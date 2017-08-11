 Уничтожение зенитной установки российских наемников на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы уничтожили зенитную установку российских наемников, которую террористы доставили но новую позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, волонтеры фонда "Повернись живим
" опубликовали в соцсети запись уничтожения зенитной установки, сделанной с помощью квадрокоптера.
Именно через этот беспилотник и корректировалась атака на вражескую технику. Смотрите также: Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России. ФОТО+КАРТА
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Видно руки, видно ноги, видно пуцьки.
Прикопали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Прикопали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Прикопали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно яйці.
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Кроме того - те же беспилотники чем сбивать?
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- Начальник, ты, однако, определись уже - я малоросс или донбасянин?
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-Я Хабибулин, я Хабибулин, кто я?
- Жопа . ты "Сокол"!
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