 С бойцом 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Иванушкиным простились в Кривом Роге. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
7 августа вблизи Марьинки 30-летний солдат-контрактник погиб от пули снайпера. Провести воина в последний путь пришли почти 150 горожан - родные, друзья и побратимы.
Решением городских властей Иванушкина посмертно наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом III степени". Похоронили бойца на Аллее Героев Центрального кладбища Кривого Рога.
У Вячеслава осталась жена и маленький сын.
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