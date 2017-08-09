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Все про:Абхазия (315) туризм (1066)

 Убийства, грабежи и скотское отношение: туристы из РФ отказываются от поездок в Абхазию, - блогер. ВИДЕО

Около 50% российских туристов отказались от поездок в Абхазию после взрывов в Приморском, которые произошли 2 августа. Жертвами взрывов стали две россиянки, пострадали еще 64 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер Сергей Колясников, ссылаясь на информацию российских СМИ.

Отмечается, что около 50% туристов отказались от поездок в Абхазию после взрывов в Приморском. Взрыв на военном складе близ села Приморское в Гудаутском районе Абхазии произошел 2 августа. Его жертвами стали две россиянки, пострадали еще 64 человека.

Туроператоры сообщают, что в Абхазии наблюдается "мощная волна отказов туристов" из-за взрывов на складе боеприпасов в Приморском. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала, что уже во время взрывов "все звонили, спрашивали, что происходит", а когда "узнавали, что там взрывы, разворачивались и уезжали".

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Она также вспомнила историю с убийством 11 июля в Приморском россиянина Андрея Кабанова во время ограбления: напавшие на него два местных жителя были задержаны, но ​в течение двух недель была "тишина". "[Тогда] 50% отказалось, и сейчас - тишина, 50% отказалось. Я даже приостановила рекламу [турагентства], потому что смысла нет", - рассказала Калягина.

При этом в Ростуризме заявляли, что российские туристы не могут претендовать на стопроцентный​ возврат средств туроператорами в случае отмены тура в Абхазию после взрывов, так как этот случай не является страховым.

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"Думаю, спад потока туристов в 50% - это только начало. Если туристов уже убивают, похищают семьи, пытают - при полном попустительстве местных правоохранительных органов - это уже край. Любители могут попытаться найти здесь корни коварного Госдепа, но как по мне - кумовство, коррупция, круговая порука - подходят куда лучше", - пишет блогер, добавив "немного видео, чтобы понимали, о чем речь".

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Обычный высер русского мира. Что тут удивительного?!!
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"попугай снимай - меня не снимай". "плати деньги давай" "я твою маму .. "

сука надо туда Соловьева на отдых ... пипец русские в шоке за что их ненавидят даже свои марионетки
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"асфабадители" получают пизды-это так скрепно!!
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Так пускай едут на Малоросю,там тоже есть курорты,аж один в Седово.
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В Крыму дорого,не для того его оттяпали что бы там быдло отдыхало.
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Странные вы существа, кацы! Вначале поощряете этнические чистки. Потом удивляетесь, что "чистильщики" превратились в зверьё!
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А могло ли быть иначе в матрице русского мира? Ответ очевиден.
Абхазия, Приднестровье, Крым - все 3 благосовенные места, все 3 превращаются в срань и рвань, точнее 2 уже превратились, третий в процессе.
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У дамбас пусть едут.Там их "президенты"встретят с солью и градами.
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А путин не испугался и съездил.Правда с батальоном охраны.Но не побоялся же.Вот за что его в рф обожают.
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Ну скотское к вам отношение это нормально, вы же скоты. А убийства, грабежи - там же духом рюзге мира воняет, в чем проблема?
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А чего другого гусские россисяне хотели после того, как они наследили кровью и горем там, куда их не приглашали? Ну да, были и такие, которые орали "путя приди, расисся, расисся!", так это быдло теперь расиссян и "любит", как в их рускамирском генокоде записано - воровать, грабить, убивать.
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Странно вообще, какое такое "скотское отношение"?
Отдыхать в Абхазии кацапам ,это как отдыхать на кладбище убитых и обворованных тобой людей, вот это самое большое скотство.
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Туристы из РФ.... Само по себе это уже диагноз.
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А какого отношения к скотам, кроме "скотского" они ожидали???
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ну почему скотское отношение?они относяься к скотине именно так,как к скотине
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Я за то, что бы дикарям с гражданством рф вообще запретит посещать Украину!
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В Украине весь народ за,только Барыга против.
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убийства, грабежи, скотское отношение - ну и что тут их всполошило? всё как в засрашке, всё как дома, скрепы, пьяная утварь и бандитизм.
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А что кацапов с хлебом солью встречать на анексированных территориях? Мало их ещё убивают.
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Для России там нет ничего скотского. Обычные явления и нормы жизни русского мира
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Слабенько, хочется по жестче отношений с мышебратьями!
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Радуйтесь,шо не участвовали в ритуале посвящения в мужчины
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Эту,как там её,Канистру которая, то бишь вдова моторылы туда отправляйте, ей не впервой. И заодно турпоток увеличиться на те самые 50%.
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Чё бухтеть,обычный рюзьге мир...весь сервис в полном объеме
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руссотуристо везде не любят, вернее любят давать им пиз*юлей
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пицундра-это все что вам нужно знать о кацапожурнашлюшках
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Рускіє туристи - русофоби і п"ята колона, під піндосів лягли: пукін їм "райський курорт" відвоював, а вони нехочуть цього цінувати.
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Классика жанра - кацап украл корову. Доить ее он не умеет, кормить не хочет, а отпустить - жалко. Это универсальный сценарий - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, ОРДЛО.
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ПИЦУНДРА )) бгг)) на рен-тв наркоманы работают
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Чё, "руцкий миръ" самим не вкусно?
А шож такое?...
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кацапы,запевай :"Апхазеяяяя.. Систра маяяяя"))))
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 2 ч.2 часа назад
На Дальнем Востоке за сутки выгорело 200 тыс гектаров леса. В Якутии площадь выгоревшего леса - 1.2 млн га. Это 67% площади Израиля.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомУбийства, грабежи и скотское отношение: туристы из РФ отказываются от поездок в Абхазию, - блогер. ВИДЕО
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