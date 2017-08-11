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 Политика Украины, Общество
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 "Все доказательства будут сведены на нет", - нардеп Поляков требует от НАБУ опубликовать полный текст стенограммы его разговоров с агентом Катериной. ВИДЕО

Народный депутат Максим Поляков требует опубликовать полный текст стенограммы его переговоров с агентом Катериной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение с таким требованием Поляков разместил на своей странице в соцсети.

"Обращаюсь к директору НАБУ с требованием немедленно опубликовать все материалы следствия в сфабрикованном против меня деле. Из-за резонансности дела, граждане Украины имеют право на получение объективной и достоверной информации, поэтому процесс должен проходить прозрачно и публично. СМИ частично опубликовали стенограммы моей встречи с агентом Катериной, но общество хочет видеть все. Поэтому полный текст моих разговоров с ней должен быть в свободном доступе. Я понимаю, почему руководство НАБУ не желает обнародовать все, так называемые доказательства полученные незаконным путем - в случае публикации полной стенограммы разговоров с агентом Катериной, каждые осознает, что вся доказательная база будет сведена на нет", - сказал Поляков.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.Источник: /n451126

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этих бы негодяев проверить на адекватность, манию величия в независимой комиссии психиатров , только не украинских т.к. купят.....
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прикольно себя обвиняемый ведёт. берега попутал. вообще депутатство оно я смотрю конкретно башню сносит. царями все себя ощущают.
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Он опосля потребует фоноскопической экспертизы, потом автентичсности его голоса. потом соответствия камеры и способа ее закупки, вспомнит о цифровой записи и подделке.
Здесь нужно четко к е...б ..м снять неприкосновенность. Согласно основополагающему закону Украины- ВСЕ граждане имеют равные права.
Остальное от лукавого.
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Із Лесика Довго зняли недоторканість ...і й досі не знайшли , в його діях , складу злочину .
І цього виправдають - бо Система своїх не чіпає !
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От молодець - такого ляпаса всій нашій "правоохорнній" і судовій системі ще ніхто не давав !
П.С - нам всім також - демонстративно і відкрито ...((
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Это дерьмо ещё что то требует.....Во блин шваль попролазила в Раду в антиНардный фронт. Ублюдки с маниеё величия и рейтингом 0%.
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але суспільство хоче бачити всеДжерело:https://ua.censor.net.ua/v451344

переконаний що суспільство хоче бачити вас підвішаним за яйця разом з 99% верховної ради
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все доказательства будут сведены на нет", - нардеп Поляков требует от НАБУ опубликовать полный текст стенограммы его разговоров с агентом Катериной. ВИДЕО
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