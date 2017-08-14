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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1594) операция (134) хирург (29)

 Украинские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге. ВИДЕО

Специалисты Киевского института нейрохирургии имени Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе ТСН.
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После операции прошли сутки, а Иван уже в общей палате. Мать говорит, и подумать не могла, что сын так быстро станет выздоравливать. Ведь операцию ему делали на мозге.

Он жаловался на головную боль и затруднение движения конечностей. Обследовали и нашли немалую опухоль. Хуже всего, говорит хирург Владимир Розуменко, что опухоль давила на нервные окончания. Ивана в любой момент могло парализовать. Собственно в этом и была главная сложность операции.

Хирурги начали с создания компьютерной модели опухоли, чтобы видеть, где она находится и к каким частям мозга прикасается. Такая модель - как навигационная карта для компьютерной системы и врача. Она с точностью до полмиллиметра позволяет бороться с опухолью. А вот для самой борьбы избрали необычный метод. До этого его не применяли даже в мире.

"Это единственный способ и удалить опухоль, и сохранить больному качество жизни", - говорит хирург.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы сделали это! Пациент только что выехал в реанимацию", - украинские хирурги впервые имплантировали механическое сердце. ВИДЕО

Через сутки после операции врач рассказывает Ивану, что он уникальный пациент. Ведь украинские хирурги такое сделали первыми в мире.

Теперь на их методику будут ориентироваться врачи из других стран.

В одной операции, говорит врач, соединили сразу три технологии: эндоскопию, то есть трубку, которая дает возможность добраться к самым сложным зонам; компьютерную навигацию; лазер, чтобы убрать опухоль. Пока эти технологии не совмещал ни один хирург в мире. Результат даже превзошел ожидания. Крови во время операции фактически не было. Благодаря чему пациента и перевезли из операционной в общую палату.

О вчерашней работе хирургов напоминает разве перевязка на голове и небольшой шрам возле нее. Новая техника даже после сложнейших операций направлена на то, чтобы дать людям полноценную жизнь. Поскольку раньше после таких вмешательств осложнения были едва ли не нормой. А врач Розуменко своим пациентам даже головы не бреет, чтобы не чувствовали себя больными. И не пугали своим видом тех, кто только ждет операцию.




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Гарна новина зранку.
А прооперованому- одужання.
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во сколько обошлась эта операция?? Больницы -медицина -конституция бесплатно!!! Смотри действительность Харьков институ т радиологии курс химио терапии от 20.000 грн и до 100.000 грн, операция на сердце от 75.000 грн, харьков нефроцентр -абсолютно всё ПЛАТНо -дробить камень в почках от 10 тыс грн+лекарство 3000 грн, удалить почку от 20.000 + лекарство 5000 грн и это всё на оборудовании которое закупила ГРОМАДА Харькова за бюджетное бабло. Институт эндокринологии покруче?? ДА!!!щитовидка операция от 14000 грн + 5-7 тысяч лекарства.. 2 совбольница это социал?? Курс лечения неврологии от 5000 грн =8000 грн лекарства но это без операции .ОНИ ДАВНО уже предприятия по выкачку денег у народа -но налоги не платят т.к ВСЁ мимо кассы а финансирование из бюджета в том числе ВСЯ зарплата персонала А самая трагедия в том что если нет денег то тебя тупо отправляют ДОМОЙ ПОДЫХАТЬ, а теперь умножь количество операций в данных заведениях и получишь только с этих трёх больниц которые финансируются из КАРМАНА УКРАИНЦЕВ выкачано минимум 1 млрд грн в год из карманов нищих граждан в карман даже не бюджета и не врача а ИЕРАРХАМ ОТ МУДА-ЦИНЫ!!!… стыдно было смотреть на задыхающегося в праведном гневе Картавого генпрокурора и преда СБУ призадержании одного!!!! Главврача за 100.000 взятку.!!как они -"вы только подумайте врач брал деньги за операции а при отсутствии денег -выгонял из больницы" такая хрень 25 лет в каждой больнице и только менты чинуши да СЫНЫ секретарей обкомов КПСС "не знали об этом"!???? смотри как у амеров которые научили нас СКАКАТЬ
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А врачей на стажировку за рубеж. Не больных возите лечиться, а врачей учиться. Правительство, у вас хоть какой-то ум есть? Уже не спрашиваю о государственном?
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важливо, щоби передові технології були не тільки в Києві, а там, де вони потрібні Українцям!
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Знали б ви, скыльки та "подяка" коштувала рідним та близьким. Маю досвід саме з цією лікарнею.
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Вcемирный конгресс врачей. На трибуне американский врач:
- Мы научились лечить СПИД!
Аплодисменты, крики...
На трибуне японский врач:
- Мы научились предотвращать инфаркты!
Крики, аплодисменты...
На трибуне наш врач:
- А мы научились удалять гланды!
В зале недоумении, шум. Русский продолжает:
- Через жопу. Автогеном...
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А наша медицина, - самая медицинская медицина в мире!
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Кто оплатил операцию? И сколько это стоит?
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За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет? - Во всяком случае, не мы! © Иван Васильевич меняет профессию
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Спасибо настоящим ученым без званий и регалий, которые придумали и создали компьютерную навигацию, лазер и эндоскоп. Желательно оглашать названия операционной аппаратуры, так будет честнее...
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К сожалению врачи говорят сохранить "качество жизни", а сама жизнь - она только в руках Господа Бога, или Судьбы, кому что ближе...
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Чому не повідомляють, що операція доступна тільки багатим, а всі інші зобов'язані здохнути?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге. ВИДЕО
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