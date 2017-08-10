 "Зрачки заужены. Есть подозрение на употребление. Аромат алкоголя присутствует", - в Черкассах пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, водитель отказался предоставить документы патрульным, а потом завел машину и попытался уехать с места происшествия и при этом протаранил припаркованный автомобиль полиции.
Во время осмотра в вещах водителя обнаружен пакет с веществом похожим на наркотическое. Смотрите также: "Ты чето не понял или шо?!", - пьяный водитель ударил патрульного во время оформления протокола в Черкассах. ВИДЕО
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тенистый вспоминая сад,
И слово нежное "Мерло"
Я не забуду никогда!
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