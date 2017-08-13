 Украинец пытался вывезти в Польшу 27 кг наркотиков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы на странице в Facebook.
"Во время осуществления мероприятий контроля служебная собака пограничников среагировала на конструктивные полости иномарки, где было обнаружено 26 тюков белого порошка. Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержением трамадола и фентинила", - сообщает погранслужба.
Вещество изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам УСБУ во Львовской области. Продолжается экспертиза.
1881 26
Задержан наркодилер, делавший "закладки" на территории школы в Борисполе. ФОТО(48)
Двое украинцев задержаны в Австрии за контрабанду сигарет(23)
В "реабилитационном центре" в Полтаве незаконно удерживался 21 человек, в том числе гражданин США, - прокуратура(27)
Вину подозреваемых в растрате средств на проект "Стена" должен установить суд, - Цигикал(36)
Маленькая поучительная история про российских туристов в Тбилиси(1)
Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию, - Цигикал(83)
Пограничники обнаружили 2 кг янтаря, которое житель Волыни пытался нелегально провезти в Польшу. ВИДЕО(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да и с "трамадолом", "трамином"..... аналогов дофига. В закондательстве Украины столько утырок было (даже по сильнодействующим препаратам ложила "болт"прокуратура). Бляха партия по старой лицензии доходила до тонн.
Тьфу выблядки , кто делал, "прикрышку" до детей внуков это дерьмо дотянится.
Ответить
Ответить