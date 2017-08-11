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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (8045) беспилотник (584) Донбасс (15722)

 Уничтожение зенитной установки российских наемников на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы уничтожили зенитную установку российских наемников, которую террористы доставили но новую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтеры фонда "Повернись живим" опубликовали в соцсети запись уничтожения зенитной установки, сделанной с помощью квадрокоптера.

Именно через этот беспилотник и корректировалась атака на вражескую технику.

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- Что, больно? - осведомился Остап. - Это еще ничего. Это физические мучения. Зато сколько здесь будет моральных мучений - жутко подумать…(c)
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Прикопали москаля не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пуцьки.

Прикопали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Прикопали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Прикопали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно яйці.
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А свежего ничего нет?
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сходи в военкомант, выдают бесплатные подписки на онлаин трансляции (через 2 месяца)
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Браво !!!!!! Слава нації !!!!!! смерть раССєйскої пєдєрації !!!!!!!!
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зашол зыркнул в фб на дыбила а там оказалось их еще больше, такую хер....ю пишет мама де мой мозг, короче кто может го на его страницу и катайте жалобу на него чтоб блоканули ну и оставит пару ласковых не забудте))))
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Не заблочат...русскоязычный сегмент фейсбука модерируют россияне. Это вас скорее заблочат, если что против рфии писать будете.
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!! СМЕРТЬ РАЄЙСЬКОЙ ПЄДЄРАЦІЇ !!!!!!! курва мать...хай біси її чпокнуть...
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А нахрена сепарам зенитные установки если Украина не применяет авиацию?
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Вообще-то ЗУшка - отличный пулемет, из нее е обязательно стрелять именно по авиации.
Кроме того - те же беспилотники чем сбивать?
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Так а Вы что не знаете что с зениток отлично уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника. Наши тоже зенитки используют по врагу. Не давно на цензоре была статья про Шилку к примеру! Страшная штука! То что нужно в общем!
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Существуют три вещи,на которые можно смотреть бесконечно:как горит огонь,как течет вода,и как подыхают кацапы,вторгшиеся на территорию Украины...
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Да, нет!!! Кацап, везде кацап и в Африке кацап! Кацапа нужно убивать везде, не ждать когда оно кого либо убьёт! Нам главное украинских, прижившихся, кацапов поубивать вместе с кацапами из кацапстана! А их много ...
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А так же вторгшиеся на территорию других государств и не вторгшиеся а просто полыхающие а аду тоже.
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Падшие - материал в удовольствие от ненашего ресурса " в 2014 году, на заседании Совбеза ООН, ныне покойный Чуркин предъявил письмо с просьбой законного, на тот момент, президента Украины о вводе войск РФ на территорию его страны. О письме как-то подзабыли, до марта 2017 года, когда, решив на всякий отмазаться, и развязав себе руки после смерти Чуркина, покойника стали делать крайним за все"
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Андрій Шумило‏ @andykrim65 9 авг.
- Начальник, ты, однако, определись уже - я малоросс или донбасянин?

Уничтожение зенитной установки российских наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 6449
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Позывной:
-Я Хабибулин, я Хабибулин, кто я?
- Жопа . ты "Сокол"!
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Можно долго сомтереть, как течет вода, как горит огоь и как уничтожают российских захватчиков.
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Что фашисты вытворяют! А если бы там были росиськие корреспонденты из LieNews, например?
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Ты это нашему хлопцу, арестованному в Италии за гибель незаконно припершихся на Донбасс итальянских идиотов, скажи.
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Считал за секундомером .... красиво! Жаль , что далеко и не видно как ручки и ножки бурятов разлетались по сторонам .
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Уууу... С двух выстрелов! Просто снайперская стрельба артиллерии. Молодцы!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУничтожение зенитной установки российских наемников на Донбассе. ВИДЕО беспилотника
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