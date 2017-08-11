 Пограничники обнаружили 2 кг янтаря, которое житель Волыни пытался нелегально провезти в Польшу. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Солнечный камень" житель Волыни пытался незаконно переместить через государственную границу в Польшу, спрятав его в багажном отделении в запасном колесе.
Сейчас янтарь изъят в установленном порядке и направлен на экспертизу.
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