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Все про:Бандера (707) Кремль (495) пропаганда (2185)

 "Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты снова рассказали россиянам о "тотальной бандеризации" Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основой сюжета пропагандистов Кремля стал фестиваль "Бандерштат", который проводится в на Волыни с 2007 года. Пропагандисты вспомнили "волынскую резню", переименование улиц в украинских городах в честь героев УПА и рассказали о новых критериях отбора украинских чиновников "во львовском отделении Минюста".

"Назвать дату рождения Степана Бандеры, год принятия первой конституции Филипа Орлика и спеть гимн УПА", - назвали пропагандисты три главных требования к кандидатам в чиновники.

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Смотрите также: "Наша земля - наши Герои" - по городам Украины прошли акции по поводу 108 годовщины рождения Степана Бандеры. ФОТОрепортаж
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Не будьте наивны! ВОрье за возможность грабить выучит все это с легкостью. Так что оставте хоть что-то святое и незамацанное жульем.
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Не факт. Царев так и не попал в "Криивку",потому как не физически не смог сказать:" Слава Украине")))
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https://roissya24.net/news/russia/luffensex/
Пилот упавшего под Рязанью вертолёта Ми-28Н был неоднократно изнасилован после падения (по Фрейду - мечты расеян))"Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины - Цензор.НЕТ 756

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» пилотажной группы «Беркуты» был сбит из противотанкового ружья украинской диверсионно-разведывательной группой во время авиашоу на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Один из пилотов погиб, второй госпитализирован в удовлетворительном состоянии, следствию ещё предстоит выяснить каким образом за время после падения вертолёта и появлением спасательных служб на месте катастрофы героя-пилота успели изнасиловать и поменять местами ягодицы и голову.Как стало известно, украинская ДРГ заняла позиции в лесу за две недели до проведения авиашоу. Чтобы не «светиться» террористы питались одними листьями и салом. Ведётся следствие, по горячим следам группу преследуют три батальона стройбата и один лесник. На месте падения вертолёта обнаружен флаг Украины с надписью «Мы вам, суки, за майдан отомстим!».По странному совпадению сегодня проходит гей-акция «Большая охота», на которой геи многих стран отправляются на вечернюю охоту за представителями вооруженных сил Российской Федерации.За это лето мы потеряли почти десяток самолетов, два десятка десантников, а корабли не работают даже на парадах и при президенте. Мы не знаем как у Обамы получается это, но мы обязательно отомстим, ведутся следственные работы.
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Але ж не повністю. Ще треба розіп'яти снігура, засмажити "руццкоязичнаго младєнца"...
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День рождения Бандеры знаю, гимн УПА тоже могу спеть. Осталось загуглить год принятия конституции Орлика и можно в чиновники.
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Хунта она такая...А может ещё и в трусиках распять или за рускагаварящий язык подвесить над раскалёнными углями
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это четвертое требование - разве не знаешь?)
пока рузького мальчика не разопнешь - в чиновники не возьмут.
хорошо хоть эпилепсичных пенсионерок не заставляют ... уговаривать: так сказать - воплощать мечты расеян))
https://roissya24.net/news/russia/luffensex/
Пилот упавшего под Рязанью вертолёта Ми-28Н был неоднократно изнасилован после падения "Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины - Цензор.НЕТ 3172
Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» пилотажной группы «Беркуты» был сбит из противотанкового ружья украинской диверсионно-разведывательной группой во время авиашоу на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Один из пилотов погиб, второй госпитализирован в удовлетворительном состоянии, следствию ещё предстоит выяснить каким образом за время после падения вертолёта и появлением спасательных служб на месте катастрофы героя-пилота успели изнасиловать и поменять местами ягодицы и голову.Как стало известно, украинская ДРГ заняла позиции в лесу за две недели до проведения авиашоу. Чтобы не «светиться» террористы питались одними листьями и салом. Ведётся следствие, по горячим следам группу преследуют три батальона стройбата и один лесник. На месте падения вертолёта обнаружен флаг Украины с надписью «Мы вам, суки, за майдан отомстим!».По странному совпадению сегодня проходит гей-акция «Большая охота», на которой геи многих стран отправляются на вечернюю охоту за представителями вооруженных сил Российской Федерации.За это лето мы потеряли почти десяток самолетов, два десятка десантников, а корабли не работают даже на парадах и при президенте. Мы не знаем как у Обамы получается это, но мы обязательно отомстим, ведутся следственные работы.
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не путай. пеной - девушку из мариуполя. а бабку изнасиловать до эпилепсии
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А также, скушать парочку русскоязычных младенцев, и закусить печёными снегирями...
Да вот такая мы хунта, гурманистая)))
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а еще предоставить свежий рецепт блюда из снегирей, наколотить коктейль "кровь младенца" и сдать на права по управлению БТР с прикованной к нему жительницей Славянска
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Лицо у ведущего, уж совсем дебильное какое-то.
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Это да...
Кстати, а знаете почему кремляди так боятся Бандеру? Не Донцова, не Шухевича или еще кого, а именно С. Бандеру.
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Во как москали в штаны наделали!!! Аж весь диалог потерли! ))))))))))))
Причем так, чтоб даже нельзя просмотреть было! )))))))))))))
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Кстати, просьба к админу: если можете, откройте диалог, ибо там ничего страшного не было вообще, зато познавательно - было.
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Повторю текст еще раз )

А все просто. В отличие от Донцова и прочих настоящих адептов нацизма, в данном случае украинского, Бандера был первым украинским НЕ нацистом, а националистом. В его работах черным по белому написано о полнейшем и абсолютном межэтническом мире и гармонии в Украине. Фактически он первый, кто говорил о том, что этническое происхождение не имеет никакого смысла, а вот национальное самосознание, понимание того факта, что ты просто часть общества, означает абсолютно все для формирования нормального и успешного общества. Вот именно это было смертельным для кремлядских обитателей весь 20-ый век, да и сейчас то же. И мои побратимы, этнические поляки, русские, евреи и т.д. ярко продемонстрировали эту идею на практике.
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Слабеет пропаганда плешивого сморчка, забыли о гимне Третьего Рейха.
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и с этими шизонутыми у нас ... большой договор " о мире и дружбе"...
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а знаешь почему его не разрывают?

Украина подготовила для подачи в международный суд иск против России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

В так называемом Большом договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд", - сказал Пристайко. Пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, Украине есть за что ее судить, подчеркнул он.

В 2018 году заканчивается его действие и Украина не будет продлевать этот договор.
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москали снова завидуют, ведь у них самих критерии еще жестче - вмазать стакан компота из под димона, обучить своего ребенка давать сосать пуп вождю и делом соответствовать репутации обидчиков монаха Филофея, известных своим мужеложеством...
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Смех смехом, а ушлые кацапы точно выучат на всякий случай дату рождения Бандеры и гимн УПА.
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кацапам в этом сложнее. там нужно с детства посещать кружки лепки петухов из разных вязких материалов
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Кто-нибудь знает, кто такой Александр Кононович?
Что это за лядство "Антифашистский комитет", который явно работает на российских фашистов?
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Комуняка, работает на зюганова, а получает от хуйла, как и губошлёп, надеюсь в курсе кто такой губошлёп.
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А вот гимн:

Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів -
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і гнів на ворогів.

І ось ідемо в бою життєвому,
Тверді, міцні, незламні мов ґраніт -
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець - той здобуває світ.

Не хочемо ні слави ні заплати -
Заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати
Як жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди -
Не сміє брат на брата йти у бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду для усіх єдину
Наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину -
Нам Україна вище понад все!"

Веде нас в бій борців упавших слава -
Для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українськая Держава -
Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.
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Пид цим видео навить коментари видключени,бо типае ,мабуть,вату "ни па-децки"
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Чудова пісня... Я нею "вату" "тролю"... Даю прочитать, говорю, що її пропонують взяти, як Гімн ЗСУ. Починають хвалить, що доба, бо там нічого про Бандеру нема і про УПА. Тоді повідомляю, що ця пісня з 1929 року і є "Гімн УПА"... І тут їх починає корчить, як чорта від свяченої води...
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Меня интересует, кто эту шлюху вообще в Украину впустил? Кто, этот предатель.
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вам кацапським свиням не зрозуміти, як може тисяча співати, а ще й знати на память піснь! Бо Ви тупі як кози в чечні, яких жарять чічі.
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Вам то какое дело? Украина отдельное,слава Богу,от рф государство.Что за сучья страна?
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ну у цапов все покруче..

Внимание, впечатлительным и брезгливым не читать

Московская художница напоила гостей выставки менструальной кровью
Московская художница, работающая под псевдонимом Полина Музыка, рассказала, что сделала проект для выставки современного искусства, разлив по стаканчикам красное вино и добавив туда свою менструальную кровь, а на столе разместив экспликацию, в которой рассказывалось о поверьях про приворот на таком снадобье. Невнимательные посетители выставки разобрали и выпили вино за 15 минут.

http://kolokolrussia.ru/novosti/moskovskaya-hudojnica-napoila-gostey-vstavki-menstrualnoy-krovu
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День рождения это-го Человека Украина должна отмечать как государственный праздник А мнение всяких пидерастов не должно Нас интересовать
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Один вопрос:почему пропагандонское говно из РТР спокойно лазит по улицам Киева?Где наше Сбу?
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Если в Украине фашизм ,то почему, этих так называемых антифашистов, еще не стрельнули в Львовском метро???
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Впервые на территории России закон о защите чувств верующих был принят вовсе не на территории современной России. Впервые он был принят на территории, оккупированной немецкими войсками - закон предусматривал штраф до 3000 рублей или заключение до 6 месяцев за оскорбление чувств верующих. Также в ряде случаев священнослужители осуществляли административные функции - в частности, нотариальные и контроль за учебными заведениями. Не говоря уже об их идеологическом использовании оккупационными властями.

"Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины - Цензор.НЕТ 5801
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Кто-то должен ответить, за то, что впустил эту ватную шлюху в Украину.
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Когда Путин награждает вора в законе именными часами, таки он заслужил. Значит в авторитете у пахана. На фото Михась и солнцевские.
"Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины - Цензор.НЕТ 757
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Вже вечір вечоріє, повстанче серце б"є,
А лента набої поспішно подає.
Лента за лентою набої подавай,
Український повстанче в бою не відступай.
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Кацапьё уже и от Орлика кирпичами ср*ть от страха приучают?
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Там сажают за упоминание их собственной конституции. А тут такой экстримизм - аж целый автор Конституции Украины! ))))))
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А що, так і треба... Пилип Орлик не тільки автор першої української Конституції (що старша від французьської та американської), але ще й батько Першого маршала Франції. А якщо вони довідаються, що сідають на літаках не просто в головному аеропорту Франції, "Орлі", а ще й на території його помістя (тому аеропорт так і зветься), то їх взагалі "ковбасить" почне...
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Кацапи таке дивлятья і дрожать, дрооожать кацапи. Думають, ой мляяяя... А якщо серйозно то виника питання, а хто рурнашлюх кацапсячих пускає в Україну та ще й дозволяє ходити біля Київради і таке говорити?
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Не нравится москалям - значит правильной дорогой идем, товарищи.
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Клас)
у кацапні не просто пригорає, там вже прям реактивна тяга)))
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глупое кацапье опять путает ОУН и УПА і нема на то ради
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...ще не все,треба випити келих крові рюзкого немовля,вбити снігіря,згвалтувати епілептичну пенсіонерку,це не все,треба щоб було не меньше 3-х рабів-москалів... ...дійсно дибіли...
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Между прочим они правильно подсказывают, что на работу в государственные структуры необходимо брать, если кандидат знает дату рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и гимн УПА
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"Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА"...

А ещё - сдать три литра крови "рускаязычных младенцаф", вязанку "замордованых снигирей", берёзовое полено, метнуть с 30ти метров балалайку в самовар и расколоть ребром ладони матрёшку...
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А как бы эту журнашлюшку отловить и взять себе в рабство, а?
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...а день, когда сдохнет плешивое ботоксное чмо, объявят днём очищения планеты.
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Тамара Нерсесян так просто приготувала свій сюжет для ПутлєрТБ - куди СБУ дивитись ? А до цього Кононовича - також питань не виникає ?
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Я хоть и живу на украине, и считаю себя ее патриотом, не знаю кто такой Бандера и какие исторические подвиги он совершил. Знаю много из произведений гениального Тараса Шевченко, Леси Украинки. Читал труды Михаила Грушевского, но кто такой Бандера???? Украинский Нестор Махно???? Называть в его честь проспекты, хотя наши соседи поляки из ЕС считают его не лучше Гитлера, не знаю пацаны....... просто не знаю........
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При встрече вырубил бы эту журнашлюху с одного удара без сожалений, но врятли мне так повезёт(((
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- Панове! Я довго придивлявся до вашої організації, до її діяльності, поведінки її членів і думаю, що у мене погляди збігаються з вашими... Які умови до вступу в вашу організацію?
- Ну, треба випити чарку горілки, прочитати на пам"ять "Заповіт" Шевченка, проспівати гімн УПА, вклонитися портретам Бандери та Шухевича, зарубати сокирою десять "москалів", застрелити п"ятьох "кацапів", і втопить у відрі з водою кота...
- Тьху на вас! А кота навіщо?!
- Поздоровляємо! Ви пройшли перевірку і Вас зараховано...
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1709 году Карл XII заключил союз и с гетманом Филиппом Орликом, обязавшись предоставлять помощь Украине в борьбе за её суверенитет и государственность.«Договор Карла XII и Мазепы был договором двустороннего международного характера, он отвечал типу союзного договора двух суверенных независимых государств. С одной стороны выступал шведский король, а с другой - гетман и старшина гетманской Украины. Шведский король гарантировал Украине ее свободный казацкий уклад, все земли и восточные захваченные лютым врагом Украины лапотной Московщиной - ордой, что принадлежали когда-то к Киевской Руси. Мазепа и украинский народ четко поставили вопрос об объединении всех украинских земель в Украину - Русь. В этом они пошли по следам своих предшественников - Богдана Хмельницкого и Карла Х Густава. Швеция ещё в 1657 году гарантировала Богдану Хмельницкому возвращение всех украинских земель захваченные Московским Улусои,лапотной Московией. В договоре специально подчеркивалось, что шведский король ни в коем случае не может претендовать на герб и титул гетмана Украины - Руси. Оба этих элемента играли большую роль в международном государственном праве XVII-XVIII веков, поскольку были тогда символом и внешним признаком суверенности края. Украина имела горький опыт с ужасной лапотной Московщиной ордой, которая своровала старинное название Украины -Русь и в 18 веке придумала себе украинское название Россия ( Русичи по гречески -Росы ) Но под Полтавой произошла страшная трагедия многочисленные оккупационные орды диких москалей кацапов многократно превышающих совместное украино - шведское войско разбили его. И это стало ужасным событием для всего украинского народа, так как Гетманская Украина стала малороссийской колонией проклятых москалей кацапов а миллионы свободных украинцев были уничтожены или стали бесправными хохлами -рабами малороссами - крепостными в ужасной лапотной вражеской империи - орде аж до 1917 года когда Украинский народ вновь восстановил своё родное суверенное Украинское государство - УНР.
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не понимаю, даже если бы так и было бы) им то какая разница))))
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А вот поди ж ты, у себя в стране проблем выше крыши,Сибирь уже под Китаем,в Москве большинство тоже уже приближаеться к неевропейскому,а им неймется от того ,"что там у хохлов"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины. ВИДЕО
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