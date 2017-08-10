 "Я из России. Мой отец, дед воевал за вашу, бл#дь, страну! И вы забыли, суки, про это!", - эвакуация неправильно припаркованного Лексуса с московскими номерами в Хорватии. ВИДЕО

Машину хотели увезти эвакуатором, но кран не выдержал веса тяжелого внедорожника, и он упал на тротуар, повредив себе диски на колесах.
Владелец автомобиля рассвирепел, начал оскорблять водителя эвакуатора и хотел уехать до приезда полиции. Местные жители не дали москвичу уехать с места инцидента.
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Они католики, и алфавит у них латиница...
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С ними еще разговаривают, "пытаются понять", как Украина ДоМбас ))))
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