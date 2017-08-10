 Российский самолет-разведчик пролетел над зданиями Пентагона, Капитолия и ЦРУ в Вашингтоне. ВИДЕО

Телеканал CNN сообщил, что, кроме пролета над Вашингтоном, российский самолет Tу-154M должен был пролететь над Бедминстером в штате Нью-Джерси, где отдыхает президент Дональд Трамп, а также над президентской резиденцией в Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.
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За последние 15 лет США и Россия осуществили 165 таких "ознакомительных" полетов. Как подтвердили в министерстве обороны США, такие воздушные рекогносцировки обговариваются обеими сторонами как минимум за 72 часа до полета, а на борту самолета обязательно присутствуют представители страны, над которой совершается облет.
Тем не менее, сообщает новостной сайт Politico, кое-кто в Америке расценил появление российского самолета ТУ-154M как доказательство того, что российские власти "троллят" президента Трампа.
В интервью этому изданию высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться инкогнито, заявил: "Я не знаю никаких военных объектов в том районе".
Перед этим тот же самолет-разведчик, вылетевший утром из Подмосковья в России, был замечен в районе Дейтона, штат Огайо, где расположена военная база США "Райт-Паттерсон", сообщает Голос Америки.
Представитель Пентагона Дэн Гефни заявил, что не может подтвердить путь самолета, пока его миссия не закончится.
Кроме России и США, еще 32 государства подписали договор, направленный на содействие прозрачности военной деятельности, уменьшение недоверия и недоразумений и содействие мониторинга соглашений о контроле над вооружениями.
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Це більше схоже як римляни колись варварів до Риму привозили, показували їм що таке цивілізація))
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Однако весь смысл этих полетов - осмотр именно военных объектов и именно с военной техникой. Смысла осматривать Здания Капитолия и Пентагона никакого нет! Кацапы просто очередной раз выделываются (это из серии насрать под дверью соседу интеллигенту поставив его в известность)
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невідома причина - кгбіска) бомба на борту!!!
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71 - потеряны в авариях и катастрофах
187 - разрезаны на металлолом
89 - готовятся к разрезке на металлолом
24 - в музеях
283 - на хранении
хорошо, что эта рухлядь не упала и никого не убила.
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и старается не провоцировать Московию ,припевая при этом что Крым это Мордовия, а Тузла спорная территория между Турцией и Мордовией.
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С 19 по 24 июня совместная миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
На борту американского самолета наблюдения ОС-135Б, который вылетит с аэродрома Хабаровск (Новый), будут находиться и российские специалисты, отметили в ведомстве.
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором
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Угрохали: в Приватбанке начали торговать мылом и шампунемВ сеть попало фото необычного отделения ныне национализированного ПриватбанкаФотографию опубликовал на своей странице в Facebook IT-специалист Вадим Жуков.На фото одесское отделение банка, с кассой которого продают косметику - шампуни и кремы. Сам Жуков отреагировал на данное «совмещение» довольно иронично: «Приватбанк начинает превращаться в Укрпошту. Когда в серьезном банке начинают торговать шампунями и кремами - банку хана…».Позже публикацией Жукова поделился и украинский телеведущий Александр Дубинский. Правда, журналист был более острый в оценках нынешнего руководства финучреждения.«Когда не умеешь продавать банковские продукты, поэтому продаёшь косметику.. Одесса. Приватбанк. Наши дни. Кстати, думаю, хорошо бы пошла туалетная бумага. Г. - государство», - написал Дубинский.Читайте также: Мы должны бы уже 20 лет жить в нормальных условияхА пользователь Денис Гончаров саркастично отметил, что некоторые услуги онлайн-банкинга теперь доступны и в реальной жизни, проиллюстрировав свое утверждение скриншотом из официального приложения Приватбанка, где можно купить косметику.
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Напомним, за январь-июнь «Приватбанк» закончил с убытком 2,908 млрд гривен против прибыли 531 млн гривен за соответствующий период 2016 года.
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И персонал уже не тот,сидят трындят,вечно пластика нету.А если просишь помочь с оплатой комуслуг,то ответ один ну вы там сами разберитесь.
Качество услуг упало в разы.А тут еще шампунь с вазелином продавать начали.
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