 "Пьяное в хлам чудовище", - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Пьяное в хлам чудовище, управляя своим авто Opel, госзнак WE729HH (Pl), совершил 4 (!) дорожно-транспортных происшествия!", -говорится в сообщении.
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Отмечается, что сначала он въехал в автомобиль на улице Кирилловской, где находилась женщина с ребенком и скрылся. Далее у поворота на улицу Саратовскую на полном ходу он влетел в заднюю часть попутного автомобиля Toyota. Затем снес временный забор и вместе со знаком протащил его за собой, а уже после этого врезался во встречный Nissan, однако тоже уехал.
После этого, уже на улице Стеценко, 1Б, он припарковался на встречной полосе, выбежал из автомобиля и пытался перелезть в гаражный кооператив через забор.
Остановили его сотрудники патрульной полиции вместе с охранниками частной фирмы и неравнодушными гражданами.
Тест на алкоголь показал 2,27 промилле.
Личность водителя установлена, он 1990 года рождения.
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Явно элитарные гены какого нить судьи или прокурора
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Цікаво лише у одному випадку - якщо мордой в асфальт (з невеличким розмахом).
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https://www.facebook.com/OfficialLoungtastic/videos/1551638454892492/
How do you rate his takeoff ?
.
Yesterday in Russian Air Traffic Congestion. The pilot was taken to hospital with injuries and the driver of the car was unharmed. The guy that was crossing the street when the plane smashed into the car was also taken to hospital
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Есть люди дурные в пьянке.
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Схожий,хоча не 100%
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И толку с того, что я соблюдаю правила уличного движения и учу детей, если по дороге будет мчать такая сука
Какспециально выпускают на дороги таких уродов(
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Оно на автопилоте въезжает во двор и замертво падает на руль(((
И дико то, что и жена садится рядом + ребёнка
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