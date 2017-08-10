 "Где я нарушила, б###! А если я забыла, то что? Усраться мне!?", - гендиректор сумской телекомпании СТС Охрименко опротестовывает действия патрульных. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, оказалось, что женщина - руководитель сумского телеканала СТС Лариса Охрименко, не имела при себе водительского удостоверения. Патрульные составили протокол для того, чтобы оштрафовать женщину. Судя по записи бодикамер патрульных, поведение водителя было достаточно агрессивным - иногда она переходила на крик и использовала ненормативную лексику.
Видео Патрульной полиции Сум
Журналисты телекомпании СТС
сняли сюжет, где Охрименко объяснила свое видение происшедшего на дороге. Смотрите также: "Ты чето не понял или шо?!", - пьяный водитель ударил патрульного во время оформления протокола в Черкассах. ВИДЕО
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https://www.youtube.com/watch?v=c0VM9GXxpuo
https://www.youtube.com/watch?v=yLgyXmnsM20
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А девушке полицейской респект и уважуха за ее сдержанность и спокойствие,Я бы так не смог,если Я был на ее месте,уже на первой минуте общения эту сука Ларису бы пристрелил как злую собаку.
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-- Хуячечная! Это министерство культуры, еблан!
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ПыСы. Хотя лично я бы предпочёл, чтоб кваков дал патрульным тазеры. Вот именно для подобных персонажей. Там, говорят, после разряда человек пару-тройку часиков, как шёлковый.
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уна кацапii
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Суки остановили и спровоцировали бедную кацапку матюкаться и снимать брехливый сюжет...
вот вся логика обоссанных кацапов - типа - дидываявале а им немножко нельзя нарушить.
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А мадам-то заорала.
А им зхахотелось узнать, кто же она такая (имеют право, нарушение-то было).
А она без документов за рулем! Опа-на попалась, красавица, иди сюда, оприходуем в протокольчик.
Вот, собственно, и вся интрига.
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Гендиректор, телекомпании, что там за телекомпания такая , "владимирский централ"?
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"Я из России. Мой отец, дед воевал за вашу, бл#дь, страну! И вы забыли, суки, про это!", - эвакуация неправильно припаркованного Лексуса с московскими номерами в Хорватии.
"Где я нарушила, б###! А если я забыла, то что? Усраться мне!?", - гендиректор сумской телекомпании СТС Охрименко опротестовывает действия патрульных.
Итак, время пошло, жду правильный ответ, гы.
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"Ненормативна" лексика "обезьянизирует", всё, что она может объяснить - нравится или не нравится, хочу или не хочу.
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Быдло, оно и в Африке быдло.
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У сумского канала СТС дела, видать, идут неплохо, раз мадам ездит на белом GL с модным обвесом.
Сколько среди вас таких черноротых Свет, прекрасный пол?
Точно не меньше, чем среди мужиков, ведь эмансипация...
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