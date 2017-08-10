 На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание " Полтавщина ".По сообщению пресс-службы патрульной полиции, один из стрелявших задержан. Очевидцы сообщают, что среди отдыхающих возникла ссора. Сначала в ход пошли травматические пистолеты, потом карабин "Сайга" (по предварительной информации он имеет официальную регистрацию).

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По информации издания, пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошёл человек с другой части пляжа, возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер. Дробь также попала в ребенка, который выжил. Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108 - в городе объявлен план "Перехват".