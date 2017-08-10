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 Происшествия, Общество
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Все про:журналистика (2508) нарушения (730) Сумы (647) патрульная полиция (1384)

 "Где я нарушила, б###! А если я забыла, то что? Усраться мне!?", - гендиректор сумской телекомпании СТС Охрименко опротестовывает действия патрульных. ВИДЕО

Сумские патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения женщину, которая на требование полицейских предъявить документы заявила, что правил не нарушала и потребовала назвать причину остановки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оказалось, что женщина - руководитель сумского телеканала СТС Лариса Охрименко, не имела при себе водительского удостоверения. Патрульные составили протокол для того, чтобы оштрафовать женщину. Судя по записи бодикамер патрульных, поведение водителя было достаточно агрессивным - иногда она переходила на крик и использовала ненормативную лексику.
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Видео Патрульной полиции Сум

Журналисты телекомпании СТС сняли сюжет, где Охрименко объяснила свое видение происшедшего на дороге.

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Что эта Гендиректор телекомпании Охрименко с атрофированным мозгом может нести в массы ? Позор для города Сумы.
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Обычная журнашлюха. Ничем не лучше любой базарной бабы. А как перекрутили, а?
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Этой Ларисе Охримнко,нужно рот порвать,что бы сучка научилась вести себя прилично.
А девушке полицейской респект и уважуха за ее сдержанность и спокойствие,Я бы так не смог,если Я был на ее месте,уже на первой минуте общения эту сука Ларису бы пристрелил как злую собаку.
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Бляха муха. Ну на за границей то они себя так не ведут. Почему же в Украине можно. А ведь наверное то же красиво рассуждает о нашей родине о нас. М да уж тяжело начать с себя.
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ай йа йай , а ёще внедряет культурку в массы ...БЫДЛО , пардон БЫЧКА
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-- Алло, это прачечная?
-- Хуячечная! Это министерство культуры, еблан!
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А должно быть наоборот. Сначала должна усраться, а потом отвечать на вопросы, если их будут задавать.... Как-то так...
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По крайней мере, с таким лексиконом в сторону полицейских, должна пыхтеть в наручниках на заднем сидении патрульной машины.

ПыСы. Хотя лично я бы предпочёл, чтоб кваков дал патрульным тазеры. Вот именно для подобных персонажей. Там, говорят, после разряда человек пару-тройку часиков, как шёлковый.
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Интересно кто спит с этой быдлячей жлобихой?
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нуууу, извини, робот это цельная конструкция, а искуственный писюн, это просто палка дрожащая))))
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Аха...цирк, директора телеканала шлепнули, а потом ее же телеканал ее оправдывает, даешь сюжет про распятых копами нарушителей правил в трусиках?!
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Худоба, такiй тiльки у свинарнику мicце...або у на кацапii
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Не обижайте антропоидов. Они более люди, чем эта быдлячья самка.
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все конфликты с баклажанами по мелочам, на которые даже внимания обращать не стоило, тем более что это вообще не нарушение - наезд на линию
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если бы ее не остановили придравшись к мелочи - "наезд на линию", то никакого конфликта вообще бы не было
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Ну совсем мелочь - наезд на линию. Ждать ей, видите ли, неохота. Цаца какая.
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скажем так, это вообще не нарушение, по ПДД запрещено пересекать ее, а не наезжать
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та и на красный светофор проскочить, та и немного выпивши за рулём - мелочи - чё останавливать.
Суки остановили и спровоцировали бедную кацапку матюкаться и снимать брехливый сюжет...

вот вся логика обоссанных кацапов - типа - дидываявале а им немножко нельзя нарушить.
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вся европа ездит "пьяными" с т.з. украинского законодательства и че теперь? да, выпить 2 бокала пива и сесть за руль - в порядке вещей
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Во-первых, наезд на линию это все-таки нарушение. Они хотели ей сказать за это ай-ай-ай. Такое бывает, мне как-то тоже подошли и говорят: остановитесь дальше, тут уже нельзя: на днях знак поставили.
А мадам-то заорала.
А им зхахотелось узнать, кто же она такая (имеют право, нарушение-то было).
А она без документов за рулем! Опа-на попалась, красавица, иди сюда, оприходуем в протокольчик.
Вот, собственно, и вся интрига.
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как такое быдло ВЕЧНО занимает руководящие посты, это просто шок, и такое везде
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Вломить тебе кур.е безмозглой и слово обосраться, прочно закрепится в твоей бля...ой жизни
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Манда с ушами ) штраф варируется от минимального к максимальному... этой лживой суке надо давать максимальный....
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Да-а.....не женщина, а БАБА. За такое нужно 15 суток мусор убирать, тогда отвыкнет материться.
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Лариса Охрименко-быдло, дети, не будьте как Лариса!
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Почему-то хочется её вместе с машиной облить бензином и спалить к ипиням...
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Гонористые тетки на дорогих иномарках - вот основной противник новой патрульной полиции. Ату, их ату.
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Полиция у нас - просто гламур. Посмотрел бы я, как эта ссука так хамила бы полиции в Германии или США. Минимум - мордой в пол и наручники, а так вообще - ещё бы и срок дали.
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не выдумывайте, ничего б не дали, пока руками не размахиваешь в опасной близости - "сэр, успокойтесь, пожалуйста"
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А за вождение без прав что положено? Тоже ничего?
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ничего, смотрят по базе есть ли они вообще, не лишен ли и т.д., или может кто-то подвезти
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Ну, может, где-то там у вас в Македонии и ничего.
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Какие законы для них создала Рада, так и действуют. По крайней мере, хоть так высвечивают этих сепарских тварей. Теперь эту суку знает вся страна, как и канал СТС, который с утра до ночи транслирует кацапские фильимы
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О, сразу видно интеллигентную женщину, сотрудника СМИ. Просто приятно слушать. И, главное, как быстро и оперативно её подчиненные сварганили зубодробильный материальчик, ни слова при этом не сказав, что их шефиня ездила без прав.)))
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Грязное бабище с замашками площадной шлюхи.
Гендиректор, телекомпании, что там за телекомпания такая , "владимирский централ"?
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Не візьмуся зробити висновок, чи повністю мала слушність моя колега (у всякому випадку посвідчення водія завжди потрібно мати при собі). але тон повідомлення - зайвий доказ "безпрєдєлу" банди Авакова: "потрєбовала" назвать причину остановки і, звичайно ж, здогадуюся, пред"явити службові посвідчення Та це поліцаї, знідно із законодавством, насампред зобов"язані зробити, а не у відповідь на їх "трєбованіє" "пред"явіть" документи.
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Прослушайте внимательно запись, с первых секунд "даме" представились: инспектор патрульной службы Минченко. Кроме того, у них есть бейджи и вообще видно, что это патрульная служба. Что там еще нужно было предъявлять?
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- Наталья Ивановна, Вы же учитель литературы! Вы должны учить детей прекрасному, а не как открывать глазом бутылку пива!
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Мусорская рехворма в действии. Быдло продолжает дорожный без предел.
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"чтобы оштрафовать женщину"....нет в машине женщин или мужчин, есть только водитель.Так делов не будет... или мордой в капот или пошли нахрен...выбор невелик.
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На вопрос о причине остановки быдло - органы так и не ответили.
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Уважаемые знатоки, а теперь вопрос : Чем отличаются два быдла (у одного атцыдедытралевале, другая обосраться готова, прямо за рулём, чьи аргументы весомее)? :

"Я из России. Мой отец, дед воевал за вашу, бл#дь, страну! И вы забыли, суки, про это!", - эвакуация неправильно припаркованного Лексуса с московскими номерами в Хорватии.

"Где я нарушила, б###! А если я забыла, то что? Усраться мне!?", - гендиректор сумской телекомпании СТС Охрименко опротестовывает действия патрульных.

Итак, время пошло, жду правильный ответ, гы.
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Как минимум, местом. Одна быкует у себя дома, другой быкует в гостях.
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Ще й обурюється. Водіння без посвідчення водія вже само по собі серйозне порушення.
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Алексей, правильный ответ: отличаются SEX-ом. Впрочем, сексом они тоже не отличаются...
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Да....Расппадлючились! Этакая фря работает на центральном канале!? Если её сегодня же не уволят,стало быть правосудия в Украине нет!
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Молодцы патрульные. Хоть высвечивают этих сепарских тварей, которые не хотят расставаться со своим ватным прошлым. Законы надо менять. Рада, ауу?!!
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Может пора начать изживать кацапский лексикон из обращения штрафами и "сутками"?
"Ненормативна" лексика "обезьянизирует", всё, что она может объяснить - нравится или не нравится, хочу или не хочу.
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Ну ,во первых,патрульные оплошали.Когда она предложила всра...ся,надо было им, дать ей эту возможность-но в ее же машине. Вот такая она ,гендеректорша, чуть что и обосра..сь.
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Все правильно в рекламе. Таких только в хлорке и марганцовке вымачивать.
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яркий пример, показывающий во всей красе "работу" древнейшей профессии после проституции...
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В каждом городе есть своя "Свєта".
У сумского канала СТС дела, видать, идут неплохо, раз мадам ездит на белом GL с модным обвесом.
Сколько среди вас таких черноротых Свет, прекрасный пол?
Точно не меньше, чем среди мужиков, ведь эмансипация...
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Я не понимаю - а оскорбление чел. при исполнении, а маты в общественном месте - почему не привлекли?
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Что-то я так и не понял за какое нарушение ее остановили.
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Там в первые секунды объяснил патрульный (просто плохо слышно) - за наезд на двойную сплошную линию.
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"Где я нарушила, б###! А если я забыла, то что? Усраться мне!?", - гендиректор сумской телекомпании СТС Охрименко опротестовывает действия патрульных" - не знаю, что это за канал СТС, но такое впечатление, что эта шалава работала вертухаем в зоне, либо этот канал анти украинский, москальский, и её надо немедленно оттуда убирать, поскольку она начала штамповать там кадры, себе подобные.
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Таких государство обязано вышвыривать с занимаемых мест, а затем публично об этом сообщать.
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Коли така ось мендивоха, отримує посаду через анальний секс- то її і буде на все насрать!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Где я нарушила, б###! А если я забыла, то что? Усраться мне!?", - гендиректор сумской телекомпании СТС Охрименко опротестовывает действия патрульных. ВИДЕО
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