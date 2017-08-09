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 Холодницкий о деле Розенблата и Полякова: "Я ориентирую прокуроров на сентябрь завершить следствие. Нечего раскачивать". ВИДЕО

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ориентирует подчиненных завершить следствие в так называемом янтарной деле Розенблата-Полякова уже в сентябре текущего года.

Об этом он сказал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Пока следствие продолжается. Я прокуроров ориентирую на сентябрь его уже завершать. Нечего раскачивать", - сказал Холодницкий.

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"Подозреваемый Розенблат обратился к суду с ходатайством о возвращении некоторых вещей, изъятых во время обысков. Здесь очень интересная ситуация: вчера частично было удовлетворено одно ходатайство, но удовлетворено в той части, что возврату подлежат те документы, которые постановлением детектива еще 26 июля уже были признаны такими, что не имеют значения для материалов производства. Они уже были готовы для возвращения Розенблату. Однако адвокаты подозреваемого и он сам за этими документами не явились, но подали в суд ходатайство о возврате именно этих документов", - добавил Холодницкий.

По его словам, в отношении других документов, а именно: тех, которые имеют значение для дела, суд согласился с позицией стороны обвинения и оставил эти документы в распоряжении САП и НАБУ.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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а потом за дело возьмется печерский суд
самый гуманный и справедливый в мире)
кернеса уже 4-ый год судят, так он даже не депутат)
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Да чхать они хотели, вон Поляков даже браслет носить не хочет. Нет в стране правосудия.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХолодницкий о деле Розенблата и Полякова: "Я ориентирую прокуроров на сентябрь завершить следствие. Нечего раскачивать". ВИДЕО
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