 Пограничники перехватили тонну контрабандного сыра, который везли в ОРДЛО. ВИДЕО

Задержанные пытались незаконно вывезти сыр на двух автомобилях марки "Нива".
"Машинами управляли двое наших соотечественников, 1969 и 2000 годов рождения, жители Луганщины", - отмечают в Госпогранслужбе.
Осмотрев транспортные средства правоохранители обнаружили, что они загружены тонной твердого сыра. Предварительная стоимость товара составляет 120 000 гривен.
"Товар мужчины пытались незаконно переместить через линию разграничения на временно неподконтрольные территории, в дальнейшем переправив его через реку Северский Донец", - отмечают пограничники.
Ответить
Ответить
Надо разрешить перемещение жратвы в промышленных масштабах, но официально снимать например 30% стоимости при поставке в лугандон, а эти деньги направлять на армию, чтоб сепарасты финансировали нашу армию, а не кацапских производителей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...а мышеловки к сыру где?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
коли всякі 3,14дараси беруться розказувати про "популяции" і від чого мруть люди
тоді непогано почувають себе всякі среви ... не вони довели людей ...а люди самі винні...хоча це теж має деякий зміст
Ответить
Ответить
По этому поводу анекдот:
- Фима, что бы ты желал на ужин?
- Сарочка, отрежь мне, пожалуйста, кусочек вон той белой рыбки...
- Фима! Что ты такое говоришь? Это же не "белая рыба"! Это свиное сало!
- Сарочка, я просил тебя отрезать мне кусочек этой белой рыбки, а не объяснять , как эту белую рыбку звали при жизни...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить