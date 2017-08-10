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 Общество
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 Военная прокуратура Западного региона потеряла единственное вещественное доказательство в деле об убийстве "майдановцев" в Хмельницком, - Горбатюк. ВИДЕО

горбатюк

Следствие военной прокуратуры Западного региона потеряло единственную неповрежденную гильзу с признаками идентификации с места убийства участников Майдана в Хмельницком в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире ZIK.

По его словам, по гильзе можно было определить, кто и из какого оружия убил митингующих возле Управления СБУ в Хмельницкой области 19 февраля 2014 года.

"Мы ходатайствовали о назначении служебного расследования по этому поводу к Генеральному прокурору. Оно было назначено, но назначено для проведения в прокуратуру Западного региона, то есть именно тем, кто и допустил потерю именно этого вещественного доказательства", - рассказал он.

По его словам, военная прокуратура Западного региона выдвинула версию, что первое убийство совершили не работники СБУ, а митингующие. "Предварительные выводы, которые сделаны следователями военной прокуратуры: будто бы выстрел совершил кто-то из протестующих, который находился в том же пристроенном помещении в помещении СБУ. Это вообще, по моему мнению, на голову не налазит", - сказал Горбатюк.

Он считает, что следствие по хмельницкому Майдану проводили предвзято и с нарушением требований Уголовного процессуального кодекса: "Вместо объективного расследования через три года мы получаем не просто расследование с чистого листа, а расследование с разборкой завалов".

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Напомним, 19 февраля 2014 года возле Управления СБУ в Хмельницкой области во время пикета здания застрелили двух человек - 71-летнюю Людмилу Шеремет и 21-летнего Дмитрия Пагора. Еще четверо митингующих получили огнестрельные ранения. Вину за содеянное тогда публично взял на себя глава управления Виктор Крайтор.

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Как там Матиос и луцику - нормально спиться, совесть не мучает? С-ки.
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Ха,это даже не олЕни - Олени , а кОни - кОныкы (причём конкретные). И такие на полном серьёзе: взяли и "потеряли" ? Пидары.
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шо, первый раз что ли? Негодяща прокуратура. Только крадет, толку с неё 0. Одни минуса - все теряет. Нафиг она надо? Всех прокуроров уволить. От бомжей вреда нет.
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Что может украсть прокурор? Туалетную бумагу в сортире разве что или канцтовары. Ну мебель ещё вынести из кабинета. Взяточники - не воры, статья другая.
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Может у Пшонки надо поинтересоваться, "Что может украсть прокурор?"


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Служебное расследование должны провести немедленно. Все ответственные лица до определения виновного должны быть отстраненны от работы.
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У Жванецкого круче. А особенно когда он поливал грязью независимость Украины. Так, что ваши предпочтения понял.
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Ты когда сначала топишь за порошенко, луценко и матиоса, а теперь типа "гневно" требуешь наказания всех ответственных и виновных, Жванецкий тебе и в подмётки не годится.
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Жаль, ребят не вернуть . Слов нет. 54% безответственных дебилов сделали туалет на смертях не только этих пацанов, но и всех жертв на пути к свободе и справедливости . Порохоботы, будьте прокляты!
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з огляду на репутацію Бариги,інакше не могло бути.Адже він ні за що не відповідає і ні на що не впливає.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВоенная прокуратура Западного региона потеряла единственное вещественное доказательство в деле об убийстве "майдановцев" в Хмельницком, - Горбатюк. ВИДЕО
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