 Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Он сравнил "Укрзализныцю" во времена руководства Георгия Кирпы и современным состоянием.
"Мы говорим о разных моделях управления. Во времена Кирпы была жесткая вертикаль, от самого политического верха до последнего проводника или железнодорожника. В этом случае, к сожалению, мы можем о таком только мечтать. С другой стороны, из моего общения с железнодорожниками, которые всю жизнь работают на УЗ, железная дорога в таком состоянии не была еще никогда. Это в плохом состоянии, имеется в виду", - подчеркнул он.
Омелян отметил, что неоднократно поднимал вопрос о влиянии на деятельность УЗ.
"У нас есть безусловное влияние как народных депутатов, так и "бизнес-партнеров" условных так называемых железной дороги, а также криминалитета, которые непосредственно влияют как на закупки, так и на перевозку и снабжение. В случае "Укрзализныци" у нас всегда есть серьезный вызов, и я благодарен премьер-министру, что было принято наконец правильное решение об увольнении руководителя этой компании и о безотлагательном проведении конкурса по новому главе", - отметил министр.
Он отметил, что потенциал "Укрзализныци" огромный, и его можно применить, когда будет разрублен "гордеев узел" с ее реформированием.
"По моим подсчетам, из этой компании крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, даже в этом состоянии. Эти деньги должны быть направлены не в карманы отдельных людей, а на модернизацию, на обновление компании", - отметил Омелян.
Напомним, 9 августа Войцех Балчун, более года возглавлявший правление "Укрзализныци", был уволен с занимаемой должности. За его отставку проголосовал Кабмин, который собрался на заседание после трехнедельной паузы. Премьер Владимир Гройсман сообщил, что отставка обусловлена личными обстоятельствами поляка.
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Омелян міг би і промовчати або в схему ту вписатися, а людина підніма серйозне питання, щоби щось змінити. До речі, це і є його праця - озвучити національну проблєму, яку він сам не подужає.
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скоро сам Бог розставить все на свої місця.
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Що стосується він знає, то садити не в його компетенції, це його оцінка ситуації, а далі мають братися до роботи відповідні функціонали. Це ж елементарні речі.
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а на вопрос кто может ответить ?
и когда его /их посадят ?
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Лучше решайте эту проблему и как можно скорее....
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Тихо так, крадётся...
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"Георгий Кирпа, по убеждению многих людей, являлся самим олицетворением самого наглого и разнузданного разворовывания бюджетных денег, в сравнении с которым Павел Лазаренко выглядел мальчиком в песочнице.
На Кирпу был завязан весь основной бизнес двух крупнейших транспортных структур СКМ Рината Ахметова и Интерпайпа Виктора Пинчука. То, что творили их экспедиторские фирмы на Укрзалызнице сравнимо с кражей целой стратегической отрасли народного хозяйства.
Понимая крах ставленника клики Кучмы-Пинчука-Ахметова-Суркиса, Георгий Кирпа пытался найти себе нишу в будущем мироустройстве Украины при условии, что каждый должен отвечать за сделанное зло. Кирпа не смог пережить этого противоречия. Точнее - ему не дали уйти, не заплатив жизнью.
Все, что произошло, без сомнения, является итогом преступной деятельности экспедиторских структур, контролируемых теми людьми, которые сделали ставку на бандитскую власть Виктора Януковича.
Нам только остается в ближайшее время рассказать, сколько тот же Кучма украл у народа с помощью покойного Кирпы. Это сотни миллионов долларов. Остальные фигуранты криминального бизнеса украли не меньше.
"ОБКОМ". 27 декабря 2004
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Картина ,,Укрзализныца крадеца". варягармян Омелян
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Украиной правят олигархи, - швейцарская газета
10 семей, которые управляют страной
Олигархи в парламенте: Олигархические кланы мечтают о ...
Напоминаю. Олигарх - это вор в законе, находящейся у власти.
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Иногда мы берем паузу, после важного события, чтобы посмотреть реакцию публики, специалистов, экспертов и прочих деятелей, которые так или иначе, формируют информационное пространство Украины. Чаще всего это нужно для того, чтобы компенсировать очередную истерику, которая разносится со скоростью лесного пожара. Часто наши контр аргументы, выданные просто для баланса общей картины, вызывают бурные дискуссии, обиды и обвинения но мы всегда пишем о том, что не желаем быть стадом и читателей от этого отговариваем. Но случаются события очень мощные, а реакции на них просто нет. В этом случае, приходится выкапывать их из вороха соплей, слюней и прочего, обтирать и выставлять напоказ.
Так случилось и в этот раз. С должности руководителя Укрзалишныци ушел Войцех Балчун. Его уход остался почти незамеченным, и минимум комментариев сводилось к тому, что одиозный Омелян убивает еще одно нужное дело и подгребает под себя кормушку. По поводу профильного министра мы распространяться не станем, ибо там должны высказываться следователи, прокуроры и судьи, а в данном случае - речь о другом.
С 2014 года, с переменным успехом ведется дискуссия о том, как работала и работает исполнительная власть, при различных правительствах и в конце концов возникает мнение о том, что исполнительная власть не должна погружаться в политику. Никак. Она должна работать в рамках действующего законодательства и ни шагом влево, ни шагом вправо. Кроме всего прочего, это дало бы возможность сформировать вменяемые критерии к чиновничеству, которое не будет пресмыкаться перед очередным политическим лидером или движением, а значит, не будет повязано с ними политическими и экономическими интересами. Именно в исполнительной власти нужны люди, желающие и умеющие работать по специальности, по своему профилю и в рамках действующих законов. Чиновник должен знать, что если он выпиливает себе средства из бюджета - сядет, если начнет играть политические игры - вылетит со своего места, без права восстановления, но и любое незаконное давление на него, должно заканчиваться приговором суда. В общем, речь шла о технократах, которые должны работать по профили и их работа должна оцениваться по двум критериям: эффективности и соблюдению всех актуальных норм и правил.
Вот таким технократом и был Балчун. Ходят разные слухи о причинах его ухода, но до нас дошли слухи о том, что к давлению он относился индифферентно, и затравить его было почти невозможно. Человек работал и двигал свою концепцию развития УЗ со всею энергией и с применением своего обширного опыта. Положительные изменения в его епархии, многие ощутили на собственном опыте. В любом случае, началось движение в правильном направлении в болоте, которое всегда было застойным местом, в которое не прникали лучи света, закрытые перманентными тучами коррупции. Просто тут ему пришлось работать в редиме форс-мажора и он решил, что слбственная жизнь и здоровье, требуют перемен. Он и не собирался умереть в кресле руководителя украинской железной дорогой. Просто в его жизни наступил новый этап.
Но мы хотим обратить внимание на то, что этот человек мог бы стать генератором такого количества скандалов, разоблачений и спецопераций с вертолетами, доставляющими подозреваемых в Киев, что такого никто и никогда не видел. Но ничего подобного не произошло. Он зацепил лямку и потянул этот неподъемный груз. Никто от него не слышал ни воя, ни плача, ни угроз, пока работал и самое главное - ушел чисто, не хлопая дверью и не устраивая тупого цирка. Он не рассказывал, что ему обещали помощь, но не дали, что не создали ему тепличных условий и так далее - по известному списку. Человек пришел в должность достойно, достойно проработал в ней и так же достойно ушел.
Но никого этот пример не впечатлил. Никто не почесал репу и не сделал простого вывода о том, что ушел специалист, сильный и порядочный человек. Нас больше интересуют клоуны и истерички, которые заплевывая микрофон, сыплют проклятия и прочую дрянь. Все это наводит на логичный вопрос: может быть дело в нас? Почему-то мы топим за грязных ублюдков, которые просто не умеют вот так достойно поступать в сложных ситуациях. Нам нужна мыльная опера, Маппет-шоу, цирк на дроте, которыми мы будем упиваться неделями и месяцами, а клоунов готовы носить на руках.
В общем, как всегда, достойные события, которые можно использовать как пример или сравнение, просто растворяются в пространстве. С этим давно пора что-то делать, ибо так мы никогда и ничего достойного не сможем построит.
anti-colorados
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