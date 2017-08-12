 С разведчиком 57-ой ОМБр Игорем Шаповалом простились на Кировоградщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Шаповал погиб 10 августа во время выполнения задания вблизи поселка Пески Донецкой области, подорвавшись на растяжке.
На службу в зону АТО Игорь Шаповал был мобилизован в 2015 году. После года службы решил продолжить защищать страну и заключил контакт с Вооруженными силами.
Прощание с героем произошло на главной площади Светловодска. Похоронили его на центральном кладбище на Аллее героев АТО.
Игорю было 42 года. У него остались родители и несовершеннолетняя дочь.
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смерть руцким нелюдям....
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