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 "Ты чето не понял или шо?!", - пьяный водитель ударил патрульного во время оформления протокола в Черкассах. ВИДЕО

В Черкассах во время оформления документов пьяный водитель ударил патрульного полицейского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, водитель вел себя во время оформления документов достаточно спокойно, поэтому удар был достаточно неожиданным. Момент удара виден на шестой минуте записи инцидента. Патрульные быстро отреагировали и нейтрализовали нападавшего.

Внимание полицейских водитель привлек, двигаясь на автомобиле со спущенным колесом. При проверке он оказался не трезв, документы на право управления и на автомобиль отсутствовали.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. По факту инцидента начато уголовное производство.
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Напад при виконанні. Спробував би він зробити це в Штатах.
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якщо б він це зробив в США то заголовок був би інакший)
десь приблизно такий - гр. Н при спробі вдарити поліцейського чуть-чуть помер)
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пьянь резвится на дорогах.
за такие вещи должен быть срок.
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срочно ...в принудительном порядке---ВСЕХ наших полицаев отправить на стажировку в Лос -Анджелес!!!
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полицаи какие то добрые, надо было ему ребра поломать.. все.
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срочно ...в принудительном порядке---ВСЕХ наших полицаев отправить на стажировку в Лос -Анджелес!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ты чето не понял или шо?!", - пьяный водитель ударил патрульного во время оформления протокола в Черкассах. ВИДЕО
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