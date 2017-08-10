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Все про:авто (4496) Россия (71799) Хорватия (111) эвакуатор (47) Русский мир (413)

 "Я из России. Мой отец, дед воевал за вашу, бл#дь, страну! И вы забыли, суки, про это!", - эвакуация неправильно припаркованного Лексуса с московскими номерами в Хорватии. ВИДЕО

В хорватском курортном городке Пореч турист из России на белом внедорожнике Lexus LX 570 с московскими номерами припарковался на месте, предназначенном для инвалидов. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео конфликта между местными жителями и отдыхающим из Москвы.

Машину хотели увезти эвакуатором, но кран не выдержал веса тяжелого внедорожника, и он упал на тротуар, повредив себе диски на колесах.

Владелец автомобиля рассвирепел, начал оскорблять водителя эвакуатора и хотел уехать до приезда полиции. Местные жители не дали москвичу уехать с места инцидента.

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этим тварям неймется по всему миру. дедываевалиблядь!!!
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Хорваты, аккуратно с "мышебратьями"...а то рузке мир могут в ваш дом привести...
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хорваты в курсе...
Они католики, и алфавит у них латиница...
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Та за такі слова тебе точно не розцілують, вчи дурний москалик історію
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По візах пускають, по візах. Посольства та консульства країн Европи.
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Не понимаю: инвалид стоял в месте для инвалидов.... Где этот инвалид на всю голову не прав?
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интересная у кацапездалов идиома : страна-блядь... Говорят блядь - подразумевают страну. Говорят страна - подразумевают блядь.... Дебилы....
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10 августа 1945 года крысы кремля напали на Японию.и там его дед тоже советскую власть устанавливал...,где только не носит по миру этих ДЕБИЛОВ
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Шо за футболка у этого падонка? Православное Версани?
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А что это патриот-БЛЯДЬ не в Крыму а в НАТОвской Хорватии отдыхает.
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Так это твой ДЕД воевал, а не ты, Козломордый.
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а этому пукин сказал что и он виртуально тоже....Не зря же под Мацквой мини Рейстаг из фанеры построили, целыми семьями приезжают штурмовать...А потом докажи им что они Рейхчтаг не брали. да под боярышник!
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правильно він припаркувався - це ж місце для інвалідів....в тому числі розумово відсталих
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Взагалі-то совєцька армія не воювала в Хорватії (і у союзній республіці Югославія взагалі). Ну і для довідки: хорвати підтримали німців, бо ті дали їм незалежність...
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Ватноголовый кацап. Венгры до последнего сражались с Красной армией. Балатонсоке сражение, штурм Будапешта были одними из самых упорных и кровопролитных операций в Европе А на стороне красной армии сражалось всего 2543 венгра
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Хорвату надо было достать с нычки немецкую гранату -колотушку от своего деда и в салончик Лексуса.
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Я хуею с этих русских! И дед уёбка воевал и отеч (!) и тётка и бабка -все воевали!
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на РАБссии сегодня подобных уродов 86 %,остальные хотят ими быть,но стесняются мести от БОГА
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Надо было сапогом по наглому кацапскому ипалу...
С ними еще разговаривают, "пытаются понять", как Украина ДоМбас ))))
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Пускают к себе этот токсичный мусор, пусть слушают.
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Воно б ще добавило шо ево дєд ваєвал за сербію і був би джекпот)
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Як можна бути таким імбіцилом, і купити собі лексус ???
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У подобных ублюдков "дидываевале" на вышках ГУЛАГа разве что.
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Не пойму в чем проблема? Сделать его инвалидом и пусть паркуется дальше
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вчера в Ютьюбе сражался с ватником.Спрашиваю : когда родилась кацаПсинская Империя?ответ в 1147 году,Киевский князь Юрий Долгорукий Москву построил.
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кацап он и в африке кацап .. это быдло по умолчанию...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я из России. Мой отец, дед воевал за вашу, бл#дь, страну! И вы забыли, суки, про это!", - эвакуация неправильно припаркованного Лексуса с московскими номерами в Хорватии. ВИДЕО
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