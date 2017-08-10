 Землетрясение в Китае: число пострадавших увеличилось до 340. ВИДЕО

Число пострадавших при землетрясении, которое произошло в юго-западной части Китая в провинции Сычуань (округ Цзючжайгоу) возросло до 340 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Также известно о том, что около 40 пострадавших находятся в критическом состоянии. По последним данным, 19 человек погибли.

Напомним, 8 августа в провинции Сычуань в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера. Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения 217 человек пострадали. Пропавшими без вести считаются около 100 человек, поэтому количество жертв может увеличиться.