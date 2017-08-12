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 С разведчиком 57-ой ОМБр Игорем Шаповалом простились на Кировоградщине. ВИДЕО

В Светловодске Кировоградской области простились с командиром разведывательного отделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Игорем Шаповалом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Шаповал погиб 10 августа во время выполнения задания вблизи поселка Пески Донецкой области, подорвавшись на растяжке.

На службу в зону АТО Игорь Шаповал был мобилизован в 2015 году. После года службы решил продолжить защищать страну и заключил контакт с Вооруженными силами.

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Прощание с героем произошло на главной площади Светловодска. Похоронили его на центральном кладбище на Аллее героев АТО.



Игорю было 42 года. У него остались родители и несовершеннолетняя дочь.

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Літай на небесах, брате. Царство тобі небесне. Пробач...
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Слава тебе земляче !
смерть руцким нелюдям....
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......Сумуємо....Спочивай з миром, герой.....


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Слава Герою! Кожна така скорботна новина - це ніж в серце українця і кожен раз стає все болючіше.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС разведчиком 57-ой ОМБр Игорем Шаповалом простились на Кировоградщине. ВИДЕО
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