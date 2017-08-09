 СБУ завершила обыски в редакции "Страна.ua": изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания. ВИДЕО+ФОТО

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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По их словам, обыск в редакции завершен. Правоохранители ничего не изъяли.
Вместе с тем, по месту жительства журналистов обыски пока продолжаются. У одного из журналистов издания изъята компьютерная техника.
Правоохранители после обыска покидают редакцию издания.
Светлана Крюкова
Игорь Гужва
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
Напомним, сегодня СБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).
Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.
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Вау. Машину времени уже изобрели. (09.08.2017 среда)
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