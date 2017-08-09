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 СБУ завершила обыски в редакции "Страна.ua": изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания. ВИДЕО+ФОТО

Обыск в редакции интернет-издания "Страна.ua", который проводили сотрудники Службы безопасности Украины в четверг с утра, завершен.

Об этом в комментарии журналистам сообщили главред издания Игорь Гужва и его заместитель Светлана Крюкова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

По их словам, обыск в редакции завершен. Правоохранители ничего не изъяли.

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Вместе с тем, по месту жительства журналистов обыски пока продолжаются. У одного из журналистов издания изъята компьютерная техника.

СБУ завершила обыски в редакции Страна.ua: изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания 01

Правоохранители после обыска покидают редакцию издания.

СБУ завершила обыски в редакции Страна.ua: изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания 02СБУ завершила обыски в редакции Страна.ua: изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания 03СБУ завершила обыски в редакции Страна.ua: изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания 04

Светлана Крюкова

СБУ завершила обыски в редакции Страна.ua: изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания 05

Игорь Гужва

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня СБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).

Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.
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у любителей хуйла обязательно перекошенные еблища
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Разворошили гнездо ватных пропагандонов.
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кто первый закукаречит про "свободуслова", тот сепар!
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ваня подтележный, а ты с гариком гужвой бухал, что ли?
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А сколько их ещё таких в Украине.....Только в Раде сидит по разным фракциям, ждут.....колорадские ленточки под матрасами...падлюки.
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Вот говновякающая Бережная уже отработала....меньше на раша ток шоу будут Украину поливать желчью.
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Вот это пиар людям сделали! Было что серенькое и почти никому неизвестное .И вот на тебе!Это бесплатно? Или прейскурант имеется?
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Шоколадка леши эту гниду гражданства Это коллаборант и сепар шош ты сдулся
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у нас в стране московитская крыса, дававший присягу госслужащего и агитировавший за "путинввиди", спокойно продолжает быть мэром миллионника, а Вы о таких мелочах....
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Время уже показало шо шоколадка ни чего поэтому поводу делать не будет Он еще поводит тень на плеть полтора года потом получит копняка и я надеюсь ему сплетут ласты
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Обыск в редакции интернет-издания "Страна.ua", который проводили сотрудники Службы безопасности Украины в четверг с утра, завершен.Об этом в комментарии журналистам сообщили главред издания Игорь Гужва и его заместитель Светлана Крюкова, передает корреспондент Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/v451035
Вау. Машину времени уже изобрели. (09.08.2017 среда)
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Они просто очень медленно искали, с самого 22.06. Недаром же на флешке, изъятой у Гужвы 22.06.2017, секретная информация обнаружилась только 01.08.2017.
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Тобто зникнуть зі світлофорів маргінальні розповсюджувачі газетки "Вести"? А я вже замовив нові балончики "Терен-4М" щоби прискати їм у мармизи.
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давно эту ПИДОрашенскую гавноговорилку нужно прикрыть как и интер,112, нтн нужно национализировать, а этого жидо-кремлевского урода гувжу как минимум лишить гражданства и отправить на Х,,Й, а лучше к бузине.....
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правильно, заодно и всех других тоже разогнать, кроме канала чесных новын, вот тогда заживем)))
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Канал чесних новин також не зовсім адекватний, а народ навчився вже фільтрувати інформацію. На рахунок "жидо" - це занадто, а так все правильно сказав вовка заПППукин.

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этот деятель просто вышиватный тупица, такой же как и ты)))и если сам признаешь, что инфу фильтровать уже приучены, так и фильтруйте ее,или не смотрите, в чем проблема?или надо как в раше сделать--пусть будет одна провластная точка зрения, а остальные будем выживать?если есть нарушения--сбу проверяет и через суд накладываются санкции
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ завершила обыски в редакции "Страна.ua": изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания. ВИДЕО+ФОТО
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