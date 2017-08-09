 "После четырех приходов СПГ, мы решили это безобразие устранить и загнали их под землю, чтобы они не шалили", - бойцы ВСУ о ночном бое возле Бутовки. ВИДЕО

"После четырех приходов СПГ по моим позициям, мы решили это безобразие устранить. Поэтому был нанесен огневой удар противнику. Загнали его под землю так, чтобы они не шалили. Мелкие огрызания были, но мы не работаем по полям как они", - рассказал о ночном бое один из воинов.
Бойцы не уточнили какой тип оружия применяли при ответном ударе.
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Видимо хлопцы из рогаток сепаров накрыли не иначе.
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И не надо. Пусть это будет сюрпризом.(С)
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