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 Политика Украины
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Все про:продукты (1446) расходы (98) еда (148) Рева (239)

 Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы, - Рева. ВИДЕО

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что украинцы тратят на еду 50% от доходов из-за того, что много едят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время интервью на одном из телеканалов, ведущий озвучил статистику профильной ассоциации торговых сетей, в которой сказано, что украинцы стали тратить на еду больше, но меньше покупать продуктов. Из-за того, что цены на ряд продуктов питания выросли. Согласно статистке, граждане Украины тратят 50% от доходов на еду, в Германии на продукты питания тратят 14%, а в Польше - 25%.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов", - сказал Рева.

Министр считает, что цены на продукты питания в Германии и Украине примерно одинаковые. Но немцы просто едят меньше, чем украинцы.

"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.



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По его словам, у украинцев выработалось такое отношение к питанию из-за войн и голодоморов. "Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция - голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе", - сказал Рева.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что украинцы тратят на продукты половину своего заработка. Пользователи начали называть министра социальной политики - "министром рева, плача и нытья", шутили о том, что наши люди и на пенсии живут много и писали о создании "гастропатруля".
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скоро будет "много ешь - лишим гражданства" Ты еще, дебил, весы поставь в магазинах, много весишь - отдай пакет с продуктами.
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Ваще Е....лся. Жрут в Украине больше чем в Европе гандоны депутаты потому что богаче чем Европейские депутаты.
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посмотреть на многие хари депутатов и министров Украины и сравнить их с депутатами.конгресменами,министрами европейских стран и Германии.на глаз видно,что алчная украинская нищета ,придя к власти, и добравшись к государственному корыту залазит туда с ногами и жрет за пять фрицовских министров каждая...это относится и к сказавшему...
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З чого стільки галасу? Усе вірно він сказав. Та багато українців вже здихались цієї важкої ментальної спадщини- і це теж вірно. Кожному своє.
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Не діждешся, Лінуся.
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Ти мені тут не лінуськай, а піди це стареньким бабусям розкажи, як вони здихалися" важкої ментальної спадщини"і рахують що їм краще купити - пакет молока чи пачку творога, або тим у кого мінімалка з барського плеча 3200 і порівняй з цінами на ринку
Можеш не відповідати, людина як глечек Ти наповнений якимось дерьмом. Кроком руш на РФ, дрищатик голімий.
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Ти диви скільки "хазяїв" у цього форуму виявилося...
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если бы в результате Революции Достоинства повесили бы два десятка чиновников таких, как этот падонаг рева, то сегодня чиновники были бы шёлковыми и очень бы хорошо думали, что говорить и что делать. Но, всё ещё поправимо. Скоро... Доиграются.
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"Революция Достоинства", как это символично.
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Это вам, люди, за то, что исправно платите по тарифам с потолка. Платите, ревы-к..рвы, Гнойсманы, Вальцманы отблагодарят еще не так. Дождетесь от этих кровопийц что и всей зарплаты не хватит прокормится, не то, что 50%. Интересно, многие тратят половину зарплаты? Те у кого минималка тоже? Живут за 1500 грн?....
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немцы не доедают, готов принять от них всё, что они не доедают
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Це йо#нув мокрими штанми об асфальт щоб більше пилюки...
новий шедевр після... Кучма: -" Звикли стогнати що погано живемо, Більше треба працювати!"...
Вони зовсім не думають що ляпають. А може тому що відношення цін та З/П в Україні та Німеччині різні а дятлику??? Яке дурне знову засіло в управління державою .....
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Ещё был один: " Досить скиглити - бирите лапату и сижайти киртоплю, кипусту"
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и вааще будки стройте иш кишкоблуды немцев пережирают
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А никто не в курсе, немцы, случаем, дышат не меньше, чем украинцы? Или пока это бесплатно, министру реве это сравнивать не интересно?
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І ось отака СВИНЯ з трьома підборідками буде базікати про культуру харчування - щоб ти подавився своєю блювотиною виродок!!!
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Пида...рас..... Более мягкого слова не получается применить к этому быдлу реве....
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и ето говорит министр социальной политики Украины?
судя по количеству подбородков у него со стулом все в порядке и отказа для себя,
любимого ни в чем нет.
гоните его мужики пинками до ростова.
придурок на доверии, а не министр...
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Ну спасибо вам... Гнид@. Раньше мы пользовались много газом. Теперь мы еще и много едим. Еда у нас уже как в Германии. А качество у нас как в Германии? А когда у нас будут дороги как в Германии? А когда у нас цены на автомобили будут как в Германии? А когда у нас зарплаты и пенсии будут как в Германии?
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Если бы ты Гнид@ такое в Германии сказануло, то тебя бы уже с вещами у выхода стояло. Украинцы самый терпеливый и толерантный народ с очень короткой памятью.
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Рева- ты не то сравниваешь. Надо сравнивать не количество еды, а расход туалетной бумаги. По этому показателю ты опережаешь среднестатистического немца раза в 3-4, учитывая размер твоего тухеса по сравнению с лучшими потребителями баварских сосисок и пива.
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Когда это промелькнуло в комментариях - думал, просто стеб.
Если это действительно цитата министра соцполитики, то это - просто п.ц.
ОТКУДА ЭТО ЗАСИЛЬЕ ИДИОТОВ???!!!
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Да где ж столько дебилов в правительства нарыли?!
Это какой-то то лютый пи$дец !
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...це мабуть зхудла тінь "бухінвальда" каже...от пи#дота...рева,тікай з України поки цілий...
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Почему-то вспомнидся старый армейский анекдот...
Встретились три тыловика...Немец американец и украинец...
Немец: Мы разработали рацион питания по калорийности дающий возможность выполнять тяжелейшие боевые задачи в течении не менее 6ти часов после разового приема пищи...
Американец: Разработанный нами рацион питания позволяет нашим "зеленым беретам" вести боевые действия не менее 8ми часов....
Украинец: Прикинул и так и эдак, а после изрек...
Чет вы господа "звиздите"... Ну не моет боец сесть столько квашеной капусты....
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Согласно статистке, граждане Украины тратят 50% от доходов на еду, в Германии на продукты питания тратят 14%, а в Польше - 25%.


Вот же циничный сучара.
Даже если считать, что продукты везде сравнялись в цене, то 14% от средней зарплаты немца - порядка 3000-3500 евро получается 420-500 евро.
А при поляцких 900 евро средней зарплаты - 25% - это 225 евро.
А при нашей средней - 225 евро, 50% получается 112 евро.

Вот и считай, - в Польше тратят на еду в два раза больше, чем в Украине, а в Германии - в четыре раза больше, чем у нас.
И после этого, зараза, ты пытаешься лепить горбатого, что украинцы стали есть больше, чем поляки или немцы...
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Этот бред ревы напоминает плакат в парашии с изображением жирной хари кандидата в депутаты и надписью: "Надо затянуть потуже пояса". Совсем политрук поехал на старости лет. На пенсию дуй, задолбал
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Я не захищаю Реву, але де він тут казав те, що українці їдять багато? Послухайте уважно, що він тут казав,назва роліку і те,що він казав зовсім різне! Подібні назви у роліках як раз робить вата!
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"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.

На видео это 1:33
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Эта мразина дураком прикидываеца или реально дибил?? А то что в Германии зарплаты по 3К Евро эта гниль не хочет вспомнить?? немцы тратят 14% от зарплаты 3К евро = 420 евро. А в Украине средняя зарплата сколько там?? ну пусть 200 евро , и тратят 50% = 100 евро.При одинаковых ценах жрать на 400 евро и жрать на 100 евро по версии этой мрази выходит что украинцы на 100 евро жрут больше чем немцы на 400??? Боже молю..утопи эту гниль в крови. Надеюсь этих мразей типа ревы будут резать..живьём мразь будут резать, в самом прямом смысле убивать ..
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кто их будет убивать? народ наш слишком туп...
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Цены на продукты питания в Германии и Украине примерно одинаковые, вот только зарплаты чуточку разные...
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Ну от кого ещё можно было услышать подобное, как не от министра социальной политики? А у самого уже рожа в телевизор не умещается
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Не верю что он троллит. Скорее всего IQ министра не позволяет понять статистику. Тупица же говорит сам что цены на продукты сравнительно одинаковы. Не может понять что разница % зависит от уровня зарплат. Потому рука-лицо тут. Зайфейлился.
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Со слов Рёвы, его отец считал, что здоровое полноценное питание очень важно.... Рёва такую пачку отожрал на диете, диеты нынче дорогиеИсточник: https://censor.net.ua/v451400
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Здохни тварь от своей диеты.... у меня тетка 72-х летняя в обмороки голодные падала, этой зимой, т.к. платила комунналку, пока соседи меня не вызвонили. Когда уже вы своим враньем подавитесь....
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Вопрос к аудитории: сколько подбородков на рыле вещающем из видео? (риторический вопрос)
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"українці витрачають на їжу 50% від доходів через те, що багато їдять."

Рева, тобі казали, що ти сволота? А сказилося б ти! Може ми витрачаємо на їжу так багато бо пєйся з леркою нам зробили такі ціни своїми оборудками з баксом, бо ми безкоштовно забеспечуємо лугандонів всім необхідним- газом, ел ен, водою, пенсіями, соцвиплатими, бо ви, злодюги-мародери не виконуєте закон про індексацію?

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А самое главное, это осмысленное, направление движения народу, от министра социальной политики! Народ Украины зажрался! По этому его нужно ещё грабить!
Пока такой урод будет Украинцам навязывать социальную политику, с поддержки , и гарантии кресла, Гройсманов и офшорных, к концу года многие Украинцы ноги протянут.
Народ Украины требует отставки этого Г. !
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Ну, от! А я думав, що по глибоко-філософських висловлюваннях Кличка уже ніхто не переплюне. Але ж є в Неньки самородки, є потенціал, є вектор розвитку! І, власне, Рева молодець - одним абзацем пояснив, що значить "Жити по новому"!
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Шоб твоїм дітя все поперек горла ставало коли бабці-пенсіонерки купують собі найдешевшу їжу у магазинах. подивись яку пику\будку собі побудував\нажер порошенко та все його оточення з депутатами разом. ТІЛЬКИ ВИЛУПОК МІГ ТАКЕ СКАЗАТИ. Оце жидипо-новому у всій своїй красі.
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вот оно лицо нынешней власти. полюбуйтесь! - вы много жрете! хлеба и картошки! питайтесь святым духом, а все нещасные грошы, которые мы вам платим, тратьте на комуналку! если хватит! а не хватит, пойдете жить в землянки...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы, - Рева. ВИДЕО
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