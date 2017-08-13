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Все про:Госпогранслужба (2975) граница (3137) контрабанда (1992) наркотики (1559)

 Украинец пытался вывезти в Польшу 27 кг наркотиков. ВИДЕО

В пункте пересечения "Угринов" во Львовской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали гражданина Украины, пытавшегося вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержанием трамадола и фентинила.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы на странице в Facebook.

"Во время осуществления мероприятий контроля служебная собака пограничников среагировала на конструктивные полости иномарки, где было обнаружено 26 тюков белого порошка. Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержением трамадола и фентинила", - сообщает погранслужба.

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Вещество изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам УСБУ во Львовской области. Продолжается экспертиза.

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Дрищатка,а ты когда нибудь спишь?Не бережёшь ты себя
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А в Україні вже котре десятиліття "правоохоронці" боряться з коноплями та маком..
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развернуть бедолагу на 180 градусов и пусть прет наркоту в Лугондон.Мож,там загнется хоть пара рыл от передоза
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де кометарі що то порошенко його послав туди ?
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на цапию везти надо было - гибридная война как не как ))
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кацапы не могут оценить фентаниловый "приход" - туда боярышник и стекломой везти надо, да и рубль стремно уже стало брать в связи с эмиссией ЦБ...
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Вторые пилотки с су 29 не спят ...и даже стоя... Они пишут..коментируют..как сказал кощей бессмертных😁
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Бизнес накрылся,но это мелочь в сравнении с оборутками соевых преступников
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во почему соевые такие нервные с нестабильным настроением. Дозы лишили, абы активнее с огентами крымля боролись)))
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раніше сюда везли, тепер, привезіть мішки з героїном, то бабки стіни ним побілять, ще матюкатися будуть за якість, мф, молодь вся виїхала, отож, малята
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Бля - ТРАМАДОЛ?? Фентинил?? - Да я и слов таких незнаю....Откуда столько наркоманов - это же уже не 90-е....
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Маскировал, как удобрения?
Да и с "трамадолом", "трамином"..... аналогов дофига. В закондательстве Украины столько утырок было (даже по сильнодействующим препаратам ложила "болт"прокуратура). Бляха партия по старой лицензии доходила до тонн.
Тьфу выблядки , кто делал, "прикрышку" до детей внуков это дерьмо дотянится.
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Молодцы изъяли всего лишь 27 кг.Вы бы лучше прошлись в Украине по наркоточкам изъяли бы еще больше,особенно прошлись бы по ларькам в которых под вывесками курительные смеси,фрукты/овощи,или вообще без вывесок продается такая наркота,и при этом стоят толпы наркоманов,но вы этого не замечаете,там ведь хозяева нарко точек каждый месяц деньги платят.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинец пытался вывезти в Польшу 27 кг наркотиков. ВИДЕО
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