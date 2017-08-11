EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  3855  31
Материалы по теме:
Все про:Кропивницкий (Кировоград) (414) спасение (85) патрульная полиция (1386)

 "На бок ее! Воды нахлебалась!", - патрульные Кропивницкого спасли женщину, обнаруженную в озере без сознания. ВИДЕО

Патрульные Кропивницкого спасли женщину, обнаруженную в озере без сознания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, о происшествии в полицию сообщила другая женщина,, которая заявила о том, что ее 23-летняя подруга не возвратилась с купания на озере.

На месте происшествия, патрульные нашли неподвижное тело на воде на расстоянии около ста метров от берега. Один из полицейских поплыл к пострадашей, а второй, через громкоговоритель, попросил одного из рыбаков на лодке направиться на помощь. Женщину вытянули из воды в лодку и быстро провели все необходимые действия, чтобы освободить ее легкие от воды. Женщина начала дышать. На берегу ее передали медикам.

Загрузка видео...

Смотрите также: "Где я нарушила, б###! А если я забыла, то что? Усраться мне!?", - гендиректор сумской телекомпании СТС Охрименко опротестовывает действия патрульных. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Молодці.
Юльоботи і Міхоботи, не забудьте ЗРАДУ розписати в цю новину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ну...Видатну роль Порошенка в рятуванні тієї жіночки, ніхто не зможе заперечити...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Панове, які таке пишуть і лайкають, ви хворі психопати. Шо вам той порошенко, петренко, іваненко? Це тимчасові люди. На виборах виберете інших, кращих. Або таке ж гівно, яке цього разу замаскується вже не під "крєпкава хазяйствєнніка", а під "гіроя-нацпоцрєота". Все в ваших руках, а голову не вмикайте й надалі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы уверены, что они допустят выборы? Это только если Охиндовский героя заработает. А иначе аккурат перед выборами путен нападьот, придется отменить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бредиш ?, ці твої гімнобукви не підуть тобі в оклад так що воспівай офшорного баригу . а то останешься без заробітку
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
я бачу вам в оклад добре йдуть ваші букви)) ну що ж старайтесь, старайтесь вірні пси)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чиї? якщо свого українського народу ,то нехай так
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Какие у Вас проблемы?
- Доктор, я каждое утро как только проснусь, сразу же иду к аквариуму проверить как моя черепаха себя чувствует, потом даю ей еды и воды, беру ее в парк на прогулку, пару часов погуляем и домой, и так каждый день.
- Уважаемый, я даже не представляю, на что Вы можете пожаловаться?
- Доктор, но у меня нету никакой черепахи!
ЗЫ. Судя по всему, у Вас аналогичные проблемы.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое у вас красивое имя, чесно) но сейчас не об этом.

Вы правы, черепахи то действительно нет, а для некоторых то оказывается есть!) вот я и держу их в тонусе.
Потерпите чуть, они сейчас подойдут, запах уже разошелся)...
Ночь темна и полна ужасов (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодці, що витягли. От тільки незрозуміло, як довго вона не дихала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повезло женщине, может праздновать второй ДР!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дії неправильні. При врятування потопельника в першу чергу слід покласти людину лицем вниз і кілька разів натиснути на грудну клітину, для звільнення легенів від води. Найкраще - стати на одне коліно, і покласти людину через коліно, а потім натискати кілька разів. Ось, знайшов малюнок. Крім того, треба занути людині два пальці до рота і натиснути на корінь язика. Цим викликається рвотний рефлекс, яий крім рвоти, ще й викликає прискорене дихання та серцебиття.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ща пА другому учат... Я вообще поражаюсь своременным знананиям молодых людей которые приходят после институтов работать... Кто их и чему учат? Ну пусть мое поколение там не так сильно в знаниях компьютерных технологий, но в логическом мышлении элементарных жизненных екстремальных и елементарных ситуаций на работе, дома, на улице, на отдыхе и т.п. нынешняя молодежь не практична, не грамотна и бестолковая... Ну пусть не хватает жизненного опыта, согласен, но они даже совета не спрашивают, а делают вид, что умнее тебя и в советах не нуждаются... Мы в молодости такими не были...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На картинке известный украинский дзюдоист Насиров ломает об колено Шабунина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о господи, от такого крика и сам встанешь, на бок её! воды нахлебалась а чего она ещё могла нахлебаться в озере.. серьёзно - молодцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Небольшая поправка к статье. Это не озеро, а река Ингул. На заднем плане можно заметить железнодорожный мост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но мы же не меееестные и не знаем где там какой мост стоит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Николаевский пляж, да, река Ингул, и кто-то купается еще в этой грязной, смердючей зеленой воде... еще месяц назад вода была страшная, сейчас могу только представить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так что в "горсад" ходить что ли? Там до воды вообще подойти гадко от одного только ее запаха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шось долго нет блога Авакова по этому поводу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще спить... У нього вчора Зорян із Шкіряком довгенько заседілись...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Млять.
"На месте происшествия, патрульные нашли неподвижное тело на воде на расстоянии около ста метров от берега"
Человек вроде тяжелее воды и должен утонуть.
ЧЮДО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"На бок ее! Воды нахлебалась!", - патрульные Кропивницкого спасли женщину, обнаруженную в озере без сознания. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти