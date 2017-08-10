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Все про:Полтава (504) стрельба (2496)

 На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня на пляже "Дублянщина" в Подольском районе Полтавы произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибший.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание "Полтавщина".

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По сообщению пресс-службы патрульной полиции, один из стрелявших задержан. Очевидцы сообщают, что среди отдыхающих возникла ссора. Сначала в ход пошли травматические пистолеты, потом карабин "Сайга" (по предварительной информации он имеет официальную регистрацию).



На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок 01

На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок 02

На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок 03

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На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок 04


По информации издания, пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошёл человек с другой части пляжа, возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер. Дробь также попала в ребенка, который выжил. Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108 - в городе объявлен план "Перехват".
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Страна деградировала,народ стал напоминать обезьян в лесуч
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типа раньше не стреляли?) хотя да, раньше и дерева были выше, трава зеленее и люди добрее)
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напоминает бабушку возле подъезда "а вот в наше время такого не было"
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Разборки криминала. А по заголовку можно подумать, что отдыхающие травматы в плавках таскают
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Тоже так подумал, но из текста статьи выходит, что рекет или конкуренты.
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Это все Аваков и Петро мусолят тему мол оружие не надо - всех спасем и всем поможем!
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Ну вот тут было оружие у двух сторон конфликта. Сильно помогло?

К оружию ещё мозги нужны, которые в оружейном магазине, к сожалению, не продают.
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Закон о оружии нужен,а не рассуждения с "умным видом"на этой помойке о мозгах.
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даешь легализацию...
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У твоего щоколядного боса уже всё давно легально, но ты ж на это не жалуешься ..почему то...
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Я и не сомневался, что зрадоботы и сюда Порошенко приплетут.
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Два чувака на работе ГЫг уже давно знают - он срет в коментах регулярно и с завидной постоянством- работа у него такая
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да,работа у меня классная я успеваю и поработать,и кацапье со зрадой в кучки помакать...а тебе слабо?образование небось не позволяет?ото говорила мама-вчыся,сынку...
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та уже люди и так имеют кого что интересует. Лигализация давно не актуальна, это возня с документами да и цена на чёрном рынке скромнее.
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и толу?
будет еще хуже- а то начнут стрелять с криками "ты мне на ногу наступил" и "как это ты не куришь?- хочешь здоровеньким помереть"?
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Власть ворует-народ стреляет друг в друга,но рано или поздно прийдёт понимание,что стрелять надо в тех,кто у тебя ворует а не друг в друга ...
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а потому что шоколядная банда страшнее и опасней кацапов. Как говорица - не так страшни московски воши, як украинськи рошенки.
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Так это оказывается "шоколадная банда" напала на мою Украину, а не кацапия? А я то думал...
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Шоколадная банда всадила нож в спину истекающей кровью Украине и поэтому кацапов ещё можно прогнать,взять в плен а вот иудам только смерть.
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А кацапам значит не смерть? Или кацапов, по твоему, убивать не надо?
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А ты уже поди с казапами и скооперировался, чтоб ненавистную власть скинуть, Ага? смотри будешь сидеть за госизмену и подстрекательство. Ты сразу на московию езжай с яйцами, а то на зоне в Украине зацепишься выйдешь не такой как положено...
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Потому что можешь в Глеба Тищенко за германской проксей попасть)
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Потому щоколядный диктатор и не хочет оружие людям раздавать, понимает пейсатый что в случае чего в ход пойдут уже не коктели молотова.
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Не придет понимание, потому что веками так манипулируют подданными! Во всех странах, иногда отвлекая народ на внешнего выдуманного врага! А князья народов, даже якобы воюющие ,связывают себя узами браков и бизнеса!
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А я более оптимистичен в этом плане,Украина кипит от ненависти к ворью а когда сорвёт крышку и ,что послужит детонатором то знает только Господь .
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арендатор пляжа,блеать...чучело хотело лёгких шекелей?под шконкой хай себе забьёт участок.
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Даешь каждому дебилу по пистолету.....кто там за?
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В любой стране где запрещено оружие, преступнику легче добыть ствол чем простому обывателю...
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ёппппп вашу мать... ЛЮДИ, НУ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ!!!!!!!!!!!
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счас вой начнется даешь легализацию ,всем выдать по калашу от тогда будет порядок и процветание
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не пиши херню депил, а легализация нужна и давно
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И тогда надо бысиренько открывать похоронное бюро. Работы будет непочатый край!
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100%.. Поки мізки на місце не вправлять народові - ніякої легалізації.
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Чем мозги вправлять будут, травматом или калашом из АТО?
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На следующий день к Вам придет хозяин другого похоронного бюро с дробовиком. И у кого-то из вас будет работа, а на Цензоре появится статья, похожая на эту.
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Давайте начнем с того, что травмат не очень и большая проблема купить + владелец нигде не фигурирует.
А вот когда берешь огнестрельное оружие - проходишь психиатра, снимают пальчики, снимается отпечаток гильзы - так что воин с тебя не очень, уж очень все палено!
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Кстати человек с зареестрированным стволом не убегал, а другие скрылись!
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Да не, жди как баран на бойне, когда тебя забьют.
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вооруженные бандюки наехали на мелкого бизнесмена. Один в результате сдох. Все нормально, как ни странно это звучит.
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Спасибо, что полиция рядом в кустах отдыхала и почти предотвратила происшествие, а не то пострадавших было бы намного больше.
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быдлячая разборка местных барыг, в 90х стрелки забивали для разборов, сейчас шмаляют куда попало.
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Нормальні люди з Сайгою на пляжі ходять??? Це вже просто пипець.
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в США когда-то мафиозо ходили с официально купленными автоматами... и ничего, как-то все устаканилось. Постреляли, конечно, но в конце концов перестреляли мафиозо.
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Страна забыла,что человеческая жизнь превыше всего...пока этого не сможем понять,окажемся в объятиях кацапов
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Я хочу продать свою одну интересную идею.Кто может мне заплатить за эту идею?Найди мне человека,который сможет заплатить за мою интересную идею.
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Народ ви мене звісно, вибачайте але ви уявляєте якщо нам українцям ще дозволити вільно володіти зброєю? Ні, в цьому плані ми ще дикуни. Були в просто якісь "банди нью-йорка"...
От матимемо свідомість швейцарців, чи скандинавів, от тоді - так
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Это говорит только о том, что люди готовы убивать, и не важно за что, за справедливость или за деньги. Следующего майдана не будет, будет отстрел вторых и тех, кто эти деньги готов им платить, а так же всех быкующих от власти...
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Объясню порохоботам, что никого уже лигализация не интересует. Кто, что хотел, тот то давно уже заимел. Чорный рынок дешевле да и возни с документами нет, а в случае чего так оружие это наименьшая проблема с законом. Узбагойтеся ни кто уже вас не тревожит.
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на восточных рубежах война .и какие то уроды думают шо им все можно .а про последствия не думают а в последствии .две дороги .-смерть или тюрьма
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Михайло Будяківський
Я хочу продать свою одну интересную идею.Кто может мне заплатить за эту идею?Найди мне человека,который сможет заплатить за мою интересную идею.
=========
Миша,у меня есть знакомый психиатр,он пишет докторскую,и интересуется идеями....расскажи,в чём она,может я ему посоветую
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У нас четвертый год идет война. Каждый день. Каждый день умирают люди на фронте.
То, что четыре года назад было чрезвычайным происшествием, сегодня - наши будни.
От така хєрня, малята.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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