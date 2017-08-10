 Пока в Украине продолжаются "пляски" вокруг проекта "Стена", другие страны усиленно отгораживаются от "полоумной" РФ, - Тымчук. ВИДЕО

"В Украине продолжаются пляски вокруг проекта, который журналистами окрещен "Стена". На нынешнем этапе дискредитация проекта строится на том, что некоторые должностные лица Госпогранслужбы и представители компаний-подрядчиков подозреваются в хищении средств. Хотя не совсем понятно, как это влияет на суть самого проекта. У нас, ни для кого не секрет, например, в сфере здравоохранения процветает коррупция - давайте закроем все больницы, так ведь? Вот очередной скандал с солдатской тушенкой - давайте отменим вообще питание военнослужащих…", - написал он.
Вместе с тем, Тымчук добавил, что "в это время другие европейские страны, имеющие общую границу с РФ, точно такими же "стенами" усиленно отгораживаются от своего полоумного соседа".
"Там, в отличие от Украины, необходимость таких проектов ни у кого не вызывает сомнений - хотя они пока и не стали, в отличие от нас, жертвами российской агрессии", - добавил руководитель группы ИС и опубликовал сюжет DW.
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Тут уже речь не о "плясках", а о "свистоплясках" на десятки и сотни миллионов...
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У ватанов мы газ конечно на прямую не покупаем.
Но это не значит,что мы не покупаем пидорасийский газ!
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Сегодня это форс и возможность скрысятничать народные бабки, что и подтверждает арест нескольких человек за строительство Стены им. Яценюка. Только почему в стороне от этого разбирательства сам Яценюк?
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О чем ты мил человек!?
Там серый волк придет,подует и инженерно фортификационное сооружение Сени завалица!
От та зеленая сетка рабица,которую кролик плоскогубцами хотел перекусить показывая мощь стенного Восточного вала,через пару лет сама завалится!
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І кількість таких псевдопатріотів, псевдоволонтерів, псевдоатошників, псевдокомбатів, які присмокталися до корита при владі - зашкалює.
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