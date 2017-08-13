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 Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО

Очевидцы утверждают, что человек за рулем был в невменяемом состоянии

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня утром в селе Крюковщина под Киевом водитель Mitsubishi Pajero на скорости снес столбы, отделяющие место для стоянки у дома от проезжей части, едва не убив женщину с ребенком. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Facebook.

ДТП произошло около ЖК "Евромисто" сегодня, 13 августа, около 10:00.

Сбив столбы у дома, водитель на сильно поврежденной машине выехал на дорогу и попытался скрыться. Ему удалось проехать около 300-400 м, после чего его остановили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель Jaguar на Киевщине въехал в дерево: трое людей в тяжелом состоянии. ФОТО

Известно, что после остановки он утверждал, что ехал "спокойно, со скоростью 10 км/час".

По словам очевидцев, водитель автомобиля был в неадекватном состоянии. Предполагают, что он мог быть под действием наркотиков.

Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем 01


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Патаму шо там водилой был чудик с литовским паспортом )))
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вчера смотрел интервью Гордона с главредом Цензора, так у них для сайта небольшая комнатка и сотрудников с десяток человек. Все равно управляются с огромным потоком новостей из интернета, выбирая и предоставляя нам наиболее важные. Давайте будем к редакции немного добрее и снисходительнее...
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Ну если внедорожник, то мусора извинения просить будут!
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Коли я бачу такі кадри, я завжди згадую тих численних молодих матусь, які так впевнено та небезпечно самонадіянно висовують свої коляски на проїжджу частину, дожидаючись на переході зеленого світлу, наче вони у них залізобетонні й запросто витримають удар навіть автобуса.

Короткий розум та злочинна безвідповідальність деяких батьків ставить дітей в небезпечне становище частіше, аніж ви собі це можете уявити. Просто на таке ніхто не звертає уваги. В суспільстві чомусь існує переконання, що життя маленької дитини повністю належить її батькам. Тому поміщення такими батьками дитини в небезпечне становище є начебто їх невід'ємним правом тоді як така поведінка є прямим злочином і повинна саме так і визначатися.

Не мовчіть! Зробіть зауваження батькам, чиї діти граються на узбіччі в очікуванні маршрутки. Не зважайте на те, що можете почути у відповідь всілякі дурниці або навіть відкритие хамство. Головне - ви цим, можливо, врятуєте життя дитини. А це вартує значно дорожче.

Не сумнівайтесь та негайно викликайте поліцію, якщо ви бачите випадки небезпечної поведніки батьків, які ставлять своїх дітей у небезпечну ситуацію прямо чи опосередковано. Викликати поліцію варто навіть тоді, коли батьки, вигулюючи дітей, влаштовують розпиття алкогольних напоїв поруч з дитячим майданчиком, навіть якщо це лише пиво і таке інше.

Запам'ятайте, той з вас, хто зробив вигляд, що начебто не побачив відверто протиправну поведінку батьків і не повідомив про неї правоохоронцям, стає тим самим де-факто співучасником трагедії, а по суті - співучасником злочину проти дитини.

Злочинною буває не лише дія, але й бездіяльність.
І це не перебільшення, а пряма кваліфікація Карного кодексу.
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Мама в данном случае вышла на проезжую часть? Доля правды есть в принципе, но к этому видео отношения не имеет. Вчерась переходил на зебре неспешно с беременной женой (ждали, пока машины останавливаться начнут, а не перебегали), и какое-то конченное чмо, обогнав на крутых виражах машины остановившиеся машины, дало по тормозам и еще своим жралом выражало недовольство. Вопрос, может помимо мамочек с такими гомосеками для начала нужно разобраться?
Это выходит, что и на зеленый, и на зебре надо останавливаться каждый раз, пропускать подобных нелюдей, а только после сего виновато переходить дорогу?
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ну человеку плохо стало, ну и шо, главное что-бы зверюги-полицейские его не обидели
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"я ехал со скоростью 10 км. в час? да я вообще стоял на месте...."
Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем - Цензор.НЕТ 6164
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Тыхо.
Это нужный "дэржави" чувак немного не справился с управлением, а потом распереживался, что и приняли за неадекватность.
Он был в шоке после наезда на столбы, а ехал медленно, с суда, с делёжки, с "выришування справ" или ещё откуда. Задумался о "дэржаве", о "майбутньом Украины".
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А легко, кстати!! Человеку стало хреново, например, сожрал какой-нибудь несвежей рыбы, может домой гнал посрать!! Внезапно стал отключаться, еле удержал машину.
А от адреналина может так колбасить, что окружающие подумают, что ты бухой!!
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Туалетов прям нигде нет. Плохо чувствует - пусть притормаживает, а не летит
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если в протоколе будет написано что он ехал 10 км в час, значит так и было...любой суд это докажет. А виноватые столбы, которые выбежали на проезжую часть.
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Это полковник Ахтямов трезвый,как стёклышко,а опыт сноса киевских столбов у него имеется.
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а что, ещё остались вменяемые водители? поднимите мне веки. хочу видеть...
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че вы пристали к эпилептику? "паджеро" это же один из официальных средств передвижения нездоровых с угрозой приступа. в нижней ценовой категории.
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А крузак - для нездоровых в средней ценовой категории.
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свезло бабе так свезло...я не в смысле жить в Украине...
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сильно не злорадствуй, её везение можешь разделить и сам, с чем чёрт не шутит
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Похоже у него был приступ эпилепсии.
Сейчас врачи подтвердят, и даже заключение выдадут, что ездил с эпилепсией, типа ему разрешено.
Благо такой опыт в стране имеется, уже проходили.
_уки, стрелять надо, вместе с врачами.
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Водителей нужно тотально проверять - каждый второй неадекват.
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Причина цієї ДТП - водій погано засвоїв програму автошколи, отже йому потрібно пройти ще раз навчання( у школах залишали ж на другий рік).Якщо був на підпитку чи наркоті - відповідно курс реабілітації у нарколога. Отже мінімум на період навчання він не їздитеме за кермом, дасть роботу автошколі , наркологу. І якщо перший раз він купив права у поліцаїв протягом одного дня , то тепер доведеться чекати терміну навчання.
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Скоро в продаже на автобазарах: супер-пажэра! #нибитаникрашына!
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17 грн. штрафу у казну заплатить і буде й далі ширятися.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНевменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО
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