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 "Пьяное в хлам чудовище", - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве пьяный водитель совершил четыре ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Загрузка видео...
"Пьяное в хлам чудовище, управляя своим авто Opel, госзнак WE729HH (Pl), совершил 4 (!) дорожно-транспортных происшествия!", -говорится в сообщении.

Пьяное в хлам чудовище, - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве 01

Отмечается, что сначала он въехал в автомобиль на улице Кирилловской, где находилась женщина с ребенком и скрылся. Далее у поворота на улицу Саратовскую на полном ходу он влетел в заднюю часть попутного автомобиля Toyota. Затем снес временный забор и вместе со знаком протащил его за собой, а уже после этого врезался во встречный Nissan, однако тоже уехал.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве. ФОТОрепортаж

Пьяное в хлам чудовище, - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве 02

После этого, уже на улице Стеценко, 1Б, он припарковался на встречной полосе, выбежал из автомобиля и пытался перелезть в гаражный кооператив через забор.

Пьяное в хлам чудовище, - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве 03

Остановили его сотрудники патрульной полиции вместе с охранниками частной фирмы и неравнодушными гражданами.

Пьяное в хлам чудовище, - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве 04

Тест на алкоголь показал 2,27 промилле.

Пьяное в хлам чудовище, - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве 05

Личность водителя установлена, он 1990 года рождения.

Пьяное в хлам чудовище, - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве 06

Пьяное в хлам чудовище, - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве 07

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вижу,что ты из бе-бе-бе-бе .чо там,скинулись на гражданство?
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Депутат, однозначно. Ни хрена ему не будет. Кто вспомнит, сел ли какой либо депутат за ДТП , даже со смертельным исходом.
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Думаю - нет. Рядовое быдло. Судьи и менты на польских номерах не ездят.
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да он не пьяный это у него эпилепсия....суд скажет
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Это зависит от положения и количества денег на счете
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Вот этому борову 27 ??????????

Явно элитарные гены какого нить судьи или прокурора
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и снова фамилию не называют, хотя, как пишут, личность негодяя установили. Это что за херня такая, граждане журналисты? По закону эта информация не личная, а открытая, и публиковать фамилии правонарушителей ваш журналистский долг!
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Он сам назвал,шо за привычка комментировать по заглавиям и картинкам,трудно глянуть видео,а потом уже рассуждать
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да причем здесь "сам назвал", он мог назваться и чужим именем. Уже есть официальная информация, и я ее желаю получить от журналистов. Собственно, им за это и платят, это их работа!
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Не парься,если без крыши то назовут,а не, то будет как в Харькове с остановкой,все тихо,тихо
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гаяти час на ці відео з ублюдками мало кому цікаво...
Цікаво лише у одному випадку - якщо мордой в асфальт (з невеличким розмахом).
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Не только фамилию но и откуда это мудило.
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Булка его фмилия, он же сказал об этом сам. См. видео и не пиши глупостей
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И потом не обязаны журналисты тебе его личные данные называть, эта информация может привести к самосуду, а он должен ответить по закону!!! Самосуд у нас заслуживают ВР, кабмин и чиновники в жирных креслах.
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Бухое херло на бляхах, вполне стандартная ситуация для Киева. Хорошо, что хоть запаковали.
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и ничего ему не будет - суд решит, что ему стало плохо и он торопился в феофанию, в роддом, бабушка рожала, жена чайник не выключила (нужное подчеркнуть) и отпустят под залог 100500грн
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Ну да, ну да . На бляхах только бухое херло ездит .
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Так, конечно, говорить нельзя, но жаль, что оно под фуру не заехало.
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КАКИЕ НАХЕР ШТРАФЫ - ТОЛЬКО ТЮРЬМА. Я понимаю если человек попался 0,3 ну или 0,4 - дать огромный штраф, если попался повторно тюрьма, но для таких "ЧУДОВИЩЬ" только зона, это просто чудо что оно никого не убило или покалечило.
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только уголовная ответственность, и пожизненное лишение прав за пьяную езду,по другому быдло не угомонится,лет 10 с конфискацией транспортного средства,можно и больше...
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Небось штрафом отделается.По роже видно,что ему всё пох..ю.Законы ёбаные.Тут,б..,лишать прав надо пожизненно и лет 5 тюрьмы.Так эти гниды РАДные боятся закон принять такой.Сами чуть ли не каждый день загашеные ездят.
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Вот так ряха. И оно 90 г.р?Судя по фото его существование связано с постоянным отжигом,который мало совместим с жизнью в принципе.
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Мда, я по роже подумал бы, что 1970-го в лучшем случае.
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И что он возместит все что он протаранил?
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Удивляет фото, где ему прибор в харю вставляют, а один голову держит. Значит не мент и не сбу-шник, обычно такие просто отказываются проходить освидетельствование, а полиция не заставляет(типа не нарушают права)
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да он просто слишком бухой, полностью неадекватен. А уж как бухают менты и прокуроры - даже армейцам и эсбеушникам дают фору!
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а потом в суде скажут, что его насильно проверяли, значит это не доказательство.
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Вот этому неадертальцу всего 27 лет! На вид за 40, там кроме алкоголя наверно еще много всего интересного.. но главное поведение и фейс говорят тут без шансов на исправление, только меткий выстрел патрульного может исправить этого кренделя
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))) Сама крута ДТП.

https://www.facebook.com/OfficialLoungtastic/videos/1551638454892492/
"Пьяное в хлам чудовище", - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 1897 How do you rate his takeoff ?
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Yesterday in Russian Air Traffic Congestion. The pilot was taken to hospital with injuries and the driver of the car was unharmed. The guy that was crossing the street when the plane smashed into the car was also taken to hospital
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Это всё от безнаказанности. Уверенность что всё порешает/откупится
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Да не мели чуши. Машина за 800 Евро.
Есть люди дурные в пьянке.
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И что с того? Проблема в безнаказанности и пофиг за сколько машина
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боец из отряда имени Шухевича..
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Ну и как нормально относится к казламордым ? Придёт на украинский ресурс и гадит ... Давай за паребрик , Ленка , здесь тебе вотки не нальют ....
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Во многих странах есть закон: за езду в пьяном виде конфискация автомобиля в пользу государства и лишение прав на много лет.
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"на улице Кирилловской, где находилась женщина с ребенком и скрылся. Далее у поворота на улицу Саратовскую" це він що, після першого зіткнення ще пів Києва проїхав?
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Лицо ,если так можно выразиться ,говорит само за себя.Надбровные выступы,брови,глаза-все сместилось ,друг с другом.Взгляд-не думаю ,что трезвый, намного отличается от пьяного. Что можно сказать-недалекий чурбан,которого, случайно колесо сансары, переместило душу свиньи в тело человека.
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В трубку дует хорошо, сосредоточен, зачем на человека наговаривать...
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Именно, что лицо недалекого, мягко говоря, недочеловека
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Удивляют комментаторы. Мент, прокурор, откупится и т.д. Дешевая машина, да и еще на польских номерах, и при этом селюковая харя. Может заробитчанин?
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Удивляют те, кто считает что откупаются только исключительно владельцы мажорных тачек. Хотя персонаж больше похож на мента
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Быдло
И толку с того, что я соблюдаю правила уличного движения и учу детей, если по дороге будет мчать такая сука

Какспециально выпускают на дороги таких уродов(
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У меня сосед из такой братии- родители с юности выкупали права и через 2 года машинки меняли.
Оно на автопилоте въезжает во двор и замертво падает на руль(((
И дико то, что и жена садится рядом + ребёнка
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Пьяное в хлам чудовище", - ночью нетрезвый водитель совершил четыре ДТП в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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