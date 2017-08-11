 Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы, - Рева. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время интервью на одном из телеканалов, ведущий озвучил статистику профильной ассоциации торговых сетей, в которой сказано, что украинцы стали тратить на еду больше, но меньше покупать продуктов. Из-за того, что цены на ряд продуктов питания выросли. Согласно статистке, граждане Украины тратят 50% от доходов на еду, в Германии на продукты питания тратят 14%, а в Польше - 25%.
"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов", - сказал Рева.
Министр считает, что цены на продукты питания в Германии и Украине примерно одинаковые. Но немцы просто едят меньше, чем украинцы.
"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.
По его словам, у украинцев выработалось такое отношение к питанию из-за войн и голодоморов. "Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция - голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе", - сказал Рева.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что украинцы тратят на продукты половину своего заработка. Пользователи начали называть министра социальной политики - "министром рева, плача и нытья", шутили о том, что наши люди и на пенсии живут много и писали о создании "гастропатруля".
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(відео)
Міністр соцполітики України Анатолій Рева заявив, що українці їдять значно більше, ніж німці. DW порівняла раціон українців і німців, а також скільки грошей витрачають в двох країнах на харчі.
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Можеш не відповідати, людина як глечек Ти наповнений якимось дерьмом. Кроком руш на РФ, дрищатик голімий.
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новий шедевр після... Кучма: -" Звикли стогнати що погано живемо, Більше треба працювати!"...
Вони зовсім не думають що ляпають. А може тому що відношення цін та З/П в Україні та Німеччині різні а дятлику??? Яке дурне знову засіло в управління державою .....
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судя по количеству подбородков у него со стулом все в порядке и отказа для себя,
любимого ни в чем нет.
гоните его мужики пинками до ростова.
придурок на доверии, а не министр...
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Если это действительно цитата министра соцполитики, то это - просто п.ц.
ОТКУДА ЭТО ЗАСИЛЬЕ ИДИОТОВ???!!!
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Это какой-то то лютый пи$дец !
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Встретились три тыловика...Немец американец и украинец...
Немец: Мы разработали рацион питания по калорийности дающий возможность выполнять тяжелейшие боевые задачи в течении не менее 6ти часов после разового приема пищи...
Американец: Разработанный нами рацион питания позволяет нашим "зеленым беретам" вести боевые действия не менее 8ми часов....
Украинец: Прикинул и так и эдак, а после изрек...
Чет вы господа "звиздите"... Ну не моет боец сесть столько квашеной капусты....
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Вот же циничный сучара.
Даже если считать, что продукты везде сравнялись в цене, то 14% от средней зарплаты немца - порядка 3000-3500 евро получается 420-500 евро.
А при поляцких 900 евро средней зарплаты - 25% - это 225 евро.
А при нашей средней - 225 евро, 50% получается 112 евро.
Вот и считай, - в Польше тратят на еду в два раза больше, чем в Украине, а в Германии - в четыре раза больше, чем у нас.
И после этого, зараза, ты пытаешься лепить горбатого, что украинцы стали есть больше, чем поляки или немцы...
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На видео это 1:33
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Рева, тобі казали, що ти сволота? А сказилося б ти! Може ми витрачаємо на їжу так багато бо пєйся з леркою нам зробили такі ціни своїми оборудками з баксом, бо ми безкоштовно забеспечуємо лугандонів всім необхідним- газом, ел ен, водою, пенсіями, соцвиплатими, бо ви, злодюги-мародери не виконуєте закон про індексацію?
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Пока такой урод будет Украинцам навязывать социальную политику, с поддержки , и гарантии кресла, Гройсманов и офшорных, к концу года многие Украинцы ноги протянут.
Народ Украины требует отставки этого Г. !
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