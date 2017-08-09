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 Российские оккупанты пришли с обыском к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву. ВИДЕО

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Российские оккупанты в среду, 9 августа, с утра пришли с обыском домой к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в соцсетях сообщают крымские правозащитники и активисты.

Обыск начался около 7:30, дом окружили силовики, в поддержку Умера собираются люди, сообщает крымчанин Абдуллах Якубов.

Он также публикует видео с места обыска. На кадрах видно несколько десятков людей, вышедших поддержать Эмирамзаева, а также экипированных силовиков и припаркованный неподалеку автозак.




"Умер Эмирамзаев является местным моллой и авторитетной личностью Кировского района, (известный - ред.) своей набожностью, люди его знают только с хорошей стороны, он является многодетным отцом и сам родился в многодетной семье", - отмечает Абдуллах Якубов.

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На сайтах подконтрольных Кремлю так называемых силовых ведомств Крыма о причинах обыска пока не сообщают.

После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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- Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. (с) Я.Гашек
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