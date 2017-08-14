 "Путин, наши дети не террористы": оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов. ВИДЕО+ФОТО

Загрузка видео...
Загрузка видео...
Участник пикета под зданием "горсовета" держал плакат с надписью: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты".
Также возле здания подконтрольного Кремлю "Совмина Крыма" прошел другой одиночный пикет. Митингующий развернул плакат с надписью: "Наши дети - не террористы. Освободите Сервер агъа Карамета". Видео пикета разместил на своей странице в Фейсбуке крымский адвокат Эдем Семедляев.
Также с одиночным пикетом вышел крымскотатарский активист под здание "Верховного суда".
"В Симферополе, троих стариков вышедших с одиночным пикетом, задержали и увезли в отделение "полиции", - сообщила Эльвина Смедляева.
Аблаев Осман, житель оккупированного Бахчисарая.
Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова. 9 августа подконтрольный Кремлю "Железнодорожный суд Симферополя" присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции". Раньше "суд" признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).
В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.
В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в оккупированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.
Сервера Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
пишется - ХУЙЛО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить