EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Экономика
  875  39
Все про:авиация (1818) импорт (417) льготы (481) таможня (1416) Гройсман (3259) авиакосмическая отрасль (61)

 "Это то, что нам нужно для развития самолетостроения", - Гройсман о введении таможенных льгот при импорте товаров для авиастроения. ВИДЕО

Правительство проводит заседание впервые за 3 недели.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 9 августа, впервые за последние три недели открылось заседание Кабинета Министров Украины. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что в стране будут введены льготы при импорте деталей для самолетостроения.

Загрузка видео...
По словам премьер-министра. это приведет к уменьшению финансовой нагрузки на предприятия отрасли, а также предоставит дополнительные стимулы для развития.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня мы рассмотрим заявление об увольнении Бальчуна с поста главы "Укрзализныци", - Гройсман

"Это то, что нам нужно для развития самолетостроения. Парламент принял ряд законов, и для развития этих законов мы принимаем необходимые решения ", - сообщил Гройсман.

Решение в первую очередь коснется предприятий, которые разрабатывают, ремонтируют и обслуживают авиатехнику.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Циркова вистава від рішучих рехворматорів триває !!! На манеже -все теже !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому б не відмінити ПДВ, замість ручного роздавання пільг на імпорт? Чому для всіх не зробити імпорт дешевшим на 20%???? Всім іншим виробникам, які імпортують обладнання та матеріали з за кордону не потрібна підтримка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конкретные даты и конкретные острова с подтверждением можешь назвать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я не утверждаю...то ты утверждаешь.поэтому утверждай посерьезнее
 показать весь комментарий
Ответить
 
забув) в новині все було "Правительство проводит заседание впервые за 3 недели.Источник:https://censor.net.ua/v451005"
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кого же вся зрада три предыдущие недели брудом обсыпала и помоями обливала каждый день?почитай ленту-каждый день гройсман
 показать весь комментарий
Ответить
 
а як що серйозно, те що казав гойсман, це смерть Українського товаро-виробника,
хоча він вмер ще до госі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смерть яким товаровиробникам?Ти можеш назвати хоча б одного,хто вмре?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
відповідь була вище, твоєму колезі ! по соєвому цеху!
 показать весь комментарий
Ответить
 
та хорош юлить,чоколадоненавистник .отвечать на вопросы не в состоянии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таможенные пошлины нужно все отменить. Как в Грузии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть старый анекдот : собрание колхозников решает что делать с прибылью. Много предложений. Тут встает дед и говорит - а давайте купим на все гроши хфанеру , сделаем аэропланы и АЙДА С ЭТОГО КОЛХОЗУ.
А ВООБЩЕ Я НАШИ АНЫ ОБОЖАЮ . Слава госпредприятию Антонов. Не дай бог его прихватизировать. Это бриллиант Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Антонов сейчас живет в основном за счет авиаперевозок на Русланах и Мрие. Правительство хочет забрать авиакомпанию себе. Как вы думаете - за счет чего будет жить конструкторское бюро и опытное производство и как долго?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот с гроси и надо спросить . Может хотят обанкротить под азмета?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Барыге понравилось на самолёте летать.Скоро будут самолёты типа барыгАН-2.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Кличко мост харьковский не красит!!!!ржавое все стоит. Или он решил его красить к праздникам, а не для киевлян
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие автобаны в одну полосу лепечет это соевое чучело, а второе такое же постит)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо такое ,кацапа,до тебя автобан не дотянули? .так може ты неперспективный,тебе и одной полосы хватит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Україна має бути самою вільною і привабливою країною для бізнеса і інвестицій!!!Для цього потрібно реально боротись з корупцієюі проводити реальні реформи!! Припинити цю циркову виставу від імітаторів бурхливої діяльності !!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Первым делом, первым делом самолеты...
- Ну а девушки?
- А девушки, потом..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
У МАУ запасные части кончились?
Или грося дольку "Антонова" прикупил/прихватил"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
зашел в википедию ...посмотрел (из любопытства ) на премьер-министров франции (всех) , так там ни одного директора рынка ....че за ху.ня
...сейчас на британских посмотрю ( может там хоть один с камден тауна будет )
 показать весь комментарий
Ответить
 
...и там нету барыг с рынка ...как они живут бедняжки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребята,неужели вам не надоедает писать всякую ересь,или ничего личного просто бизнес?Раша спонсирует, а вам страна по барабану?
 показать весь комментарий
Ответить
 
рашка спонсирует только дегенератов, которые никак налоговую реформу не могут провести, вот как раз к этим мудакам и вопросы у народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждая кухарка Гройсман должна научиться управлять государством.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Україні є літакобудування?))) Анекдот якийсь від Гройсмана))).В Україні є літакобудівельна галузь з сотнею тисяч працівників- яким держава ,а точніше ми з вами - платимо гроші .Утримуємо їх ,а вони нічого не випускають - користі ніякої.В нормальній країні їх не могло б бути.Але Україна настільки "багата" країна ,що може собі дозволити випускати ОДИН літак в рік - продавши його за 40 міліонів доларів в той же час утримувати 100 000 працівників - за 400 міліонів доларів в рік.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, новость уже висит 12 минут, пора бы ознакомиться со списком зрады, от кандидатов Зрадо-всепропальних наук.
Почитаемс...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А своє виробництво?! А будівництво надлегких та легкомоторних літаків?! У нас є люди, які доволі успішно будують такі літаки. І це всупереч відверто ворожому ставленню "нашої" влади: "давят паровози пока оні чайнікі". А суцільні "реорганізації" того, що у нас залишилось "у спадок"?! Сприяння імпорту "товарів для авіабудування" чи все-таки комплектуючих... - Та чи не сприятиме це стагнації нашої промисловості?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это тоже хочет как петя полетать .НЕ вопрос -скоро взлетите Все
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это то, что нам нужно для развития самолетостроения", - Гройсман о введении таможенных льгот при импорте товаров для авиастроения. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти