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Все про:взрыв (4252) ракеты (549) Россия (71810) металлолом (104)

 В пункте приема металлолома в российской Чите взорвалась ракета ЗРК С-200 "Ангара". ВИДЕО регистратора

В российской Чите в пункт приема металлолома сдали три ракеты от ЗРК С-2000 "Ангара". Одна из них взорвалась при попытке разрезать боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, две другие ракеты не сдетонировали. В результате взрыва два человека погибло, а один - тяжело ранен.

Момент взрыва на пункте приема метала попал в кадр автомобильного регистратора.

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Зенитно-ракетный комплекс С-200 "Ангара" был принят на вооружение ПВО СССР еще в 1967 году, однако на боевом дежурстве в РФ стоит до сих пор. Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет - 217 кг. 80 кг из них составляет собственно тротил-гексогеновое взрывчатое вещество. Боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм.

Смотрите также: "Е#ать его в рот! Бегите отсюда все!", - на учениях армии РФ ракета после неудачного запуска упала обратно на позицию. ВИДЕО
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Это нищета и распизяйство,кто то слышал,что бы американцы томагавки на металл сдавали?
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а! так вон чё они танки на восток везут! чтобы буряты на металлолом не сдали.
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Ну почему,сдают,недавно США сдали на металлолом 59 тамогавокна в пункт приема металлолома на авиабазе Шайрат. )))))
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В российской Чите в пункт приема металлолома сдали три ракеты от ЗРК С-2000 "Ангара"

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:D


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Это не Дарвин в 1917 и 1937 вырезал и выстрялял всех вменяемых людей в России ,это сделала чернь
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На двух КАЦАРОГИХ на земле стало меньше а значит чище!
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Догоняй! Е7Ы09‏ @mix_voronezhЧитатьЕщеСдали в металлолом боевые ракеты ЗРК С-200. Приёмщиков разбрасало взрывом по Чите.
Но МИНОБОРОНЫ уверены,что в 2014 БУКи Россию не покидали.
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А еще МО РФ уверены, что все ракеты ЗРК С-200 находятся на складах.
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Эти три ракеты уволились со склада ещё год назад, вот документ с мокрой (всё ещё) печатью.
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Я прально понял: кацапы ракеты "Ангара" здают в металлолом?
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Просто "беляшу" хоть и вернули фунфырики, но по "новой" цене. Вот и выкручивается

https://www.youtube.com/watch?v=Aimbsqpg0VI
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Это у них программа утилизации устаревшего вооружения и дурных кацапов.
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не похоже на взрыв 80 кг тротила, слабовато
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люди выплавляют металл, чтобы изготавливать оружие, затем его же переплавляют на металл.
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Ну по сути эти ракеты "Ангара" и есть металлолом, а по факту весь этот "случай" доказывает в каком плачевном состоянии находятся ракетное вооружение рашки.
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Зря вы смеетесь ,как только земля станет плоской - ни одна система в мире не будет к этому готова. А ракеты рашки-говняшки - будут
Шах и мат
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жалько шо в кремле нет пункта приёма металлолома)))
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А ракету, мабуть, на мусорці знайшли... Чи самі війскові її самі здавали... Чи у ППО так легко стибзити ракету класу земля-повітря...
Реально дбіли бл....
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как-то так красиво расписано - и про тротил,и поражающую мощность,а сдохло только двое... Непорядок.
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дебилы. Мало того, что принять ракету на металлом, так еще и пытаться ее боеприпас разрезать..."пилите, Шура, пилите, она золотая".
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Теперь неплохо было бы, чтобы ватаны - ядрёную бомбу сдали бы, где нибудь поближе к мацкве!
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Дальневосточный Правый сектор свирепствует однако..
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А кто-то говорит о ядерной державе. Та нету там уже тех ракет, все пропито)))))
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А ядерную начинку с махоркой мешают,чтобы вставляло.
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а, по-моему, в воду добавляют, иначе поголовное одебиливание 140 млн винторогов я объяснить не могу
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армату на металлолом.у нас конечно бардак.но )(уйлостан куда больше нас и бардака там в разы больше.просто такие вещи пытаются прятать.
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Фанеру не возьмут
Разница не в размерах бардака,а в том,что мы - разгребаем свой , а они - плодят.
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Посмотрел в гугл как выглядит эта ракета. Пипец, додумались же. Они бы еще ядерную бомбу притащили на металолом...
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Просто у кого-то из военных на апохмел не хватило , вот и припер ,что было
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Спиздили с военной части ракету, сдали на металлопрокат и там ее захотели порезать на металл. А, что не видно, что это ракета? Дебилы 100%. Россию точно умом не понять, но глаза же есть и чувство свмосохранения, там не первого и не второго
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Да везде "дебилов" хватает... Вон, на Житомирщине один дебил из старого снаряда тротил выплавлял - грел на костре... Куски (не снаряда, а его самого), вокруг собирали...
В войну ещё партизаны знали, что температура плавления тротила - ниже температуры кипения воды, и спокойно из авиабомб тротил выплавляли. А этому "шумовых эффектов" захотелось... Если бы в школе хорошо учился да книжки умные читал - и сам бы умным стал...
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емеля со щукой, дед, который золотую рыбку достал и девица с цветиком семицветиком, вот у этих троих посредством порабощения щуки, рыбки и цветка что-то получалось, но все равно все просрали. Больше в истории аналогов нет))))
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короче,рыбы у них нормальные.. Девочка с коноплей тоже молодец - так торкнуло... Аж на семь желаний. А все остальное - рукожопно и убого.
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Вот такие за Путина и голосуют, редкий критино бамбино станет резать ракету, нужно было молотом проверить на взрывоопасность.
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Старый, старый анекдот:
- Вань, а, Вань... А сколько атомная бомба стоит?
- Ну, не знаю точно... Может, сто миллионов...
- Так мы что, миллионерами станем?!
- - Эт, чевой-то?
- А вон одна кадысь, к нам в огород летит...
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в ядерной бомбе тоже есть железо.
и ее тоже можно украсть и сдать в металлолом.
жаль что видео с регистратора не будет, да и самого регистратора тоже.
разве со спутника..
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Кацапы пытались осуществить не имеющий аналохов пуск ракеты с базы металлолома. Похоже на базах металлолома они и собирают то, что потом гордо называют "ракеты".
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В пункте приема металлолома в российской Чите взорвалась ракета ЗРК С-200 "Ангара" - Цензор.НЕТ 2857 Что то винторогих не видно! Не ужели всех одной ракетой накрыло вместе со стерхами?
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Скоро винторогие от безнадеги и ракеты с с300 понесут на металл сдавать... жрать то хочется....
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гы... укра. дрг здали на металолом... сказав шо муляж на блок посту правого сектора пизд@нули пока те визитки яроша пересчитывали
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Дражити пиндосы от мощи нашива рузгава аружия!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ пункте приема металлолома в российской Чите взорвалась ракета ЗРК С-200 "Ангара". ВИДЕО регистратора
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