 "В Донецке россиян много. Творится беспредел. Здесь намного лучше", - женщина, работавшая на террористов "ДНР", воспользовалась программой СБУ "На тебе чекають вдома". ВИДЕО

Проработав некоторое время, решила возвращаться на подконтрольные Украине территории и, с помощью сестры, обратилась к украинским правоохранителям. Обстоятельства пребывания женщины на оккупированных территориях сейчас проверяются. Она находится дома и ждет решения суда.
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Ну а если припекло и нужно куда-то здрыснуть из дыры - тем более.
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10.08.1498 - італійський дослідник на англійській службі Giovanni Caboto отримав нагороду в 10 фунтів за відкриття Канади
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только массовое развешивание на фонарях может исправить ситуацию..
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Задержанного гражданина России подозревают в связях с Исламским государством.
В Турции местные силовики задержали гражданина России Рената Бакиева, который собирался сбить американский самолет, дислоцированный на базе ВВС Инджирлик, с помощью беспилотника. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление полиции и служб безопасности.
Отмечается, что задержание проводил антитеррористический отдел полиции города Адана. Рената Бакиева связывают с Исламским государством - была зафиксирована его переписка в соцсетях с членами этой террористической организации.
Также сообщается, что полиция долгое время следила за Бакиевым. Он неоднократно осуществлял разведку вблизи базы Инджирлик, где расположены американские самолеты.
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- "Да пошла она"
- "Пусть чешет в кацапию"
- "Лучше бы сидела и дальше в своем ДыНыРы"
Господа и дамы, так зачем нам нужна эта война, за что гибнут наши воины? По логике некоторых писак, территорию Донбасса вообще стоит закатать в землю и забыть о ней. Нельзя так, с таким настроем война у нас не прекратиться никогда!
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