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 Керченский мост и трасса "Таврида": оккупанты массово сносят дома и выселяют людей. ВИДЕО

Российские власти сносят имущество жителей оккупированного Крыма для строительства Керченского моста и ведущей к нему федеральной трассы "Таврида".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, первыми потеряли свои дома из-за будущего Керченского моста 80 семей, живших по улице Цементная Слободка в Керчи. Крымские "чиновники" обещали им равноценное жилье, но в новых домах люди жалуются на протекающую канализацию, плесень и дыры в стенах. Им до сих пор не выдали документы на новое жилье: люди все еще зарегистрированы на Цементной Слободке. Компенсации за потерянное жилье они пока не получили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты засыпят землей античный курган для строительства дороги к Керченскому мосту. ФОТО



Следующим препятствием для строительства подъездных путей к будущему мосту стали керченские дачи садового некоммерческого товарищества "Залив". На днях часть этих дач сравняли с землей. Дачники рассказывают, что не успели вывезти отсюда свое имущество, поскольку им не дали достаточно времени. Они говорят, что "крымские власти" не выплачивают им обещанную компенсацию и занижают стоимость их участков.



В ближайшее время еще несколько объектов снесут и закатают под асфальт. Согласно распоряжению российского "правительства Крыма", трасса "Таврида" будет также пролегать по территориям Ленинского, Кировского, Белогорского, Симферопольского и Бахчисарайского районов. По ним утверждены проекты межевания территорий.

Ради строительства трассы решили изъять 100 участков и объектов недвижимости, которые находятся в частной собственности либо пользовании граждан и юридических лиц. Больше всего изымают в селах Донское, Трудовое, Совхозное, Урожайное и Перово Симферопольского района.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост"

Среди объектов, предназначенных к сносу при строительстве трассы, оказались стеллы сельхозпредприятий, стелла "Белогорский район" и памятник солдату.

Изначально трассу "Таврида" собирались запустить к концу 2018 года, но затем срок отодвинули до 2020 года.








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Компенсации за потерянное жилье они пока не получили - всего хорошего, крепчаитес, просто денег теперь нет - кстати, а ведь и не предвидитса, судьба такая русским и их подхлебникам.
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Хотите знать судьбу Керченского моста? Посмотрите на Зенит-арена....
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Це в Украіні з ними панькалися: натє вам автономію, майте руцьку мову, податки не обов'язкові. Тіки щоб задоволені були .
А нарасєі усі живуть , як у тюрмі . Відчуйте різницю 😈
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Среди объектов, предназначенных к сносу при строительстве трассы, оказались ... и памятник солдату.

Источник: https://censor.net.ua/v451128


Кацапы,а как же "скрепы","деды-ваивали" и прочая ваша лабуда?
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ну так русня накатила перед сносом за дидов вытиранов которые в роа - рона ваивале.
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"Введи войска" кричали?
Будьте же вы всю жизнь в печали!
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бабка рассмешила которая требовала книжек... Будут вам книжки и справки выдавать в поезде на Магадан...
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Страна, собирающаяся в изоляции построить Керченский мост....

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Цензор.НЕТВидеоОбществоКерченский мост и трасса "Таврида": оккупанты массово сносят дома и выселяют людей. ВИДЕО
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