 "Хмельницкий Майдан. Расследование, которое сгорело", - документальный фильм о событиях Революции Достоинства в Хмельницком. ВИДЕО

К

фильм об этих событиях.



Авторы фильма отмечают: "В феврале 2014 возле Хмельницкого областного СБУ расстреляли людей. Всего погибли двое людей, еще ряд - ранены. До сих пор - никто не наказан и даже никому не объявлено о подозрении.

А тогдашний глава СБУ Хмельницкой, Виктор Крайтор, публично взял на себя вину за смерти и ранения, до сих пор работает".