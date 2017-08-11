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 Политика Украины, Общество
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 "Это применили по нам впервые", - террористы обстреляли позиции ВСУ из РПГ-27, состоящего на вооружении только армий РФ и Иордании. ВИДЕО

Российские наемники применили при обстреле позиций ВСУ на луганском направление оружие, состоящее на вооружении только двух армий мира - российской и иорданской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, речь идет о реактивном противотанковом гранатомете РПГ-27 "Таволга". Технические характеристики гранаты позволяют прожечь броню с динамической защитой до 0,6 метра, железобетон толщиной до полтора метров и земляное укрытие до 3,7 метра.

Остатки заряда РПГ-27 продемонстрировали украинские бойцы.

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Рашисты честно говорят что ихтамнет! Значит явно иорданцы на Донбассе......
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минские соглашения не распростаняются на лугандонцев. "порох" и "друзья Украины" обязались, что их будут исполнять только ЗСУ
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это применили по нам впервые", - террористы обстреляли позиции ВСУ из РПГ-27, состоящего на вооружении только армий РФ и Иордании. ВИДЕО
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