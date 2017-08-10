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Все про:граница (3125) Тымчук (1494)

 Пока в Украине продолжаются "пляски" вокруг проекта "Стена", другие страны усиленно отгораживаются от "полоумной" РФ, - Тымчук. ВИДЕО

Украина - не единственная страна, которая строит стену или забор на границе с РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В Украине продолжаются пляски вокруг проекта, который журналистами окрещен "Стена". На нынешнем этапе дискредитация проекта строится на том, что некоторые должностные лица Госпогранслужбы и представители компаний-подрядчиков подозреваются в хищении средств. Хотя не совсем понятно, как это влияет на суть самого проекта. У нас, ни для кого не секрет, например, в сфере здравоохранения процветает коррупция - давайте закроем все больницы, так ведь? Вот очередной скандал с солдатской тушенкой - давайте отменим вообще питание военнослужащих…", - написал он.

Вместе с тем, Тымчук добавил, что "в это время другие европейские страны, имеющие общую границу с РФ, точно такими же "стенами" усиленно отгораживаются от своего полоумного соседа".

"Там, в отличие от Украины, необходимость таких проектов ни у кого не вызывает сомнений - хотя они пока и не стали, в отличие от нас, жертвами российской агрессии", - добавил руководитель группы ИС и опубликовал сюжет DW.

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В принципе, да! Другие страны тоже отгораживаются од дебилов козломордых, стеной. Но там "баблосы", выделенные на строительство этой стены, не разворовываются, как у нас. "Пляски" именно из-за того, что некоторые КРЫСЫ, ответственные за строительство стены, во время войны "скоммунячили" деньги Народа. 100% это ворье отбрешется, т.к. ниточки этой аферы тянутся на самый верх. А по справедливости, эти КРЫСЫ должны быть казнены именем Народа.
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А мы не отгораживаемся, у нас столько экспертов и специалистов в этом деле, и каждый знает как надо, спросите любого таксиста.
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Вот уж этот "аргумент" проходимцев про "других"... "Вот в Папуа-Новой Гвинее даже так, чем же мы хуже..."
Тут уже речь не о "плясках", а о "свистоплясках" на десятки и сотни миллионов...
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Все наши вопли и истерики - им до сраки. Шануймося, браття, - тоже не актуально и звучит сегодня, как издёвка. Все мои настроения сегодня - один в один, как в последние дни рыгобыдла, но тогда хоть надежда была, сегодня и она съёжилась, как шагреневая кожа. Проснись, мой несчастный народ, тебя уже и обкрадено, и обдурено, а ты всё байки слушаешь. Ты даже не представляешь себе полной картины той жопы, в которой мы все оказались.
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Проект прикордонних загороджень буде реалізовано не дивлячись ні на які підкацапні дзявоління. А Яценюку честь і хвала що він цю необхідну справу розпочав (що потрібно було робити ще в 90ті рр).
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Здесь есть толька одна проблема -это контрабанда связанная с рашистами и поэтому в этих областях где строят символичну это стройка как раз и саботируется -ведь поставь стену и контра банда пропадет и все это прекрасно знают и поэтому все строят но только не стену.
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Не мешайте сене кушать манго....а ту "Стену" давно кабаны затоптали
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Сеня - МОЛОДЕЦ, отказался покупать у ватников газ.
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Есть сомненья?
У ватанов мы газ конечно на прямую не покупаем.
Но это не значит,что мы не покупаем пидорасийский газ!
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Неужели есть ещё человеки, которые верят, что эти все эти Стены с сеткой-рабицей и рвы-траншеи Таруты являются серьезным препятствием для преодоления этой защиты противником в сегодняшних условиях? На кого этот бред рассчитан? Такие рубежи сегодня преодолеваются на раз - предварительная артподготовка для пробивки в Стене коридора и установка в течение нескольких минут передвижными мостоукладчиками виадуков до 20 метров для прохода тяжелой бронированной техники - изучайте матчасть - http://zonwar.ru/news/news_90_MTU-90.html.
Сегодня это форс и возможность скрысятничать народные бабки, что и подтверждает арест нескольких человек за строительство Стены им. Яценюка. Только почему в стороне от этого разбирательства сам Яценюк?
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Какя арт подготовка?
О чем ты мил человек!?
Там серый волк придет,подует и инженерно фортификационное сооружение Сени завалица!
От та зеленая сетка рабица,которую кролик плоскогубцами хотел перекусить показывая мощь стенного Восточного вала,через пару лет сама завалится!
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От Педерации нужно не отгораживаться - Педерацию нужно ликвидировать
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А 140 лямів ватніків чичено-буряцких-угро-финско-русских ти також ліквідуеш? Навіть після розвалу РФи куда ця вся орда дінеться? Відгороджуватися потрібно і візовий режим.
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Скоро эту стену будут достраивать китайцы, индусы и прочие, им подобные. Украинцам здесь делать нечего.
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Бля, а хто такий Тимчук? Патріот? Координатор групи ІС? Четвертий рік піариться на темі патріотизму, але це йому не заважає бути в парламенті в партії НФ, разом з Яценюками, Пашинськими, Аваковими, які мародерствують під час війни, грабують країну, оборон бюджет, та будують поліцейську державу. Відбілили беркут, який розстрілював Майдан, прийняли в МВС зрадників та сепаратистів Голубанів, які далі б'ють громадян, волонтерів, ветеранів АТО.
І кількість таких псевдопатріотів, псевдоволонтерів, псевдоатошників, псевдокомбатів, які присмокталися до корита при владі - зашкалює.
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При чем тут другие страны к России и Украине? Россия и Украина абсолютно одинаковые в плане коррупции а значит и менталитета. Дело не в чиновниках и политиках а в народах. Какой народ такая и страна. Если народ хочет жить по каким то правилам то он по ним живёт. Украинцы не хотят жить по европейским правилам как и россияне и поэтому ничего общего с Германией а С Россией всё общее - дороги, проекты, отравления в лагерях для детей, производство плохих автомобилей и всего некачественного и т.д.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПока в Украине продолжаются "пляски" вокруг проекта "Стена", другие страны усиленно отгораживаются от "полоумной" РФ, - Тымчук. ВИДЕО
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