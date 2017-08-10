 "Между нами кровь. Ближайшие десятилетия, а может, и никогда, мы не будем вместе", - Ходорковский о российско-украинских отношениях. ВИДЕО

"Если бы вы меня спросили об этом три года назад, я бы вам без всякого сомнения сказал: "Да". Сегодня между нами кровь. Силами этой власти - между нами кровь... На сегодняшний день мы уже не сможем в ближайшие десятилетия, а может быть, с учетом сегодняшних темпов жизни, уже никогда жить, как прежде, вместе", - сказал Ходорковский.
Загрузка видео...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хотя лично мне слово НИКОГДА- очень сильно нравиться)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не будет такого что, вдруг резко с Марса прилетит "правильный и добрый" россиянин который станет президентом кацапии и сражу скажет "россияне- вот теперь, с завтрашнего дня, мы начнем жить правильно: выведем все войска с других стран, вернем другим украденную у них историю и земли...."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а все русские превратятся в бурятов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить