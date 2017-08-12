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Все про:драка (2156) Киев (17846) футбол (3165) фанаты (486)

 Фанаты устроили массовую драку возле НСК "Олимпийский". ВИДЕО

В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну", сразу после матча "Динамо" - "Звезда" радикальная группировка киевских фанатов "Родичі" столкнулась с одесским блоком "Сегедка" возле НСК "Олимпийский".

Драка продолжалась несколько минут, пока не прибыли спецподразделения полиции.

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На этой неделе "Родичі" прекратили фанатское перемирие, о котором все украинские ультрас договорились еще три года назад - из-за войны. "Родичі" решили объявить войну одесситам, которые, по словам киевлян, продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами. Остальные группировки фанатов "Динамо" и ультрас других клубов не поддержали эту идею.

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ничего удивительного,обыкновенный ультрасовский махач
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Какая хрень. Неужели нечем полезным занятся?
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надо направит их на фортификационные сооружения

энергия через край

вот честно - никогда не понимал фанов. ну болей, ну кричи. драться то зачем? дети гор
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кому что нравится -- кому бюджет пилить, кому по доброй воле морды квасить...
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И среди родичей бывают неадекваты. Порадовали Путина. Молодцы.
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я так и подумал. я теперь пукать буду только тихо, шоб не напал
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сцуко, шокотролли, сидящие годами в Цензоре говняют ультрасов, которые не дали захватить Харьков и Одессу, десятками погибли на войне. заткнитесь, ушлёпки.
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Ушлепок начал обобщать, верный признак того, шо пот по сраке ручьем ручьем бежит.
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А что делали одесситы на матче Динамо - Зірка?
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молодые мужчины должны драться..это естественно..
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Сорвали спаринг? Ну вот вам и новая полиция. Никакого уважения к смешанно-уличным единоборствам.
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Ничего критического. Коктейлей молотова нет, погромов нет. Обычная тусня. Ну а с другой стороны, если бы не Ультрасы, то сидел бы сейчас Овощь на своем троне, загоняя Украину в татаро-мордовскую узду.
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это быдло к власти привело Порошенко, чего с них взять?
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Всех и каждого принимавшего участие в потасовке на комиссию в военкомат.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияФанаты устроили массовую драку возле НСК "Олимпийский". ВИДЕО
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