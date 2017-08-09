 Российские оккупанты пришли с обыском к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в соцсетях сообщают крымские правозащитники и активисты.
Обыск начался около 7:30, дом окружили силовики, в поддержку Умера собираются люди, сообщает крымчанин Абдуллах Якубов.
Он также публикует видео с места обыска. На кадрах видно несколько десятков людей, вышедших поддержать Эмирамзаева, а также экипированных силовиков и припаркованный неподалеку автозак.
"Умер Эмирамзаев является местным моллой и авторитетной личностью Кировского района, (известный - ред.) своей набожностью, люди его знают только с хорошей стороны, он является многодетным отцом и сам родился в многодетной семье", - отмечает Абдуллах Якубов.
На сайтах подконтрольных Кремлю так называемых силовых ведомств Крыма о причинах обыска пока не сообщают.
После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
229 1
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
После приговора Чийгозу можно будет запустить международные механизмы по его освобождению, - Чубаров(2)
Cудилище по делу Чийгоза: "прокурор" оккупантов делала дискриминационные высказывания в адрес крымских татар, - адвокат Полозов(2)
Оккупанты потребовали для Чийгоза 8 лет колонии общего режима(8)
Российский писатель Шендерович о деле Балуха в оккупированном Крыму: "Все тут шито не только белыми нитками, но и косо"(44)
Крымскотатарская автономия: промедление недопустимо(0)
Приговоренный к 3 годам и 7 месяцам колонии крымчанин Балух: Я не хочу, чтобы когда-то дети Украины упрекнули меня в слабости. АУДИО(30)
Суд оккупантов по делу журналиста Семены отклонил все ходатайства защиты, - адвокат. ВИДЕО(2)
Ответить