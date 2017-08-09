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 Политика Украины
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Все про:граница (3121) Холодницкий (361) САП (579)

 Холодницкий не исключил других задержаний по делу о хищении средств из проекта "Стена": "Это первый эпизод. Продолжение следует". ВИДЕО

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий допустил возможность новых задержаний по делу хищения средств, предназначенных для строительства стены на границе с Россией.

Об этом Холодницкий заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

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"Это первый эпизод из этого общего дела. Производство продолжается, не исключаю, что в случае сбора доказательств по другим субъектам последует продолжение. Мы расследуем и доказываем вину конкретных лиц", - сказал руководитель САП.

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Отвечая на вопрос о том, в каком статусе проходит по делу экс-руководитель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, Холодницкий отметил, что он не является фигурантом в деле.

"Пока что ни в каком", - сказал чиновник о статусе Назаренко в производстве.

Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".

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- Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? (c)
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Ловить не переловить, а садить не кого. Одно кумовство в стране. Может главного кума посадить и цепочка круговой поруки лопнет.
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Да чего-то Петю никто не трогает ни старая ГПУ ни новое НАБУ.
Даже его друзей не трогают, того же Кононенко, про схемы которого знают все.
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И смех и грех.Сам проект-полная ж... .Средства в песок.
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Этот проект показывает, что у нас стену не могут элементарно построить. Вот и дожились, что в стране профессиАналы остались только в вопросах воровства. Писец.
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Построить очень даже качественно у нас могут что угодно.Это факт.Дело в абсолютной бесполезности этой "стены" в современных условиях ведения боевых действий.Вот экспертов и инициаторов этой аферы,я бы посадил.Надолго посадил.
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Факт не в том, нужна стена или нет. А в том, что не могут построить. Ну а так по нужности. США от Мексики, Израиль от арабов. Турция. Ну они же то же не дураки раз строят. А у нас с рашкой постоянно фигня такая. И я ж говорю, бабки и ресурсы токо красть могут. А не производить что то. Такая страна, а бюджет как у джибути какого то. А не как в ю.кореи.
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Ну,во-первых,там стена выглядит несколько иначе.Хотя по цене за погонный метр наверное сопоставимы.
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смотрим стену США от мексиканцев нелегалов и забрчик от ДРГ РФ , танков и бтров и улыбаемся
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Готов подписаться под каждым Вашим словом! Тоненькая ниточка вдоль границы с РФ, состоящая из простейшей дороги, жиденького заборчика, убогих оборонительных сооружений, КСП (контрольно-следовой полосы), редких наблюдательных вышек и еще кой-чего по мелочи, за такие деньги нафиг не нужна. Однозначно это коррупционный проект
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Проект-то как раз хороший против контрабанды и незаконного пересечения границы. Кацапскую армию стена, конечно, не остановит.
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Незаконное пересечение госграницы и вся контрабанда идет через таможню.Никакой дурак полями массово не прет.А пара колхозников с продуктами погоды не сделает.
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Бесконечные истории, которые ничем никогда не заканчиваются...
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Дурик розовощекий, кого ты посадил??? кто чалится?? ты будешь работать или фесбучить как твои кураторы -луця и пеця?
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Та ты шо! А с автора проекта начать слабо? Тогда и подельников брать будет легче.
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других Яциков не бывает он там был главный за него и держись
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яЦенюк, аВаков, тУрчинов - это те люди, которые кинули Клич - Деньги на Стену. Заявления НАБУ, без конкретных фамилий, пока что напоминает все предыдущие заявления НАБУ - звон!

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Президент Украины Петя и партия Блок Петра Порошенко честные . Они не грабят бабло со стены заборчика садового . По квотам грабежа Украины это относится к партии Народный фронт . Они грабят с заборчика .
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Чмо Сеня уже купило 12 домов в США за счёт садового заборчика с рашкой
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Молодцы,копайте под них..Даже если власть сейчас использует свой потенциал из "карманных судей".то после ухода порошенковской "гоп-компашки" всё равно будет материал для привлечения к ответственности.Лишь бы у следующего президента оказалась на это воля.
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Собираются очередной раз воровать, а следственные действия по прошлой стройке стены, это пыльная буря в глаза и непосильная лапша на уши. За эти годы скольких посадили?!

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Писали уже года 2 что эта Яйце-стена только для пилежа и строится(и будет еще 10 лет строиться - агрессор, конечно же, будет ждать). Но порохатые всех нещадно спамили и орали про ольгинцев.
Скушайте теперь.
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Самое что нинаесть "другое"задержание это кулювлоба на нары!
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Кролєг-в-лоб, обрізання зробив, пашпорт із зіркою Давида маєш? Бо прокурор-імітатор пригрозив зробити бо-бо!
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Стена это важный стратегический объект и нельзя допускать того,что бы в Миронов время внутри страны было такого рода воровство
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХолодницкий не исключил других задержаний по делу о хищении средств из проекта "Стена": "Это первый эпизод. Продолжение следует". ВИДЕО
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