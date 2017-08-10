 Военная прокуратура Западного региона потеряла единственное вещественное доказательство в деле об убийстве "майдановцев" в Хмельницком, - Горбатюк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире ZIK.
По его словам, по гильзе можно было определить, кто и из какого оружия убил митингующих возле Управления СБУ в Хмельницкой области 19 февраля 2014 года.
"Мы ходатайствовали о назначении служебного расследования по этому поводу к Генеральному прокурору. Оно было назначено, но назначено для проведения в прокуратуру Западного региона, то есть именно тем, кто и допустил потерю именно этого вещественного доказательства", - рассказал он.
По его словам, военная прокуратура Западного региона выдвинула версию, что первое убийство совершили не работники СБУ, а митингующие. "Предварительные выводы, которые сделаны следователями военной прокуратуры: будто бы выстрел совершил кто-то из протестующих, который находился в том же пристроенном помещении в помещении СБУ. Это вообще, по моему мнению, на голову не налазит", - сказал Горбатюк.
Он считает, что следствие по хмельницкому Майдану проводили предвзято и с нарушением требований Уголовного процессуального кодекса: "Вместо объективного расследования через три года мы получаем не просто расследование с чистого листа, а расследование с разборкой завалов".
Напомним, 19 февраля 2014 года возле Управления СБУ в Хмельницкой области во время пикета здания застрелили двух человек - 71-летнюю Людмилу Шеремет и 21-летнего Дмитрия Пагора. Еще четверо митингующих получили огнестрельные ранения. Вину за содеянное тогда публично взял на себя глава управления Виктор Крайтор.
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