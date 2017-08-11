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 Политика Украины, Общество
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 "Хмельницкий Майдан. Расследование, которое сгорело", - документальный фильм о событиях Революции Достоинства в Хмельницком. ВИДЕО

По событиям времен Революции Достоинства, которые происходили в Хмельницком, когда люди начали штурмовать здание областного СБУ, а по ним открыли огонь, после чего два человека были убиты, а несколько ранены, создан фильм-расследование.

Как передает Цензор.НЕТ команда проекта Последняя инстанция - ZIK подготовила фильм об этих событиях.

Авторы фильма отмечают: "В феврале 2014 возле Хмельницкого областного СБУ расстреляли людей. Всего погибли двое людей, еще ряд - ранены. До сих пор - никто не наказан и даже никому не объявлено о подозрении.

Оказывается, военная прокуратура потеряла ключевое доказательство. Свидетелям и участникам событий угрожали.

А тогдашний глава СБУ Хмельницкой, Виктор Крайтор, публично взял на себя вину за смерти и ранения, до сих пор работает".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военная прокуратура Западного региона потеряла единственное вещественное доказательство в деле об убийстве "майдановцев" в Хмельницком, - Горбатюк. ВИДЕО

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Не может быть?! Неужели еще кому то, кроме порохоботов, не понятно почему так происходит?
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не было обвинений??? что за наглая ложь???? ведь генеральный прокурор человек самого "пороха"
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сбу в сегодняшнем составе подлежит расформированию и когда будут полностью раскрыты совковые архивы с агентурой, сколько этого дерьма сидит у власти
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Так не бросайся словами, а пойди и расформируй.
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здесь и есть место для высказывания своего мнения, для действий есть другие люди и места
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не істери задрот чоколядний, ще вам недовго залишилось
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Только боевое оружие у людей не допустит следующие "майданы" и безнаказанность "властей".
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Хмельницкий вроде не на донбасе а отморозок который выучил инструкцию и получал из буджета зарплату на кот орую жрал спал убил гражданина ....в Хмельницке должны гореть шины возле дку сейчас
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Афигеть, пропали журналы записи про выдачу оружия! Пожизненный срок ответственному лицу ведения журнала и сразу найдутся ниточки!
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Органом влади в Україні є народ, а всякі президенти, депутати, судді, прокурори, які є наймагцями для забезпечення життєдіяльності держави, якщо найманці не виконують свою функцію, то народ має право викинути їх на смітник в прямому сенсі .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Хмельницкий Майдан. Расследование, которое сгорело", - документальный фильм о событиях Революции Достоинства в Хмельницком. ВИДЕО
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