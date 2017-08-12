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Все про:Госпогранслужба (2973) контрабанда (1987)

 Пограничники перехватили тонну контрабандного сыра, который везли в ОРДЛО. ВИДЕО

Двое жителей Луганщины пытались вывезти тонну твердого сыра на оккупированную террористами территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы контрабандистов задержали пограничники вблизи Трехизбенки.

Задержанные пытались незаконно вывезти сыр на двух автомобилях марки "Нива".

"Машинами управляли двое наших соотечественников, 1969 и 2000 годов рождения, жители Луганщины", - отмечают в Госпогранслужбе.

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Осмотрев транспортные средства правоохранители обнаружили, что они загружены тонной твердого сыра. Предварительная стоимость товара составляет 120 000 гривен.

"Товар мужчины пытались незаконно переместить через линию разграничения на временно неподконтрольные территории, в дальнейшем переправив его через реку Северский Донец", - отмечают пограничники.


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Пусть бы везли. Россия бы свой сыроподобный котях не продала бы
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ничего,лохандонцы за то и боролись,чтоб котяхи расейские жрать... Перетопчутся без нормального сыра.
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Так тут на блокаду все тролли изойдут!
Надо разрешить перемещение жратвы в промышленных масштабах, но официально снимать например 30% стоимости при поставке в лугандон, а эти деньги направлять на армию, чтоб сепарасты финансировали нашу армию, а не кацапских производителей.
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Интересно что дальше с товаром происходит? Портится, и на свалку?
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Главное бульдозером давить никто не станет,есть процедура законная изъятия и реализации
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как что дальше? из резервации сыр попадает в Мордор а там его давят бульдозерами и показывают это по зомбоящику голодным оркам....
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"утилізують" ...на найближчому базарі ...ібо некуй сир тонами возити ...везіть як всі "кормільци"...по 75кг. на "рило"
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я вот так подумала: у меня сейчас в холодильнике 75 кг жратвы на человека вряд ли наберется... А нахуа столько разрешили этим утыркам везти? Чего это они так жрать стали много?
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я думаю що у тебе в холодильнику і 75кг. на сім'ю не набереться...хіба що в льоху на зиму "заготовляєш"...та й взагалі про їжу потрібно обережніше...недай Бог коммісарРева почує...й так каже що багато їмо...
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так тогда комисар Рева - министр лохандонов,а не Украины?
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він і в ХУЙЛОстані "міністром" непоганим був ...
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да и хер с ним.. Откуда взялась эта норма на продукты сепаратуткам - 75 кг?
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Негоже свабодным народам Мамбаса есть украинский сыр!! Омский сыр скрепен и наполнен расиянским духом!!
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самый скрЭпный это Кадыркин болт который мокши обсасывают с вяличием!!!!
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Та вкололи бы транквилизаторов и отправили бы дальше.
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Подзалупный, могли бы и пропустить, каратели, хфашизды...
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Ето же что там такая дырявая линия фронта что машины курсируют через нее. А транспорт конфисковать на нужды АТО.
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перехватили тонну контрабандного сыра

...а мышеловки к сыру где?
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Посмотри вокруг, сколько ожиревших на улицах ходит, он скорее прав чем нет.
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"смотрун" ти...люди такі тому що замість 150гр. риби морської їсть пів кіло "мівіни" всякої засмаченої "пальмою" ...а замість винограду і персика картоплю...
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Не рассказывай сказки, очень много жирных людей среди тех, кто мивиной не питается.
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от тебя не спросили - кому какой комплекции быть..
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Не скажи, не очень приятно с жирдяями рядом находиться, от них как правило воняет не хило, да и создают реальные неудобства другим людям в общественном транспорте.
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«Большая часть людей - 26 процентов женщин и 16 процентов мужчин в Украине страдают от избыточного веса. Основная причина в том, что большая часть нашей популяции не ведет здоровый образ жизни, мало двигается и имеет нездоровые привычки в питании», - сообщил Шафранский.
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...і чого це "спортивні" дохнуть ...не розумію

коли всякі 3,14дараси беруться розказувати про "популяции" і від чого мруть люди
тоді непогано почувають себе всякі среви ... не вони довели людей ...а люди самі винні...хоча це теж має деякий зміст
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Где гордость жителей лугандона? Нельзя есть жидобандеровский сьір
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Не, вы не понимаете... Они, когда деньги нужны - тогда: "рассеяне", денег дайте, а то "хахлы" нас содержать не хотят", а когда "рассеяне денег дадут, так они, желая вкусненького, начинают вопить - "дайте пожерти, ми ж українці...".
По этому поводу анекдот:
- Фима, что бы ты желал на ужин?
- Сарочка, отрежь мне, пожалуйста, кусочек вон той белой рыбки...
- Фима! Что ты такое говоришь? Это же не "белая рыба"! Это свиное сало!
- Сарочка, я просил тебя отрезать мне кусочек этой белой рыбки, а не объяснять , как эту белую рыбку звали при жизни...
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а шо ж такое?лугандоны нескрепные продукты позволяют себе потреблять?
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сепары-сыроеды...мля, надо было в ту тонну слабительного вкинуть и пропустить. Норм диверсия, обосранные сепары, в прямом смысле.
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Делікатесів падлюки захотіли? Х"Й вам с лошадиную ногу, а не український сир!
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У мене зараз у холодильнику три види українського сиру. Слава Семенченку!
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А я то думаю где делся Насиння Гришин...А он сыры своей будкой давит...
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Ну от шо за дурацька мода обрізати кадр до розмірів мишачого ока?!!! Пілять! Самі очі викручуйте!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПограничники перехватили тонну контрабандного сыра, который везли в ОРДЛО. ВИДЕО
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