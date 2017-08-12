 Фанаты устроили массовую драку возле НСК "Олимпийский". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну", сразу после матча "Динамо" - "Звезда" радикальная группировка киевских фанатов "Родичі" столкнулась с одесским блоком "Сегедка" возле НСК "Олимпийский".
Драка продолжалась несколько минут, пока не прибыли спецподразделения полиции.
На этой неделе "Родичі" прекратили фанатское перемирие, о котором все украинские ультрас договорились еще три года назад - из-за войны. "Родичі" решили объявить войну одесситам, которые, по словам киевлян, продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами. Остальные группировки фанатов "Динамо" и ультрас других клубов не поддержали эту идею.
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энергия через край
вот честно - никогда не понимал фанов. ну болей, ну кричи. драться то зачем? дети гор
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