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Все про:Луганщина (4110) СБУ (14703) терроризм (20491)

 Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине боевика террористической батальона "Призрак" так называемой "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

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В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что дважды судимый житель временно оккупированного Перевальска после освобождения из тюрьмы в 2014 году присоединился к террористам. Боевик "служил" в комендатуре и с оружием охранял штаб ОПГ "Призрак" в Алчевске.

По словам задержанного, в незаконном вооруженном формировании он прошел подготовку под руководством российского инструктора, который учил боевиков обращению с пулеметами и минометами.

На начало 2016 года мужчина по личным причинам покинул террористов и перебрался на территорию контролируемую украинскими властями.

Долгое время он скрывался у близкой знакомой в Рубежном, где и был задержан сотрудниками спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ во процессуальным руководством прокуратуры объявили боевике о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственные действия".

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ага.. Репортаж по типу святого Ионы и кита))))
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как Шухевич в свое время
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а что,и Шухевич имел неосторожность каким-то образом в бабских внутренностях скрываться? Я и не знала.. Вот когда мужик У знакомой - то это норм. А вот когда В - то как-то интересно))))
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это целая проблема по употреблению частиц "в" и "на".. а у вас еще и "у" появилось..Не дай бог ошибешься
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чет ржу и вспоминаю волка с бабкой из "Красной Шапочки")))))
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Я дико извиняюсь‏ @traktor_bang

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Если вы заблудились в лесу, то скажите "Белоруссия" и тогда вас быстро найдут толпы белорусов с упреками, что вообще-то правильно "Беларусь"

4:22 - 25 июл. 2017 г.

Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401

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Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8401accident‏ @accident_rb_ 25 июл.

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В ответ @traktor_bang
Можно ещё крикнуть "На Украине". Но тогда из лесу вы точно не выйдете
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Краще ліквідований терорист, чим арештованй. Ато Петро і Ко відповідно до Мінського позору їх усіх амністує...
Тому хлопці не арештовуйте терів...
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Украина подала на паРашу в суд как на спонсора терроризма, а это - свидетель:

"По словам задержанного, в незаконном вооруженном формировании он прошел подготовку под руководством российского инструктора, который учил боевиков обращению с пулеметами и минометами."
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СЕПАРЫ, лучший способ начать новую жизнь - прийти в правоохранительные органы Украины с повинной. Сейчас у нас суд лояльный, "вса стояли на блокпосту", срок условно. За одно и то же преступление дважды не судят ! Пользуйтесь возможностью, пока она есть.
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Слава Богу,что не повар!А то,так любимые нашим порохом сепары,останутся голодными!Уже почти всех поваров переловили!
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Почему не уничтожен при задержании ? - все равно пархатый кондитер всех отпустит.
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усе эти "кровавые Крюге" оказывается были просто педиаторами)))
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В качестве свидетеля его перед судом, хотя было бы правельней просто прибить эту падлу.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТеррорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО
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