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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия РФ (6736) уничтожение (255) донецкий аэропорт (559)

 Уничтожение российской БМП-2 под донецким аэропортом расчетом ПТРК 93-й бригады. ВИДЕО

Восьмого мая 2015 года украинские бойцы уничтожили российский БМП-2 вблизи донецкого аэропорта.

Видеозапись результата прицельного выстрела из ПТРК предал Цензор.НЕТ оператор комплекса - боец 93-й бригады с позывным Фагот, который и произвел успешную атаку.

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Хлопцям респект! але хочеться нового відео і побільше.
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у меня вопрос : почему постоянно кормят старьем в новостях?
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ну вот стали больше размешать - а сколько еще появиться ))
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Чого не працює? Працює... Хромом заходь і не треба ніякого Адобе
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Жаль сам пуск не снят. В комплекте с ПТУРСами должны идти камеры с высоким разрешением.
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Какой смысл это видео выкладывать через два года? Тем более такое. Создается впечатление, что это наше самое громкое достижение.
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коми. ваше самое громкое достижение это кормление бамбасских червей и бродячих собак вашими тушками.
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Отличное видео! Теперь никто не скажет, что это не "вблизи донецкого аэропорта" и не "уничтожение российской БМП-2" Слава Труду!
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да там уже хер определиш кто там сидел бурят или удмурт. пепел и обгорелая собачина с них совершенно одинаковые.
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У Конан Дойля доктор Мортімер відрізняв негра від ескімоса по черепу.
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ну это другой вопрос. русню различить сложно по той причине что они все являются ундеменшами и не подлежат индивидуальной идентификации. разве что касаба выделяет среди людей так это вонь исходящая от него ну и рока и копыта.
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Чому браві сирійські повстанці можуть ледь не щотижня викладати якісне відео бойого використання птрк-ів, А у наших не получається ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУничтожение российской БМП-2 под донецким аэропортом расчетом ПТРК 93-й бригады. ВИДЕО
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