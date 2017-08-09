 "Ты чето не понял или шо?!", - пьяный водитель ударил патрульного во время оформления протокола в Черкассах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, водитель вел себя во время оформления документов достаточно спокойно, поэтому удар был достаточно неожиданным. Момент удара виден на шестой минуте записи инцидента. Патрульные быстро отреагировали и нейтрализовали нападавшего.
Внимание полицейских водитель привлек, двигаясь на автомобиле со спущенным колесом. При проверке он оказался не трезв, документы на право управления и на автомобиль отсутствовали.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. По факту инцидента начато уголовное производство. Читайте также: До конца года в полицию планируют набрать 5,5 тыс. патрульных, - Князев
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десь приблизно такий - гр. Н при спробі вдарити поліцейського чуть-чуть помер)
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за такие вещи должен быть срок.
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