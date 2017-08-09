 "Это то, что нам нужно для развития самолетостроения", - Гройсман о введении таможенных льгот при импорте товаров для авиастроения. ВИДЕО

По словам премьер-министра. это приведет к уменьшению финансовой нагрузки на предприятия отрасли, а также предоставит дополнительные стимулы для развития.
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"Это то, что нам нужно для развития самолетостроения. Парламент принял ряд законов, и для развития этих законов мы принимаем необходимые решения ", - сообщил Гройсман.
Решение в первую очередь коснется предприятий, которые разрабатывают, ремонтируют и обслуживают авиатехнику.
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хоча він вмер ще до госі!
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А ВООБЩЕ Я НАШИ АНЫ ОБОЖАЮ . Слава госпредприятию Антонов. Не дай бог его прихватизировать. Это бриллиант Украины.
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- Ну а девушки?
- А девушки, потом..."
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Или грося дольку "Антонова" прикупил/прихватил"?
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...сейчас на британских посмотрю ( может там хоть один с камден тауна будет )
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кухарка Гройсман должна научиться управлять государством.
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Почитаемс...
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