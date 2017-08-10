 Террорист из батальона "Призрак" арестован на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что дважды судимый житель временно оккупированного Перевальска после освобождения из тюрьмы в 2014 году присоединился к террористам. Боевик "служил" в комендатуре и с оружием охранял штаб ОПГ "Призрак" в Алчевске.
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По словам задержанного, в незаконном вооруженном формировании он прошел подготовку под руководством российского инструктора, который учил боевиков обращению с пулеметами и минометами.
На начало 2016 года мужчина по личным причинам покинул террористов и перебрался на территорию контролируемую украинскими властями.
Долгое время он скрывался у близкой знакомой в Рубежном, где и был задержан сотрудниками спецслужбы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ во процессуальным руководством прокуратуры объявили боевике о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственные действия".
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Если вы заблудились в лесу, то скажите "Белоруссия" и тогда вас быстро найдут толпы белорусов с упреками, что вообще-то правильно "Беларусь"
4:22 - 25 июл. 2017 г.
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accident @accident_rb_ 25 июл.
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В ответ @traktor_bang
Можно ещё крикнуть "На Украине". Но тогда из лесу вы точно не выйдете
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Тому хлопці не арештовуйте терів...
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"По словам задержанного, в незаконном вооруженном формировании он прошел подготовку под руководством российского инструктора, который учил боевиков обращению с пулеметами и минометами."
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