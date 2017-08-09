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Уничтожение российской БМП-2 под донецким аэропортом расчетом ПТРК 93-й бригады. ВИДЕО
Восьмого мая 2015 года украинские бойцы уничтожили российский БМП-2 вблизи донецкого аэропорта.
Видеозапись результата прицельного выстрела из ПТРК предал Цензор.НЕТ оператор комплекса - боец 93-й бригады с позывным Фагот, который и произвел успешную атаку.
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Молодцы мужики!!!!!!!
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