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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укрзализныця (1168) хищение (337) Мининфраструктуры (495) Омелян (320)

 Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян. ВИДЕО

В нынешнем состоянии из "Укрзализныци" воруют от десяти до пятнадцати миллиардов гривен ежегодно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он сравнил "Укрзализныцю" во времена руководства Георгия Кирпы и современным состоянием.

"Мы говорим о разных моделях управления. Во времена Кирпы была жесткая вертикаль, от самого политического верха до последнего проводника или железнодорожника. В этом случае, к сожалению, мы можем о таком только мечтать. С другой стороны, из моего общения с железнодорожниками, которые всю жизнь работают на УЗ, железная дорога в таком состоянии не была еще никогда. Это в плохом состоянии, имеется в виду", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян

Омелян отметил, что неоднократно поднимал вопрос о влиянии на деятельность УЗ.

"У нас есть безусловное влияние как народных депутатов, так и "бизнес-партнеров" условных так называемых железной дороги, а также криминалитета, которые непосредственно влияют как на закупки, так и на перевозку и снабжение. В случае "Укрзализныци" у нас всегда есть серьезный вызов, и я благодарен премьер-министру, что было принято наконец правильное решение об увольнении руководителя этой компании и о безотлагательном проведении конкурса по новому главе", - отметил министр.

Он отметил, что потенциал "Укрзализныци" огромный, и его можно применить, когда будет разрублен "гордеев узел" с ее реформированием.

"По моим подсчетам, из этой компании крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, даже в этом состоянии. Эти деньги должны быть направлены не в карманы отдельных людей, а на модернизацию, на обновление компании", - отметил Омелян.



Напомним, 9 августа Войцех Балчун, более года возглавлявший правление "Укрзализныци", был уволен с занимаемой должности. За его отставку проголосовал Кабмин, который собрался на заседание после трехнедельной паузы. Премьер Владимир Гройсман сообщил, что отставка обусловлена личными обстоятельствами поляка.


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Да поставте уже этого омеляна на УЗ. Пусть он что-то себе украдёт Осточертело уже его кукарекание.
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Слово крадется...очень странное от чиновника. Если известно что крадут,известны цифры,то где судебные дела на воров?
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Він колись працює, той Омелян? Чи тільки про УЗ торочить?
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ну народ....
Омелян міг би і промовчати або в схему ту вписатися, а людина підніма серйозне питання, щоби щось змінити. До речі, це і є його праця - озвучити національну проблєму, яку він сам не подужає.
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я за тутешній народ, що пишуть і за тебе, що ви сваритеся на Омеляна - ніц не розуміючи, що цей пан кажуть правильно.
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Говорить и делать - это одно и то же. Они говорят уже много лет.
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воно мені надА...
скоро сам Бог розставить все на свої місця.
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Повністю погоджуюсь. Лише маленька ремарочка, не треба всяку шелупень асоціювати з народом.
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так а хто такої думки про Омеляна, як я? я прочитав - немає нікого. То я за це. А ви про що.
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Так если он знает кто ворует,то почему эти люди на свободе? Кроме болтовни никаких действий. Сейчас поставит у руководства своего человека и вся тебе реформа.
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якби хотів поставити свого, то промовчав би.
Що стосується він знає, то садити не в його компетенції, це його оцінка ситуації, а далі мають братися до роботи відповідні функціонали. Це ж елементарні речі.
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тааааккк сколько омеля уже выяснил...
а на вопрос кто может ответить ?
и когда его /их посадят ?
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Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, а мне не дают то поляки, то еще кто-то... А я тоже хочу!
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А на какой бес вас шакалов туда поставили руководить если даже у вас козлов миллиардами воруют и вы ничего сделать не можете..ДЕБИЛЫ
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Нафига нам рассказывать то, что мы и сами знаем (за исключением - порядка цифр)?
Лучше решайте эту проблему и как можно скорее....
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Если воруют, значит правительство, внутренние органы и государство вцелом неэффективно. У такой страны не будет будущего...
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Может по-другому: у такого государства нет будущего с таким правительством?
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"Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно",
Тихо так, крадётся...

Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян - Цензор.НЕТ 8581
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Он нам Кирпу в пример приводит. Масштаб воровства при Кирпе был ещё больше:

"Георгий Кирпа, по убеждению многих людей, являлся самим олицетворением самого наглого и разнузданного разворовывания бюджетных денег, в сравнении с которым Павел Лазаренко выглядел мальчиком в песочнице.
На Кирпу был завязан весь основной бизнес двух крупнейших транспортных структур СКМ Рината Ахметова и Интерпайпа Виктора Пинчука. То, что творили их экспедиторские фирмы на Укрзалызнице сравнимо с кражей целой стратегической отрасли народного хозяйства.
Понимая крах ставленника клики Кучмы-Пинчука-Ахметова-Суркиса, Георгий Кирпа пытался найти себе нишу в будущем мироустройстве Украины при условии, что каждый должен отвечать за сделанное зло. Кирпа не смог пережить этого противоречия. Точнее - ему не дали уйти, не заплатив жизнью.
Все, что произошло, без сомнения, является итогом преступной деятельности экспедиторских структур, контролируемых теми людьми, которые сделали ставку на бандитскую власть Виктора Януковича.
Нам только остается в ближайшее время рассказать, сколько тот же Кучма украл у народа с помощью покойного Кирпы. Это сотни миллионов долларов. Остальные фигуранты криминального бизнеса украли не меньше.
"ОБКОМ". 27 декабря 2004
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А мне интересно как этот министр им стал?.Моя версия: папа, дядя, тесть..... попросили для мальчика престижную работу. Лучше бы у них была дочь весом в 100 кг (или больше) и они сделали ее балериной, ну чтобы уж совсем унизить врага, Большого театра.
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Если это правда и Омелян это знает и владеет информацией каким способом тогда он такой же вор и уголовник, если это слухи значит он дурак и пустозвон.
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"крадется от 10 до 15 миллиардов" - когда такие суммы, без хорошей крыши ни как..., мои однотуровые / одноразовые потерпевшие соотечественники... Или сомневается еще кто-то? :D

Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян - Цензор.НЕТ 6774





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Картина ,,Укрзализныца крадеца". варягармян Омелян
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ну все...тепер без Бальчуна красти перестали...тепер все йде у кассу (правда нам тільки здогадуватися у чию) ...
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Уважаемая редакция Цензора , до каких пор вы будете пиарить этого придурка ..? Омелян сказал то , Омелян сказал сё ,, да кто такой этот Омелян , всего лишь шестёрка на подтанцовке у олигархов .. Оно никто ,, пустое место ...! Его бредни читать тошно . Неужели нет более интересных новостей . ?
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Треба не базікати, а вживати якихось запобіжних заходів, щоб припинити це неподобство. Хочу почути, що зроблено для того, щоб перестали красти, щоб нарешті хтось сів до в'язниці, тому що від цього бла-бла користі ніякої.
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ЖД в условиях войны,це переброска войск.Так шо,тем ворам вышак по военному времени
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Вот так вот:Крадут миллиардами чиновники,а им автомобили с бляхами в глаза лезут!!!Уроды!
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Lvbnhj - Вор..., даже порохоботы уже не сильно оспаривают (для галочки только) этот печальный факт...
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РПЦ уже выехала забирать Котов на РАБссию... Гундяю прювет передай от Сенатора..
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А то то я смотрю что у нас государство умирает, а люди некоторые ниче так живут....!
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Я коли побачив,фейс ИО Укрзализницi,то подумав,що то якись поп РПЦ,рясу зняв,та пинжак вдягнув

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Искусство достойного ухода

Иногда мы берем паузу, после важного события, чтобы посмотреть реакцию публики, специалистов, экспертов и прочих деятелей, которые так или иначе, формируют информационное пространство Украины. Чаще всего это нужно для того, чтобы компенсировать очередную истерику, которая разносится со скоростью лесного пожара. Часто наши контр аргументы, выданные просто для баланса общей картины, вызывают бурные дискуссии, обиды и обвинения но мы всегда пишем о том, что не желаем быть стадом и читателей от этого отговариваем. Но случаются события очень мощные, а реакции на них просто нет. В этом случае, приходится выкапывать их из вороха соплей, слюней и прочего, обтирать и выставлять напоказ.

Так случилось и в этот раз. С должности руководителя Укрзалишныци ушел Войцех Балчун. Его уход остался почти незамеченным, и минимум комментариев сводилось к тому, что одиозный Омелян убивает еще одно нужное дело и подгребает под себя кормушку. По поводу профильного министра мы распространяться не станем, ибо там должны высказываться следователи, прокуроры и судьи, а в данном случае - речь о другом.

С 2014 года, с переменным успехом ведется дискуссия о том, как работала и работает исполнительная власть, при различных правительствах и в конце концов возникает мнение о том, что исполнительная власть не должна погружаться в политику. Никак. Она должна работать в рамках действующего законодательства и ни шагом влево, ни шагом вправо. Кроме всего прочего, это дало бы возможность сформировать вменяемые критерии к чиновничеству, которое не будет пресмыкаться перед очередным политическим лидером или движением, а значит, не будет повязано с ними политическими и экономическими интересами. Именно в исполнительной власти нужны люди, желающие и умеющие работать по специальности, по своему профилю и в рамках действующих законов. Чиновник должен знать, что если он выпиливает себе средства из бюджета - сядет, если начнет играть политические игры - вылетит со своего места, без права восстановления, но и любое незаконное давление на него, должно заканчиваться приговором суда. В общем, речь шла о технократах, которые должны работать по профили и их работа должна оцениваться по двум критериям: эффективности и соблюдению всех актуальных норм и правил.

Вот таким технократом и был Балчун. Ходят разные слухи о причинах его ухода, но до нас дошли слухи о том, что к давлению он относился индифферентно, и затравить его было почти невозможно. Человек работал и двигал свою концепцию развития УЗ со всею энергией и с применением своего обширного опыта. Положительные изменения в его епархии, многие ощутили на собственном опыте. В любом случае, началось движение в правильном направлении в болоте, которое всегда было застойным местом, в которое не прникали лучи света, закрытые перманентными тучами коррупции. Просто тут ему пришлось работать в редиме форс-мажора и он решил, что слбственная жизнь и здоровье, требуют перемен. Он и не собирался умереть в кресле руководителя украинской железной дорогой. Просто в его жизни наступил новый этап.

Но мы хотим обратить внимание на то, что этот человек мог бы стать генератором такого количества скандалов, разоблачений и спецопераций с вертолетами, доставляющими подозреваемых в Киев, что такого никто и никогда не видел. Но ничего подобного не произошло. Он зацепил лямку и потянул этот неподъемный груз. Никто от него не слышал ни воя, ни плача, ни угроз, пока работал и самое главное - ушел чисто, не хлопая дверью и не устраивая тупого цирка. Он не рассказывал, что ему обещали помощь, но не дали, что не создали ему тепличных условий и так далее - по известному списку. Человек пришел в должность достойно, достойно проработал в ней и так же достойно ушел.

Но никого этот пример не впечатлил. Никто не почесал репу и не сделал простого вывода о том, что ушел специалист, сильный и порядочный человек. Нас больше интересуют клоуны и истерички, которые заплевывая микрофон, сыплют проклятия и прочую дрянь. Все это наводит на логичный вопрос: может быть дело в нас? Почему-то мы топим за грязных ублюдков, которые просто не умеют вот так достойно поступать в сложных ситуациях. Нам нужна мыльная опера, Маппет-шоу, цирк на дроте, которыми мы будем упиваться неделями и месяцами, а клоунов готовы носить на руках.

В общем, как всегда, достойные события, которые можно использовать как пример или сравнение, просто растворяются в пространстве. С этим давно пора что-то делать, ибо так мы никогда и ничего достойного не сможем построит.
anti-colorados
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Омелян переживает, что украденное проходит мимо его кармана?
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РАБссия оккупировала Белорусь сегодня ночью.с праздником бульбаши.Санкции Трампа и Конгресса теперь и ваши санкции.Следом будет и Украина...
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Кирпа был последним настоящим министром! Он начинал с ПТУ и прошел все до единой ступеньки. Таких больше нет. Он образец классической веберовской теории бюрократии - отбор лучших С ним умерла идея меритократии в Украине. Теперь министрами становятся дураки-политические назначенцы. И всем очевидно что баран назначается только для того, чтобы ставить подпись и перераспределять "черный нал" с потоками бюджетного бабла в интересах назначающей политсилы. Теперь ни один "солдат" не носит в заплечной сумке "маршальский жезл" - он с самого начала знает что ему не стать "генералом" благодаря личным усилиям. Богатыми, как в кацапии, у нас назначают (например, Коболев). Источником богатства и процветания является, снова как в кацапии, не труд, а власть. После Кирпы, помнится, Ющенко назначил Червоненко министром транспорта. Зачем? Та все просто - построены за бюджетные бабки министерства несколько объектов, например, дачи Ющенко и Червоненко в Безрадичах и Карпатах. С окончанием строительства дебила "тихо ушли", как до этого его же "ушли" из губурнатора Запорожской области. Украинская фамилия сыграла с евреем Червоненко злую шутку - "охохлячился" - "нацарював 100 рублів та й втік".И сегодня это украинофобное чмо, известное под кличкой "белоголовый еблан" стало клоуном в каких-то низкопробных ток-шоу. Похоже, там и есть его настоящее, Иеговой определенное для него место.
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Омелян намекает, мол, я скромный и буду воровать в два раза меньше.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИз "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян. ВИДЕО
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