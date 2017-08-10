 На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По сообщению пресс-службы патрульной полиции, один из стрелявших задержан. Очевидцы сообщают, что среди отдыхающих возникла ссора. Сначала в ход пошли травматические пистолеты, потом карабин "Сайга" (по предварительной информации он имеет официальную регистрацию).
По информации издания, пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошёл человек с другой части пляжа, возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. По свидельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер. Дробь также попала в ребенка, который выжил. Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108 - в городе объявлен план "Перехват".
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К оружию ещё мозги нужны, которые в оружейном магазине, к сожалению, не продают.
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будет еще хуже- а то начнут стрелять с криками "ты мне на ногу наступил" и "как это ты не куришь?- хочешь здоровеньким помереть"?
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А вот когда берешь огнестрельное оружие - проходишь психиатра, снимают пальчики, снимается отпечаток гильзы - так что воин с тебя не очень, уж очень все палено!
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Кстати человек с зареестрированным стволом не убегал, а другие скрылись!
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От матимемо свідомість швейцарців, чи скандинавів, от тоді - так
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Я хочу продать свою одну интересную идею.Кто может мне заплатить за эту идею?Найди мне человека,который сможет заплатить за мою интересную идею.
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Миша,у меня есть знакомый психиатр,он пишет докторскую,и интересуется идеями....расскажи,в чём она,может я ему посоветую
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То, что четыре года назад было чрезвычайным происшествием, сегодня - наши будни.
От така хєрня, малята.
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