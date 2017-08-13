 Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
Уникальный беспилотник, который получил название "Маргарита", волонтеры из Черкасс и Киева адаптировали к потребностям украинских военных. Стоит изобретение более 170 тысяч гривен. Деньги собирали почти год.
Летательное устройство способно фиксировать позиции врага бесшумно. Его не могут засечь даже прогрессивные системы слежения, говорят разработчики.
Разработчик беспилотной системы с позывным Мастер говорит: "Это универсальная машина, она работает как корректировщик огня, как дальний разведчик. Это птица, которая летит дальше и дольше, чем те, которые стоят на вооружении".
Военнослужащий с позывным Кречет работает над диссертацией по системам радиоуправления. Новейшие разработки он и применил в воздушном разведчике. Мужчина говорит: "Основная идея - сохранить жизнь людям".
"Маргариту" пока тестируют, а волонтеры уже анонсируют сбор средств на следующий проект - "Тарас". Назвали его в честь молодого ученого - разработчика беспилотников, который преждевременно погиб. Система "Тарас" будет состоять из двух самолетов-разведчиков, которые будут работать в тандеме. Новые беспилотники назовут "Гром" и "Молния". Сейчас волонтеры собирают на них деньги.
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козломордый, свинособака, ватный орк, мокша...
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И все выводятся из строя с помощью смартфона!
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ФСБольгинцы все равно знают, что это не правда.
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Не пишіть єрунди.
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Aug. 11th, 2017 at 2:55 PM
Не для кого не секрет, что Донбасс регулярно просматривает БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, с недавних пор залетающий ещё и поближе к оккупированному Крыму. И, видимо, осознание факта собственной беспомощности перед разведчиком такого класса, способного просматривать на 300 км вглубь территории противника, и спровоцировало ту панику, что сейчас имеет место в рядах бравых ополченцев.
Так, информационные площадки недореспублики сообщают, что по позициям террористов наносят удары беспилотные летательные аппараты, которые не видят радары бравых ополченцев и которые невозможно сбить, из-за того, что те летают на недосягаемых для ПВО высотах.
По версии "экспертов" им противостоят ударные MQ-9 Reaper, которые, внимание, бомбят позиции не сдающихся хунте ополченцев снарядами из Болгарии. Нет, серьезно, я цитирую практически дословно, то, что вещают в пабликах так называемой «Новороссии»… или «Малороссии»… или как там они сейчас называют вот это вот всё.
Однако, смею огорчить "экспертов", MQ-9 Reaper не может бомбить бравых ополченцев болгарскими бомбами, поскольку на вооружении он имеет ничуть не менее эффективные и высокоточные ракеты «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр», или ракеты «Хеллфайр», или бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12), или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM). Кроме того, если бы США и поставили данный ударный БПЛА для нужд ВСУ, то не стали бы скрывать его наличие, равно как и скрыть его в наш высокотехнологичный информационный век было бы сложно.
А потому - глаза у страха велики. И не удивительно. Ведь, кроме того, что RQ-4 Global Hawk регулярно бороздит воздушное пространство Украины так ещё и вопрос с летальным оружием решается, накаляя атмосферу по обе стороны от линии фонта.
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Если не прав поправте.
Но то. что сделали - молодцы.
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Показывает обычный китайский радиопульт.
Все сигналы от него можно заглушить.
По виду планер как все, что продается в Китае - 100$ за такой планер.
Начинка - еще 200$.
Да и камера судя по виду тоже не с объективом х70.
Стоит 170 000-туфта.
Врочем енто то же самое, что и беспилотники минобороны за 1 000 000.
Распил бюджета, но в будущем, если дадут деньги.
Но нахрена эти волонтерские работы, если целый завод меридиан может и должен выпускать этих беспилотников 1000 в месяц?
А на передовой их нет-бабки в кармане у директора-авакова-турчинова на кончазаспе.
Летают в Киеве в виде авиапарада для турчинова.
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Корпус полностью соответствует начинке?
Никогда не приходилось в готовый корпус впихивать свою плату со своей функциональностью?
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Дай Бог, шоб у Вас ручки не болели!
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- Мойша,- почему траты на войну - волонтёрское дело?
- Сарочка, дело в том, что то , шо генералы крадуть - волонтёры восполняяют...
- А шо ш, эти волонтёры восполняют, не т шо бы ототбрать у генералов краденое?
- Ша, дура! Иди фаршируй щуку и не лезь в политику, бо усе ответы тебе ответят у СБУ ...
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Прилетел сепаратистам сюрприз, в виде ракеты в борт танка, а настамнету!
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Подобные аппараты весят несколько тонн и размеры больше кукурузника. Будут сбиваться ПВО не входя даже в зону поражения. Дорогостоящее оружие только против папуасов.
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