 Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня утром в селе Крюковщина под Киевом водитель Mitsubishi Pajero на скорости снес столбы, отделяющие место для стоянки у дома от проезжей части, едва не убив женщину с ребенком. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Facebook.
ДТП произошло около ЖК "Евромисто" сегодня, 13 августа, около 10:00.
Сбив столбы у дома, водитель на сильно поврежденной машине выехал на дорогу и попытался скрыться. Ему удалось проехать около 300-400 м, после чего его остановили.
Известно, что после остановки он утверждал, что ехал "спокойно, со скоростью 10 км/час".
По словам очевидцев, водитель автомобиля был в неадекватном состоянии. Предполагают, что он мог быть под действием наркотиков.
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Короткий розум та злочинна безвідповідальність деяких батьків ставить дітей в небезпечне становище частіше, аніж ви собі це можете уявити. Просто на таке ніхто не звертає уваги. В суспільстві чомусь існує переконання, що життя маленької дитини повністю належить її батькам. Тому поміщення такими батьками дитини в небезпечне становище є начебто їх невід'ємним правом тоді як така поведінка є прямим злочином і повинна саме так і визначатися.
Не мовчіть! Зробіть зауваження батькам, чиї діти граються на узбіччі в очікуванні маршрутки. Не зважайте на те, що можете почути у відповідь всілякі дурниці або навіть відкритие хамство. Головне - ви цим, можливо, врятуєте життя дитини. А це вартує значно дорожче.
Не сумнівайтесь та негайно викликайте поліцію, якщо ви бачите випадки небезпечної поведніки батьків, які ставлять своїх дітей у небезпечну ситуацію прямо чи опосередковано. Викликати поліцію варто навіть тоді, коли батьки, вигулюючи дітей, влаштовують розпиття алкогольних напоїв поруч з дитячим майданчиком, навіть якщо це лише пиво і таке інше.
Запам'ятайте, той з вас, хто зробив вигляд, що начебто не побачив відверто протиправну поведінку батьків і не повідомив про неї правоохоронцям, стає тим самим де-факто співучасником трагедії, а по суті - співучасником злочину проти дитини.
Злочинною буває не лише дія, але й бездіяльність.
І це не перебільшення, а пряма кваліфікація Карного кодексу.
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Это выходит, что и на зеленый, и на зебре надо останавливаться каждый раз, пропускать подобных нелюдей, а только после сего виновато переходить дорогу?
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Это нужный "дэржави" чувак немного не справился с управлением, а потом распереживался, что и приняли за неадекватность.
Он был в шоке после наезда на столбы, а ехал медленно, с суда, с делёжки, с "выришування справ" или ещё откуда. Задумался о "дэржаве", о "майбутньом Украины".
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А от адреналина может так колбасить, что окружающие подумают, что ты бухой!!
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Сейчас врачи подтвердят, и даже заключение выдадут, что ездил с эпилепсией, типа ему разрешено.
Благо такой опыт в стране имеется, уже проходили.
_уки, стрелять надо, вместе с врачами.
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