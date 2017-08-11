 "На бок ее! Воды нахлебалась!", - патрульные Кропивницкого спасли женщину, обнаруженную в озере без сознания. ВИДЕО

На месте происшествия, патрульные нашли неподвижное тело на воде на расстоянии около ста метров от берега. Один из полицейских поплыл к пострадашей, а второй, через громкоговоритель, попросил одного из рыбаков на лодке направиться на помощь. Женщину вытянули из воды в лодку и быстро провели все необходимые действия, чтобы освободить ее легкие от воды. Женщина начала дышать. На берегу ее передали медикам.
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Юльоботи і Міхоботи, не забудьте ЗРАДУ розписати в цю новину.
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- Доктор, я каждое утро как только проснусь, сразу же иду к аквариуму проверить как моя черепаха себя чувствует, потом даю ей еды и воды, беру ее в парк на прогулку, пару часов погуляем и домой, и так каждый день.
- Уважаемый, я даже не представляю, на что Вы можете пожаловаться?
- Доктор, но у меня нету никакой черепахи!
ЗЫ. Судя по всему, у Вас аналогичные проблемы.)
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Вы правы, черепахи то действительно нет, а для некоторых то оказывается есть!) вот я и держу их в тонусе.
Потерпите чуть, они сейчас подойдут, запах уже разошелся)...
Ночь темна и полна ужасов (с)
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От коли гарно, то воно гарно.)
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"На месте происшествия, патрульные нашли неподвижное тело на воде на расстоянии около ста метров от берега"
Человек вроде тяжелее воды и должен утонуть.
ЧЮДО?
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