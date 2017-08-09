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 С бойцом 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Иванушкиным простились в Кривом Роге. ВИДЕО

В Кривом Роге простились со старшим наводчиком противотанкового взвода 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Иванушкиным, погибшим на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

7 августа вблизи Марьинки 30-летний солдат-контрактник погиб от пули снайпера. Провести воина в последний путь пришли почти 150 горожан - родные, друзья и побратимы.



Решением городских властей Иванушкина посмертно наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом III степени". Похоронили бойца на Аллее Героев Центрального кладбища Кривого Рога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На завтра в Кривом Роге объявлен траур по бойцу Вячеславу Иванушкину

У Вячеслава осталась жена и маленький сын.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС бойцом 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Иванушкиным простились в Кривом Роге. ВИДЕО
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