EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество, Технологии
  4055  44
Все про:беспилотник (586) технологии (611) волонтеры (2440)

 Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита". ВИДЕО

Волонтеры из Черкасс и Киева создали беспилотник "Маргарита", который не могут зафиксировать новейшие системы наблюдения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Уникальный беспилотник, который получил название "Маргарита", волонтеры из Черкасс и Киева адаптировали к потребностям украинских военных. Стоит изобретение более 170 тысяч гривен. Деньги собирали почти год.

Летательное устройство способно фиксировать позиции врага бесшумно. Его не могут засечь даже прогрессивные системы слежения, говорят разработчики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве. ФОТО

Разработчик беспилотной системы с позывным Мастер говорит: "Это универсальная машина, она работает как корректировщик огня, как дальний разведчик. Это птица, которая летит дальше и дольше, чем те, которые стоят на вооружении".

Военнослужащий с позывным Кречет работает над диссертацией по системам радиоуправления. Новейшие разработки он и применил в воздушном разведчике. Мужчина говорит: "Основная идея - сохранить жизнь людям".

"Маргариту" пока тестируют, а волонтеры уже анонсируют сбор средств на следующий проект - "Тарас". Назвали его в честь молодого ученого - разработчика беспилотников, который преждевременно погиб. Система "Тарас" будет состоять из двух самолетов-разведчиков, которые будут работать в тандеме. Новые беспилотники назовут "Гром" и "Молния". Сейчас волонтеры собирают на них деньги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России. ФОТО+КАРТА



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
щоб побачити його унікальність , повинні почути відзови військових із зони війни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
системы слежения может и не заметят, а глаза? его же видно, как говорится, визуально! заметили и стреляют. сама наблюдала несколько раз беспилотники. их никакие не слышно. а видно очень даже хорошо. если мы можем рассмотреть самолеты в виде сверкающей точки на высоте 10 т м, то что говорить о беспилотниках? но, все равно ребята молодцы! ищут, а значит найдут !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На пальцах объясню, во сколько раз БПЛА меньше обычного пассажирского самолета ? А теперь раздели 10000 на это число раз, так вот он работает гораздо выше, то что ты видела и не хотело от тебя прятаться. Но главная проблема это РЭБ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодці.. І ціна всього 170 тис.. А у пашинського - "Молот" більш ніж за 400 тис..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Леонид Днепр Ага... цена всего то 170 тыс. это по Вашему мелочь... ? всего как 1 автомобиль или как несколько б/у авто. Или как 15- 20 компов или ноутбуков. А Вот "Молот"..... ну это сумасшедшие деньжища...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Владушка - ну ти ж знаєш за кого я тебе вважаю , але все одно пишеш.. "Молот " коштує майже в 2,5 рази дорожче.. Напиши , що б можна було купити за ці гроші?
 показать весь комментарий
Ответить
 
всеж лучше чем:
козломордый, свинособака, ватный орк, мокша...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И снова велосипед! И каждый уникальный, потому как все в единичном экземпляре.
И все выводятся из строя с помощью смартфона!
 показать весь комментарий
Ответить
 
США передало ВСУ для беспилотника MQ-9 Reaper высокоточные ракеты «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр» и бомбы Mark 82 с GPS-наведением.Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита" - Цензор.НЕТ 1889
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего ето фкйк. Но у нас до войны действительно был ударный беспилотник. Только наши вояки то ли по своей тупости то ли из сепарских побуждений его разбили в первый же день полета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это понятно что ваши вояки и тупы сепарастны. Ты лучше думай как твоя новая республика называться будет, не то все хорошие названия разберут, а тебе опять Гондурас достанется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зашуганные недалекие сепары с Харцызска сюда не заходят, а ФСБольгинцы все равно знают, что это не правда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не передавали вони нам такий безпілотник.
Не пишіть єрунди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин.какими же умниками хотят казатся,а ну напиши не ерунду , про всепропало,у хуйла самая сильная армия,надодоговариватся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глаза у страха велики: террористам на Донбассе привиделся ударный беспилотник США
Aug. 11th, 2017 at 2:55 PM

Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита" - Цензор.НЕТ 5076
Не для кого не секрет, что Донбасс регулярно просматривает БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, с недавних пор залетающий ещё и поближе к оккупированному Крыму. И, видимо, осознание факта собственной беспомощности перед разведчиком такого класса, способного просматривать на 300 км вглубь территории противника, и спровоцировало ту панику, что сейчас имеет место в рядах бравых ополченцев.

Так, информационные площадки недореспублики сообщают, что по позициям террористов наносят удары беспилотные летательные аппараты, которые не видят радары бравых ополченцев и которые невозможно сбить, из-за того, что те летают на недосягаемых для ПВО высотах.
По версии "экспертов" им противостоят ударные MQ-9 Reaper, которые, внимание, бомбят позиции не сдающихся хунте ополченцев снарядами из Болгарии. Нет, серьезно, я цитирую практически дословно, то, что вещают в пабликах так называемой «Новороссии»… или «Малороссии»… или как там они сейчас называют вот это вот всё.
Однако, смею огорчить "экспертов", MQ-9 Reaper не может бомбить бравых ополченцев болгарскими бомбами, поскольку на вооружении он имеет ничуть не менее эффективные и высокоточные ракеты «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр», или ракеты «Хеллфайр», или бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12), или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM). Кроме того, если бы США и поставили данный ударный БПЛА для нужд ВСУ, то не стали бы скрывать его наличие, равно как и скрыть его в наш высокотехнологичный информационный век было бы сложно.
А потому - глаза у страха велики. И не удивительно. Ведь, кроме того, что RQ-4 Global Hawk регулярно бороздит воздушное пространство Украины так ещё и вопрос с летальным оружием решается, накаляя атмосферу по обе стороны от линии фонта.

Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита" - Цензор.НЕТ 6552
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
MQ-9 Reaper - медленное неуклюжее чудовище со скоростью кукуруздника и стоимостью как у истребиталя (под 20 лямов) - тут же будет сбито при пересечении линии разграничения. Все остальная писанина - такая же туфта
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пойдет. Если дадут - возьмем. Какой противник - такие и беспилотники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ведь в 99% случаев наблюдается прямая зависимость коммента "умника" от количества друзей) Как так? Казалось бы, абсолютно несвязанные между собой вещи...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выбор друзей на форуме такой-же, как и политиков - одни, большинство, выбирает по красивости/патриотичности фраз, другие, меньшинство, по смыслу постов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ. Без обид. Штука классная и не дорого. Но управление не должно идти по радиоканалу. Чисто память по маршруту и сброс архива через время по разным частотам. Это лучшее.
Если не прав поправте.
Но то. что сделали - молодцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем классная??? Почему его нельзя обнаружить??? Целые заводы не могут толком создать, а пара волонтеров на коленках из китайских деталей создала что-то уникальное??? На каких детей эта туфта рассчитана???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без обратной связи будет игрушкой, т.к. воздушные потоки - непредсказуемы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На кого рассчитана эта туфта??

Показывает обычный китайский радиопульт.
Все сигналы от него можно заглушить.
По виду планер как все, что продается в Китае - 100$ за такой планер.
Начинка - еще 200$.

Да и камера судя по виду тоже не с объективом х70.

Стоит 170 000-туфта.

Врочем енто то же самое, что и беспилотники минобороны за 1 000 000.

Распил бюджета, но в будущем, если дадут деньги.

Но нахрена эти волонтерские работы, если целый завод меридиан может и должен выпускать этих беспилотников 1000 в месяц?

А на передовой их нет-бабки в кармане у директора-авакова-турчинова на кончазаспе.
Летают в Киеве в виде авиапарада для турчинова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Алгоритмы работы тоже китайские?
Корпус полностью соответствует начинке?
Никогда не приходилось в готовый корпус впихивать свою плату со своей функциональностью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита". ВИДЕО

- Мойша,- почему траты на войну - волонтёрское дело?

- Сарочка, дело в том, что то , шо генералы крадуть - волонтёры восполняяют...
- А шо ш, эти волонтёры восполняют, не т шо бы ототбрать у генералов краденое?
- Ша, дура! Иди фаршируй щуку и не лезь в политику, бо усе ответы тебе ответят у СБУ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будет здорово, когда на вооружении ВСУ, появятся ударные беспилотники.
Прилетел сепаратистам сюрприз, в виде ракеты в борт танка, а настамнету!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будет здорово, когда у тебя мозги появятся.
Подобные аппараты весят несколько тонн и размеры больше кукурузника. Будут сбиваться ПВО не входя даже в зону поражения. Дорогостоящее оружие только против папуасов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О вылезло потомственное хамло с мозгами питекантропа, но считающее себя экспертом во всех областях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Беспилотник хоть и видно но непросто его сбить а вот вторжение в его управление вполне реально если какая-то кацапская крыса сдаст принцып управления беспилотником как сдали коды системы управления артилерией а от этого никто не застрахован так как агенты хуйла глубоко и надежно внедрены во все сферы деятельности в Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоВолонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита". ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти