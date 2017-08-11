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 Пограничники обнаружили 2 кг янтаря, которое житель Волыни пытался нелегально провезти в Польшу. ВИДЕО

Вчера в международном пункте пропуска "Ягодин" пограничники в автомобиле "Альфа-Ромео", под управлением гражданина Украины, обнаружили почти 2 кг спрятанного янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Солнечный камень" житель Волыни пытался незаконно переместить через государственную границу в Польшу, спрятав его в багажном отделении в запасном колесе.


Смотрите на "Цензор.НЕТ: На украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сейчас янтарь изъят в установленном порядке и направлен на экспертизу.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПограничники обнаружили 2 кг янтаря, которое житель Волыни пытался нелегально провезти в Польшу. ВИДЕО
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