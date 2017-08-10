 В пункте приема металлолома в российской Чите взорвалась ракета ЗРК С-200 "Ангара". ВИДЕО регистратора

Момент взрыва на пункте приема метала попал в кадр автомобильного регистратора.
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Зенитно-ракетный комплекс С-200 "Ангара" был принят на вооружение ПВО СССР еще в 1967 году, однако на боевом дежурстве в РФ стоит до сих пор. Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет - 217 кг. 80 кг из них составляет собственно тротил-гексогеновое взрывчатое вещество. Боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм.
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Но МИНОБОРОНЫ уверены,что в 2014 БУКи Россию не покидали.
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https://www.youtube.com/watch?v=Aimbsqpg0VI
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Шах и мат
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Реально дбіли бл....
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Разница не в размерах бардака,а в том,что мы - разгребаем свой , а они - плодят.
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В войну ещё партизаны знали, что температура плавления тротила - ниже температуры кипения воды, и спокойно из авиабомб тротил выплавляли. А этому "шумовых эффектов" захотелось... Если бы в школе хорошо учился да книжки умные читал - и сам бы умным стал...
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- Вань, а, Вань... А сколько атомная бомба стоит?
- Ну, не знаю точно... Может, сто миллионов...
- Так мы что, миллионерами станем?!
- - Эт, чевой-то?
- А вон одна кадысь, к нам в огород летит...
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и ее тоже можно украсть и сдать в металлолом.
жаль что видео с регистратора не будет, да и самого регистратора тоже.
разве со спутника..
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