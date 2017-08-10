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 "Зрачки заужены. Есть подозрение на употребление. Аромат алкоголя присутствует", - в Черкассах пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль. ВИДЕО

При проверке документов, после нарушения правил дорожного движения, остановленный водитель протаранил патрульный автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, водитель отказался предоставить документы патрульным, а потом завел машину и попытался уехать с места происшествия и при этом протаранил припаркованный автомобиль полиции.

Во время осмотра в вещах водителя обнаружен пакет с веществом похожим на наркотическое.

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тенистый вспоминая сад,
И слово нежное "Мерло"
Я не забуду никогда!

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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Зрачки заужены. Есть подозрение на употребление. Аромат алкоголя присутствует", - в Черкассах пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль. ВИДЕО
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