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Все про:разведка (1847) Россия (71800) США (13190) Вашингтон (48) Трамп (1332)

 Российский самолет-разведчик пролетел над зданиями Пентагона, Капитолия и ЦРУ в Вашингтоне. ВИДЕО

Российский самолет провел 9 августа наблюдательный полет над зданиями Капитолия, Центрального разведывательного управления, Пентагона и другими центрами принятия решений в Вашингтоне после того, как оборонное ведомство санкционировало такие действия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, полет, который вызвал обеспокоенность в средствах информации и в политических кругах США, является частью давней программы наблюдения по договору об открытом небе, что позволяет обеим странам пролеты невооруженных наблюдательных самолетов над территорией друг друга.

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Телеканал CNN сообщил, что, кроме пролета над Вашингтоном, российский самолет Tу-154M должен был пролететь над Бедминстером в штате Нью-Джерси, где отдыхает президент Дональд Трамп, а также над президентской резиденцией в Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

За последние 15 лет США и Россия осуществили 165 таких "ознакомительных" полетов. Как подтвердили в министерстве обороны США, такие воздушные рекогносцировки обговариваются обеими сторонами как минимум за 72 часа до полета, а на борту самолета обязательно присутствуют представители страны, над которой совершается облет.

Тем не менее, сообщает новостной сайт Politico, кое-кто в Америке расценил появление российского самолета ТУ-154M как доказательство того, что российские власти "троллят" президента Трампа.

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В интервью этому изданию высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться инкогнито, заявил: "Я не знаю никаких военных объектов в том районе".

Перед этим тот же самолет-разведчик, вылетевший утром из Подмосковья в России, был замечен в районе Дейтона, штат Огайо, где расположена военная база США "Райт-Паттерсон", сообщает Голос Америки.

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Представитель Пентагона Дэн Гефни заявил, что не может подтвердить путь самолета, пока его миссия не закончится.

Кроме России и США, еще 32 государства подписали договор, направленный на содействие прозрачности военной деятельности, уменьшение недоверия и недоразумений и содействие мониторинга соглашений о контроле над вооружениями.
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Когда этот плешивый на Америку или ЕС нападёт?
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щас коментов не будет ... кацапы свои пупырки наяривают
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Американцам пора осознать всю подлость и гнилость кацапов и путинского режима и решительно усилить санкции,распространяя их на все страну и все население.Иначе ничего не получится.Пока кацапы не станут вымирать от голода они будут терпеть свой режим и поддерживать Путина. У них так мозг устроен,и его устройство отличается от мозга любого цивилизованного человека.Если кацапы терпели репрессии Сталина с десятками миллионов убитых этим сатаной,а сейчас строят ему памятники,то о чем речь? Вся логика говорит о том ,что нужны решительные санкции и изоляция агрессивной РФ от всего мира.
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За последние 15 лет США и Россия осуществили 165 таких "ознакомительных" полетов. Как подтвердили в министерстве обороны США, такие воздушные рекогносцировки обговариваются обеими сторонами как минимум за 72 часа до полета, а на борту самолета обязательно присутствуют представители страны, над которой совершается облетИсточник: https://censor.net.ua/n451160

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Це більше схоже як римляни колись варварів до Риму привозили, показували їм що таке цивілізація))
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Ага , давайте веселитесь " тролят трампа!", самолеты у них ознакомительные летают на Пентагоном,так надолго и в одну кровать Трампа , путина и Маланку уложить, ознакомительно, заигрывания с террористом приведут к войне, он пойдет настолько далеко на сколько ему позволят.
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Это полеты в рамках международного договора по "открытому небу", смысл договора - нам типа скрывать нечего летайте, смотрите, но не частите (определенное количество раз) и предупреждайте (как минимум что б не сбили).
Однако весь смысл этих полетов - осмотр именно военных объектов и именно с военной техникой. Смысла осматривать Здания Капитолия и Пентагона никакого нет! Кацапы просто очередной раз выделываются (это из серии насрать под дверью соседу интеллигенту поставив его в известность)
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на борту шпигуны с логарифмическими линейками обрабатывают полученную информацию.
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Дивні відносини склалися на цій маленькій кульці...
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піндоси сміливі люди, адже тушка-154, могла, легко, впасти на Білий дім!
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Так они представителя США на борту считают гарантией безопасности, как будто кацапня будет переживать за представителя США, не дай Боже удариться!
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та ні, цей літаючий гроб) ту-154, міг впасти по невідомій причині, як ту-154 Качинського!
невідома причина - кгбіска) бомба на борту!!!
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ТУ-154 спроектирован в далеких 50-60 годах, последний сошел с конвеера в 98 году, на сегодня флот распределен так:
71 - потеряны в авариях и катастрофах
187 - разрезаны на металлолом
89 - готовятся к разрезке на металлолом
24 - в музеях
283 - на хранении
хорошо, что эта рухлядь не упала и никого не убила.
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У Ту 154 движки в хвосте, что при срыве в плоский штопор приводит к положению самолета хвостом вниз и помпажу двигателей. Вывести такой самолет из плоского штопора невозможно. Были предложения разместить в хвосте небольшой парашют для вывода самолета из плоского штопора. Еще был вариант с перемещаемым грузом. Но предложения отклонили из соображений экономии. Бабы если что, еще нарожают.
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І шо вони там хочуть винюхати? Якщо дозволили, то відімкнули всю апаратуру на той час і ввійшли в радіомовчання. А візуально можна подивитись і з космосу.
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Це, за умови того, що є чим дивитись з космосу...
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Новость ни о чем,они и с googl map могут посмотреть на пентагон и белый дом и дом трампа
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При этом получить гораздо больше информации ..
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уже представляю заголовки в ватной прессе типа: расийские ВКС пролетели на Вашингтоном абсолютно незамеченными!
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Россия под прикрытием учений "Запад-2017" начала масштабное перемещение техники вдоль европейской границы - Германия помнит про пакт Пакт Молотова-Риббентропа
и старается не провоцировать Московию ,припевая при этом что Крым это Мордовия, а Тузла спорная территория между Турцией и Мордовией.
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Что за дебильная тема для разговора, в недрах какого, отягощенного недугом разума возникла идея, что соблюдение положений подписанных договоров может нанести какой то урон репутации Трампа? Для какого то мокши это конечно может представиться бохатырской удали путенха, но нам то что до этого?
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зная редкостную вспыльчивость и придурковатость Трампа,да еще и то,что он из-за Северной Кореи вообще в неадеквате,то рашики нарвутся реально на войну. Хотя вчера по ОРТ идиоты рузгие писали: Северная Корея,мы с тобой....
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хуже. Бескрайняя помойка ,населенная биомусором
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Це одна з їхніх скреп: Вьетнам, мьі с тобой. Куба, мьі с тобой. Сирия, мьі с тобой і далі по списку.
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США открыты для всех и ничего не скрывают и не боятся, потому что демократическая страна. Представляю взрывы кацапских пуканов, если самолет НАТО пролетит над кремлем
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Это не сенсация. Договор об "Открытом небе" существует давно и выполняется. Например в июне такой полёт провели над Рашкой совместно Украина и США. Вот сообщение хуйлопитеков:
С 19 по 24 июня совместная миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
На борту американского самолета наблюдения ОС-135Б, который вылетит с аэродрома Хабаровск (Новый), будут находиться и российские специалисты, отметили в ведомстве.
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором
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И не стремно было,что эта рухлядь на головы упадёт?
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До речі, цивільні Ту-154 давно не пускають у аеропорти ЄС і США, бо вони не відповідають нормам екології і шумності. Чому ж тоді пустили у Вашингтон??? Чи просто у кацапів досі немає шпійонського Супержета чи чогось новішого за Ту-154???
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...Угрохали: в Приватбанке начали торговать мылом и шампунемРоссийский самолет-разведчик пролетел над зданиями Пентагона, Капитолия и ЦРУ в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 6815
Угрохали: в Приватбанке начали торговать мылом и шампунемВ сеть попало фото необычного отделения ныне национализированного ПриватбанкаФотографию опубликовал на своей странице в Facebook IT-специалист Вадим Жуков.На фото одесское отделение банка, с кассой которого продают косметику - шампуни и кремы. Сам Жуков отреагировал на данное «совмещение» довольно иронично: «Приватбанк начинает превращаться в Укрпошту. Когда в серьезном банке начинают торговать шампунями и кремами - банку хана…».Позже публикацией Жукова поделился и украинский телеведущий Александр Дубинский. Правда, журналист был более острый в оценках нынешнего руководства финучреждения.«Когда не умеешь продавать банковские продукты, поэтому продаёшь косметику.. Одесса. Приватбанк. Наши дни. Кстати, думаю, хорошо бы пошла туалетная бумага. Г. - государство», - написал Дубинский.Читайте также: Мы должны бы уже 20 лет жить в нормальных условияхА пользователь Денис Гончаров саркастично отметил, что некоторые услуги онлайн-банкинга теперь доступны и в реальной жизни, проиллюстрировав свое утверждение скриншотом из официального приложения Приватбанка, где можно купить косметику.Российский самолет-разведчик пролетел над зданиями Пентагона, Капитолия и ЦРУ в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 2907

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Точно такое же у нас филиал магазина орифлейм
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"Когда не умеешь продавать банковские продукты, поэтому продаёшь косметику... Кстати, думаю, хорошо бы пошла туалетная бумага", - написал он.
Напомним, за январь-июнь «Приватбанк» закончил с убытком 2,908 млрд гривен против прибыли 531 млн гривен за соответствующий период 2016 года.
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Если кто-то думает, что Коломойша был таким эффективным собственником, то пусть почитает о том, как он постоянно вымогал у государства рефинансирование, шантажируя всех тем, что крах крупнейшего системного банка повлечет за собой необратимые последствия для экономики страны. Это пирамида финансовая была, где вкладчиков привлекали ничем не обеспеченными высокими процентными ставками, а расплачивались с ними деньгами новых депозитариев. Когда же денег не хватало, бежали в НБУ и требовали огромные суммы на покрытие задолженности. Да, все у них было красиво и удобно, но это просто замануха такая, чтобы побольше привлечь клиентов. Естественно, долго все это продолжаться не могло, вот Коломойша и по-быстрому "п'ятами накивав", а вы, дурные хохлы, теперь все за меой разгребайте...
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Да приват превращается в клоаку.
И персонал уже не тот,сидят трындят,вечно пластика нету.А если просишь помочь с оплатой комуслуг,то ответ один ну вы там сами разберитесь.
Качество услуг упало в разы.А тут еще шампунь с вазелином продавать начали.
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Рисковые, однако, там в Пентагоне парни! Пустить такую развалюху, как кацапский ту-154, летать над госучреждениями?
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В свою очередь Пентагон, Капитолий, Центральная разведка, да и чё уж там - весь Вашингтон, наблюдали за российским самолётом-разведчиком по чёрному следу копоти в небе и падающим на землю гайкам, обрывкам изоленты, пивным бутылкам и "лишним" деталям самолёта...
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Да,ещё подводная лодка проплыла и куча таков прошла,только не кто не заметил"ИХТАМНЕТ" же.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссийский самолет-разведчик пролетел над зданиями Пентагона, Капитолия и ЦРУ в Вашингтоне. ВИДЕО
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