 Убийства, грабежи и скотское отношение: туристы из РФ отказываются от поездок в Абхазию, - блогер. ВИДЕО

Отмечается, что около 50% туристов отказались от поездок в Абхазию после взрывов в Приморском. Взрыв на военном складе близ села Приморское в Гудаутском районе Абхазии произошел 2 августа. Его жертвами стали две россиянки, пострадали еще 64 человека.
Туроператоры сообщают, что в Абхазии наблюдается "мощная волна отказов туристов" из-за взрывов на складе боеприпасов в Приморском. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала, что уже во время взрывов "все звонили, спрашивали, что происходит", а когда "узнавали, что там взрывы, разворачивались и уезжали".
Она также вспомнила историю с убийством 11 июля в Приморском россиянина Андрея Кабанова во время ограбления: напавшие на него два местных жителя были задержаны, но в течение двух недель была "тишина". "[Тогда] 50% отказалось, и сейчас - тишина, 50% отказалось. Я даже приостановила рекламу [турагентства], потому что смысла нет", - рассказала Калягина.
При этом в Ростуризме заявляли, что российские туристы не могут претендовать на стопроцентный возврат средств туроператорами в случае отмены тура в Абхазию после взрывов, так как этот случай не является страховым.
"Думаю, спад потока туристов в 50% - это только начало. Если туристов уже убивают, похищают семьи, пытают - при полном попустительстве местных правоохранительных органов - это уже край. Любители могут попытаться найти здесь корни коварного Госдепа, но как по мне - кумовство, коррупция, круговая порука - подходят куда лучше", - пишет блогер, добавив "немного видео, чтобы понимали, о чем речь".
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сука надо туда Соловьева на отдых ... пипец русские в шоке за что их ненавидят даже свои марионетки
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Абхазия, Приднестровье, Крым - все 3 благосовенные места, все 3 превращаются в срань и рвань, точнее 2 уже превратились, третий в процессе.
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Отдыхать в Абхазии кацапам ,это как отдыхать на кладбище убитых и обворованных тобой людей, вот это самое большое скотство.
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А шож такое?...
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На Дальнем Востоке за сутки выгорело 200 тыс гектаров леса. В Якутии площадь выгоревшего леса - 1.2 млн га. Это 67% площади Израиля.
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