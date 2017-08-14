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 "Путин, наши дети не террористы": оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов. ВИДЕО+ФОТО

Возле зданий "городского совета", "Совмина" и "Верховного суда" в оккупированном Крыму 14 августа прошли три одиночных пикета в поддержку арестованного ранее крымского активиста Сервера Караметова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Рустем Усеинов, передает Цензор.НЕТ.

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Участник пикета под зданием "горсовета" держал плакат с надписью: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты".

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Также возле здания подконтрольного Кремлю "Совмина Крыма" прошел другой одиночный пикет. Митингующий развернул плакат с надписью: "Наши дети - не террористы. Освободите Сервер агъа Карамета". Видео пикета разместил на своей странице в Фейсбуке крымский адвокат Эдем Семедляев.

Также с одиночным пикетом вышел крымскотатарский активист под здание "Верховного суда".

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"В Симферополе, троих стариков вышедших с одиночным пикетом, задержали и увезли в отделение "полиции", - сообщила Эльвина Смедляева.

Путин, наши дети не террористы: оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов 01Путин, наши дети не террористы: оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов 02Путин, наши дети не террористы: оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов 03

Аблаев Осман, житель оккупированного Бахчисарая.

Путин, наши дети не террористы: оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов 04

Путин, наши дети не террористы: оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов 05

Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова. 9 августа подконтрольный Кремлю "Железнодорожный суд Симферополя" присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​ Раньше "суд" признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в оккупированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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Даже одиночный пикет это уже экстремизм.
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В строжайшей тайне, спецрейсом из Японии, Путину доставляли на каждые выходные гроздь самого дорого винограда - Ruby Roman. Путин даже запретил службе безопасности дегустировать этот виноград на предмет яда. Но вскоре он заметил, что у каждой грозди отсутствует одна ягода. Все попытки найти похитителя оказались тщетны и тогда Путин приказал на очередную гроздь перед отправкой повесить табличку "В одной виноградине яд!". Когда виноград доставили все виноградины были на месте. Довольный Путин собрался было их съесть, но увидел, что на табличке дописано печатными буквами "А теперь - в двоих!"
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Задача заселить Крым козломордыми, а если родился татарином уже террорист и экстремист.
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Шкода що у Криму нема Криївок,до 56 року у селах та містах їх було тисячі...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Путин, наши дети не террористы": оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов. ВИДЕО+ФОТО
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