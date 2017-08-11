 "Это применили по нам впервые", - террористы обстреляли позиции ВСУ из РПГ-27, состоящего на вооружении только армий РФ и Иордании. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, речь идет о реактивном противотанковом гранатомете РПГ-27 "Таволга". Технические характеристики гранаты позволяют прожечь броню с динамической защитой до 0,6 метра, железобетон толщиной до полтора метров и земляное укрытие до 3,7 метра.
Остатки заряда РПГ-27 продемонстрировали украинские бойцы. Читайте также: Командование оккупационных войск РФ заставляет местных боевиков проводить провокационные обстрелы зданий мирных жителей, - штаб
Ответить
Ответить