місцеві проросійські налаштовані...", - поки не потраплять під окупацію росіян, не прозріють.
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Вони "не панимают зачем"? Ну ти ба які нерозуміючі... А мені все зрозуміло. Це результат "референдуму та виборів 2014 року". Гіркий сарказм, але є те що є!
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Шо не понятного?Орки так здороваются,шлют воздушный поцiлунок.Таке у них уявлення о дружбе та добрососедстве.Треба було,прежде чем звать орков,поинтересоваться их обычаями та нравами
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шо там понимать...собирайте бабло и отвозите в горловку , шоб не стреляли.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Летит четко в жилые дома. Зачем? Мы не понимаем", - российские наемники обстреляли Новолуганское из БМП. ВИДЕО
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