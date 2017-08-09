 Керченский мост и трасса "Таврида": оккупанты массово сносят дома и выселяют людей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, первыми потеряли свои дома из-за будущего Керченского моста 80 семей, живших по улице Цементная Слободка в Керчи. Крымские "чиновники" обещали им равноценное жилье, но в новых домах люди жалуются на протекающую канализацию, плесень и дыры в стенах. Им до сих пор не выдали документы на новое жилье: люди все еще зарегистрированы на Цементной Слободке. Компенсации за потерянное жилье они пока не получили.
Следующим препятствием для строительства подъездных путей к будущему мосту стали керченские дачи садового некоммерческого товарищества "Залив". На днях часть этих дач сравняли с землей. Дачники рассказывают, что не успели вывезти отсюда свое имущество, поскольку им не дали достаточно времени. Они говорят, что "крымские власти" не выплачивают им обещанную компенсацию и занижают стоимость их участков.
В ближайшее время еще несколько объектов снесут и закатают под асфальт. Согласно распоряжению российского "правительства Крыма", трасса "Таврида" будет также пролегать по территориям Ленинского, Кировского, Белогорского, Симферопольского и Бахчисарайского районов. По ним утверждены проекты межевания территорий.
Ради строительства трассы решили изъять 100 участков и объектов недвижимости, которые находятся в частной собственности либо пользовании граждан и юридических лиц. Больше всего изымают в селах Донское, Трудовое, Совхозное, Урожайное и Перово Симферопольского района.
Среди объектов, предназначенных к сносу при строительстве трассы, оказались стеллы сельхозпредприятий, стелла "Белогорский район" и памятник солдату.
Изначально трассу "Таврида" собирались запустить к концу 2018 года, но затем срок отодвинули до 2020 года.
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А нарасєі усі живуть , як у тюрмі . Відчуйте різницю 😈
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Источник: https://censor.net.ua/v451128
Кацапы,а как же "скрепы","деды-ваивали" и прочая ваша лабуда?
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Будьте же вы всю жизнь в печали!
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