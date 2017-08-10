EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество, За рубежом
  1848  28
Материалы по теме:
Все про:Венедиктов (25) война (3254) Россия (71804) Ходорковский (239)

 "Между нами кровь. Ближайшие десятилетия, а может, и никогда, мы не будем вместе", - Ходорковский о российско-украинских отношениях. ВИДЕО

Российско-украинские отношения уже никогда не будут прежними, и восстановление любого союза в рамках единого государства невозможно в ближайшие десятилетия, а может быть, и никогда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил российский олигарх, экс-политзаключенный Михаил Ходорковский, отвечая на вопрос о том, являются ли россияне и украинцы одним народом.

"Если бы вы меня спросили об этом три года назад, я бы вам без всякого сомнения сказал: "Да". Сегодня между нами кровь. Силами этой власти - между нами кровь... На сегодняшний день мы уже не сможем в ближайшие десятилетия, а может быть, с учетом сегодняшних темпов жизни, уже никогда жить, как прежде, вместе", - сказал Ходорковский.

Загрузка видео...

Читайте также: Ходорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ми не будемо разом, тому що ми будемо там де і завжди, а росіян будуть асимільовувати китайці, вирізаючи під нуль чоловіків та трахаючи кацапських жінок. Китайці вже не вперше вирізають іншу націю і асимілюють її, в них більш кількатисячолітній досвід такої асиміляції!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоже мне Америку открыл, Колумб хренов. (Никогда мы не будем братьями).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что правда то правда, если бы не ссср то народы бы никогда не помешались роднями и семьями, а так теперь помесь носорога с бульдогом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати , какой из него олигарх ,как написано в статье ? Из него же Хуйло всё бабло вытряс уже давно . Или всё таки не всё ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
столетия...
хотя лично мне слово НИКОГДА- очень сильно нравиться)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поднебесная первая назвала рассейских орков свиньями-за события на о.Даманском,теперь оккупировав часть Украины,они подтвердили то, что китайцы были правы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так без орков воздух чище будет, реки не в крови, а с рыбой. И на берёзке не надо будет вешать москаля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Между нами не хватает забора . Где Сеня ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в наше время безработные по заграницам не шлялись....
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Наше время" в голове у бабушек . Мы должны думать о будущем Украины , своих детей и внуков .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А про свою позицию по Крыму Ходорковский не хочет сказать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что он может сказать? он кацап
Не будет такого что, вдруг резко с Марса прилетит "правильный и добрый" россиянин который станет президентом кацапии и сражу скажет "россияне- вот теперь, с завтрашнего дня, мы начнем жить правильно: выведем все войска с других стран, вернем другим украденную у них историю и земли...."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Два обрезанных обсуждают взаимоотношения Украины и России. А всем бардаком управляют такие же как они по обе стороны границы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
через 67 лет украина будет граничить с китаем

а все русские превратятся в бурятов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та едва-ли мордору десятилетия выстоять светит, тщетны надежды на это
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Между нами кровь. Ближайшие десятилетия, а может, и никогда, мы не будем вместе", - Ходорковский о российско-украинских отношениях. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти