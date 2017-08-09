 "Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, основой сюжета пропагандистов Кремля стал фестиваль "Бандерштат", который проводится в на Волыни с 2007 года. Пропагандисты вспомнили "волынскую резню", переименование улиц в украинских городах в честь героев УПА и рассказали о новых критериях отбора украинских чиновников "во львовском отделении Минюста".
"Назвать дату рождения Степана Бандеры, год принятия первой конституции Филипа Орлика и спеть гимн УПА", - назвали пропагандисты три главных требования к кандидатам в чиновники. Смотрите также: "Наша земля - наши Герои" - по городам Украины прошли акции по поводу 108 годовщины рождения Степана Бандеры. ФОТОрепортаж
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Пилот упавшего под Рязанью вертолёта Ми-28Н был неоднократно изнасилован после падения (по Фрейду - мечты расеян))
Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» пилотажной группы «Беркуты» был сбит из противотанкового ружья украинской диверсионно-разведывательной группой во время авиашоу на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Один из пилотов погиб, второй госпитализирован в удовлетворительном состоянии, следствию ещё предстоит выяснить каким образом за время после падения вертолёта и появлением спасательных служб на месте катастрофы героя-пилота успели изнасиловать и поменять местами ягодицы и голову.Как стало известно, украинская ДРГ заняла позиции в лесу за две недели до проведения авиашоу. Чтобы не «светиться» террористы питались одними листьями и салом. Ведётся следствие, по горячим следам группу преследуют три батальона стройбата и один лесник. На месте падения вертолёта обнаружен флаг Украины с надписью «Мы вам, суки, за майдан отомстим!».По странному совпадению сегодня проходит гей-акция «Большая охота», на которой геи многих стран отправляются на вечернюю охоту за представителями вооруженных сил Российской Федерации.За это лето мы потеряли почти десяток самолетов, два десятка десантников, а корабли не работают даже на парадах и при президенте. Мы не знаем как у Обамы получается это, но мы обязательно отомстим, ведутся следственные работы.
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пока рузького мальчика не разопнешь - в чиновники не возьмут.
хорошо хоть эпилепсичных пенсионерок не заставляют ... уговаривать: так сказать - воплощать мечты расеян))
https://roissya24.net/news/russia/luffensex/
Пилот упавшего под Рязанью вертолёта Ми-28Н был неоднократно изнасилован после падения
Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» пилотажной группы «Беркуты» был сбит из противотанкового ружья украинской диверсионно-разведывательной группой во время авиашоу на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Один из пилотов погиб, второй госпитализирован в удовлетворительном состоянии, следствию ещё предстоит выяснить каким образом за время после падения вертолёта и появлением спасательных служб на месте катастрофы героя-пилота успели изнасиловать и поменять местами ягодицы и голову.Как стало известно, украинская ДРГ заняла позиции в лесу за две недели до проведения авиашоу. Чтобы не «светиться» террористы питались одними листьями и салом. Ведётся следствие, по горячим следам группу преследуют три батальона стройбата и один лесник. На месте падения вертолёта обнаружен флаг Украины с надписью «Мы вам, суки, за майдан отомстим!».По странному совпадению сегодня проходит гей-акция «Большая охота», на которой геи многих стран отправляются на вечернюю охоту за представителями вооруженных сил Российской Федерации.За это лето мы потеряли почти десяток самолетов, два десятка десантников, а корабли не работают даже на парадах и при президенте. Мы не знаем как у Обамы получается это, но мы обязательно отомстим, ведутся следственные работы.
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Да вот такая мы хунта, гурманистая)))
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Кстати, а знаете почему кремляди так боятся Бандеру? Не Донцова, не Шухевича или еще кого, а именно С. Бандеру.
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Причем так, чтоб даже нельзя просмотреть было! )))))))))))))
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А все просто. В отличие от Донцова и прочих настоящих адептов нацизма, в данном случае украинского, Бандера был первым украинским НЕ нацистом, а националистом. В его работах черным по белому написано о полнейшем и абсолютном межэтническом мире и гармонии в Украине. Фактически он первый, кто говорил о том, что этническое происхождение не имеет никакого смысла, а вот национальное самосознание, понимание того факта, что ты просто часть общества, означает абсолютно все для формирования нормального и успешного общества. Вот именно это было смертельным для кремлядских обитателей весь 20-ый век, да и сейчас то же. И мои побратимы, этнические поляки, русские, евреи и т.д. ярко продемонстрировали эту идею на практике.
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Украина подготовила для подачи в международный суд иск против России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
В так называемом Большом договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд", - сказал Пристайко. Пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, Украине есть за что ее судить, подчеркнул он.
В 2018 году заканчивается его действие и Украина не будет продлевать этот договор.
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Что это за лядство "Антифашистский комитет", который явно работает на российских фашистов?
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Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів -
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому,
Тверді, міцні, незламні мов ґраніт -
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати -
Заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати
Як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди -
Не сміє брат на брата йти у бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину
Наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину -
Нам Україна вище понад все!"
Веде нас в бій борців упавших слава -
Для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українськая Держава -
Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.
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https://www.youtube.com/watch?v=nMS6QfdmcdY
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Внимание, впечатлительным и брезгливым не читать
Московская художница напоила гостей выставки менструальной кровью
Московская художница, работающая под псевдонимом Полина Музыка, рассказала, что сделала проект для выставки современного искусства, разлив по стаканчикам красное вино и добавив туда свою менструальную кровь, а на столе разместив экспликацию, в которой рассказывалось о поверьях про приворот на таком снадобье. Невнимательные посетители выставки разобрали и выпили вино за 15 минут.
http://kolokolrussia.ru/novosti/moskovskaya-hudojnica-napoila-gostey-vstavki-menstrualnoy-krovu
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А лента набої поспішно подає.
Лента за лентою набої подавай,
Український повстанче в бою не відступай.
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у кацапні не просто пригорає, там вже прям реактивна тяга)))
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А ещё - сдать три литра крови "рускаязычных младенцаф", вязанку "замордованых снигирей", берёзовое полено, метнуть с 30ти метров балалайку в самовар и расколоть ребром ладони матрёшку...
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- Ну, треба випити чарку горілки, прочитати на пам"ять "Заповіт" Шевченка, проспівати гімн УПА, вклонитися портретам Бандери та Шухевича, зарубати сокирою десять "москалів", застрелити п"ятьох "кацапів", і втопить у відрі з водою кота...
- Тьху на вас! А кота навіщо?!
- Поздоровляємо! Ви пройшли перевірку і Вас зараховано...
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