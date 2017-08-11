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 Политика Украины, Общество
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Все про:Донецк (7453) СБУ (14705)

 "В Донецке россиян много. Творится беспредел. Здесь намного лучше", - женщина, работавшая на террористов "ДНР", воспользовалась программой СБУ "На тебе чекають вдома". ВИДЕО

Программой СБУ "На тебе чекають вдома" воспользовалась женщина, работавшая на террористов "ДНР" в Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам женщины, она выехала в Донецк из Покровского района к бывшему мужу вместе с детьми и была вынуждена поступить на службу к пророссийским наемникам из-за материального состояния.

Проработав некоторое время, решила возвращаться на подконтрольные Украине территории и, с помощью сестры, обратилась к украинским правоохранителям. Обстоятельства пребывания женщины на оккупированных территориях сейчас проверяются. Она находится дома и ждет решения суда.

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Потому что - он разговаривающий гандон!
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Это та самая, которая с вокзала поехала на передовую, борщи варить? Или другая. А впрочем- похрен.
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та - с Добропольского района была. Эта с Покровского.. Ну,как бы - рядом.. Меня убила фраза "выехала с детьми к бывшему мужу..." Ото бабу жизнь придавила...
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Точно! Та ехала не к бывшему. Вот район- не запомнил.
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в Добропольском - я живу. Потому четко запомнила.Та была с села Криворожье.
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Козломордая ты что то перепутала "На тебе чекають вдома"Это значит заскочить на дрезину и нах кебенемат в магадан
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ахахахахаха))))))))))))))вот мне интересно - мы сейчас притворяемся что верим им как лохи - с какой то определенной целью,или мы лохи и делаем вид что верим,но без цели,т е просто так
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ну,если она способна взять детей и ни с того,ни с сего поехать к бывшему мужу... Я тоже женщина,но такую женскую логику даже я не понимаю...
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С бывшим мужем могут быть вполне хорошие отношения. Более того - бывшие нередко сходятся вновь.
Ну а если припекло и нужно куда-то здрыснуть из дыры - тем более.
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читайте внимательно. она В ДОНЕЦК к бывшему из Покровска выехала.. Исключительно из дружеских отношений. Ага..
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Одне обнадіює- що колись ви усі повиздихаєте.
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Нащо вона таут потрібна? Навіть на жертву Перуну не годиться, тфу, снігері і то ліпші. Вона хоч епилептична?
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эдик басурин что-то придумает на пьяную голову
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Туда бля, сюда. Если бы США Украину захватило, она бы с американским флажком бегала.
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"Ах Катюша,ты моя Катя-ватница,полюбила Катя путина,развратница,расцвели у ней в душе груши,яблони,за дедов да за пабеду водки ябани"...(с).
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Мьінизнали, мьібольшенибудим... Сволота дамбасяцька.
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Ну немає зовсім НІЯКОЇ ДОВІРИ до цієї прошмандовки. Вона хитрує, бо на цей час ій це просто вигідно.
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ДНР перевоспитала сепаратистку, возвращается в Украину, на родину.
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Ahmad‏ @AlAhmediya 10 авг.
10.08.1498 - італійський дослідник на англійській службі Giovanni Caboto отримав нагороду в 10 фунтів за відкриття Канади
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...соромлюсь спитати ,якась програма не засуджувати бійців АТО за запізнення на полігон є...??? АТОвця з Львівщини засудили на 4,5 роки за запізнення на полігон...
"В Донецке россиян много. Творится беспредел. Здесь намного лучше", - женщина, работавшая на террористов "ДНР", воспользовалась программой СБУ "На тебе чекають вдома" - Цензор.НЕТ 3645
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Неужели за такую мелочь осудили на тюремный срок. Может депутаты увидят этот беспредел и включатся неравнодушные украинцы.
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А депутатам за прогулы премию и каникулы ... Это уже не дно - это днище .
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«Прокурор просив штраф, а суддя Печерського районного суду з Луганська присудила чотири роки тюрми»!

только массовое развешивание на фонарях может исправить ситуацию..
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В Турции задержан россиянин, планировавший сбить самолет США



Задержанного гражданина России подозревают в связях с Исламским государством.

В Турции местные силовики задержали гражданина России Рената Бакиева, который собирался сбить американский самолет, дислоцированный на базе ВВС Инджирлик, с помощью беспилотника. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление полиции и служб безопасности.
Отмечается, что задержание проводил антитеррористический отдел полиции города Адана. Рената Бакиева связывают с Исламским государством - была зафиксирована его переписка в соцсетях с членами этой террористической организации.
Также сообщается, что полиция долгое время следила за Бакиевым. Он неоднократно осуществлял разведку вблизи базы Инджирлик, где расположены американские самолеты.
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Вот читаю некоторых и поражаюсь...
- "Да пошла она"
- "Пусть чешет в кацапию"
- "Лучше бы сидела и дальше в своем ДыНыРы"
Господа и дамы, так зачем нам нужна эта война, за что гибнут наши воины? По логике некоторых писак, территорию Донбасса вообще стоит закатать в землю и забыть о ней. Нельзя так, с таким настроем война у нас не прекратиться никогда!
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к черту ту ордловскую свору шакалов, уродов своих вдосталь
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Программа СБУ нуждается в модернизации. Например, ликвидируй трех руSSко-фашистских оккупантов и получи амнистию!
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отрезанные головы + военные билеты как вещьдоки..
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Здорово!Как все просто!Там все просрали,теперь а вам на пособие!
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А почему украинцы должны кормить и прощать всяких ублюдков ?!😈
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В Донецке россиян много. Творится беспредел. Здесь намного лучше", - женщина, работавшая на террористов "ДНР", воспользовалась программой СБУ "На тебе чекають вдома". ВИДЕО
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