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 Политика Украины, Общество
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 "После четырех приходов СПГ, мы решили это безобразие устранить и загнали их под землю, чтобы они не шалили", - бойцы ВСУ о ночном бое возле Бутовки. ВИДЕО

Украинские бойцы возле шахты "Бутовка" нанесли ответный удар по российским наемникам, открывших огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, решение о нанесении удара было принято после ночного обстрела из гранатометов.

"После четырех приходов СПГ по моим позициям, мы решили это безобразие устранить. Поэтому был нанесен огневой удар противнику. Загнали его под землю так, чтобы они не шалили. Мелкие огрызания были, но мы не работаем по полям как они", - рассказал о ночном бое один из воинов.

Бойцы не уточнили какой тип оружия применяли при ответном ударе.
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Лупите этих сук так, как это умеете только вы! Слава вам, ребятки и восхищение!
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молодці хлопці, здоров"я вам і захисту від поранень !!!
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Вася руины только там, куда пришел русский мир, остальная Украина живет нормально
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Зрада. Порошенко не даёт воинам стрелять, уничтожает патриотов!
Видимо хлопцы из рогаток сепаров накрыли не иначе.
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Загнать гадов в шахту и вхгд подорвать,молодцы ребята.Дай Вам Бог здоровья и удачи.
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Браво парни!!!!Честь и хвала вам!!Загоняйте их под землю чтоб уже там и оставались!!Слава Украине!!Героям Слава!!Вами любуется вся Украина!!!
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А то ПРИВЫКЛИ, получили Сдачи, другим Солдатам Удачи НАУКА. (непонятно "под землю", это - в окопы? или - вообще РАСПЛЮЩИЛИ? (хотели ПОВОЕВАТЬ-Пострелять, вот получите, а то привыкли в одну сторону. (минские хрен знает, что -> "ДОГОВОРЕННОСТИ" = тупо куча букв за деньги налогоплательщиков.)
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Бойцы не уточнили какой тип оружия применяли при ответном ударе Источник: https://censor.net.ua/v451078

И не надо. Пусть это будет сюрпризом.(С)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"После четырех приходов СПГ, мы решили это безобразие устранить и загнали их под землю, чтобы они не шалили", - бойцы ВСУ о ночном бое возле Бутовки. ВИДЕО
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