 Холодницкий не исключил других задержаний по делу о хищении средств из проекта "Стена": "Это первый эпизод. Продолжение следует". ВИДЕО

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"Это первый эпизод из этого общего дела. Производство продолжается, не исключаю, что в случае сбора доказательств по другим субъектам последует продолжение. Мы расследуем и доказываем вину конкретных лиц", - сказал руководитель САП.
Отвечая на вопрос о том, в каком статусе проходит по делу экс-руководитель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, Холодницкий отметил, что он не является фигурантом в деле.
"Пока что ни в каком", - сказал чиновник о статусе Назаренко в производстве.
Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".
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Даже его друзей не трогают, того же Кононенко, про схемы которого знают все.
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Скушайте теперь.
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